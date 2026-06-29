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«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу

Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Стамбулу, которая позволит вам увидеть город под совершенно новым углом. Вместе мы поднимемся на Холм Пьер Лоти, где открываются завораживающие виды на Золотой Рог.
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Пройдемся по Египетскому базару, где каждая приправа и сладость расскажет свою историю.

Площадь Таксим и Галатская башня не оставят вас равнодушными к архитектуре и легендам древнего города. На холме Чамлыджа вы сможете полюбоваться панорамой Стамбула и посетить мечеть Чамлыджа.

А прогулка по району Кадыкёй раскроет перед вами местный колорит и позволит насладиться знаменитым местным мороженым.

Ваше путешествие будет комфортным благодаря включенному автомобильному трансферу, а маршрут мы можем адаптировать в соответствии с вашими пожеланиями

5
101 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный автомобильный трансфер
  • 🌉 Уникальные виды на Золотой Рог
  • 🕌 Погружение в историю и культуру
  • 🍬 Дегустация местных чаёв и сладостей
  • 🏰 Восхитительные панорамы с Галатской башни
  • 🍦 Попробовать знаменитое местное мороженое
  • 📸 Возможность корректировки маршрута
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу

Что можно увидеть

  • Холм Пьер Лоти
  • Египетский базар
  • Площадь Таксим
  • Галатская башня
  • Смотровая площадка на холме Чамлыджа
  • Район Кадыкёй

Описание экскурсии

Программа экскурсии

Египетский базар — вы узнаете, когда и по чьему приказу он был построен и какими товарами здесь торговали на протяжении истории. Готовьтесь к дегустации лучших местных чаëв и сладостей!
Площадь Таксим впечатлит вас архитектурой 19 века, историческим трамваем, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите её легенду, а по желанию — подниметесь наверх и насладитесь видами города с высоты.
Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа.
Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь.

Организационные детали

  • Автомобильный трансфер по программе включён в стоимость. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям.
  • Дополнительные расходы: входные билеты на Галатскую башню (32 € с человека, дети до 5 лет бесплатно), еда и напитки.
  • По предварительному заказу можем встретить вас в аэропорту и отвезти в отель. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
2
3
3
2
1
1
И
Ор связался сразу после бронирования, уточнил все детали и пожелания.
Затем прислал контакты гида и гид тут же связался с нами, чтобы уточнить место встречи. Мы путешествовали на корабле,поэтому важно было,чтобы
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нас встречали именно в порту.
Гид Сунай оказался замечательным собеседником и чутко прислушивался к нашим пожеланиям, по нашей просьбе даже изменил программу.
Время пролетело незаметно, ребенку очень понравилось, потому что Сунай нашел с ним общий язык.
Именно такие люди, как организатор Дмитрий и гид Сунай делают наиважнейшую работу - вызывают желание вернуться в Стамбул.

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Татьяна
Спасибо большое Дмитрию за проведенную экскурсию. За решение всех организационных проблем(Дмитрий был всегда на связи). Машина была комфортной,в салоне для нас была вода.
Сама экскурсия была очень познавательной. Слушать гида было интересно. Дмитрий помог нам составить первое впечатление от Стамбула. В Стамбул обязательно вернемся! Дмитрия рекомендую!
Спасибо большое Дмитрию за проведенную экскурсию. За решение всех организационных проблем(Дмитрий был всегда на связи). Машина
Спасибо большое Дмитрию за проведенную экскурсию. За решение всех организационных проблем(Дмитрий был всегда на связи). Машина
Спасибо большое Дмитрию за проведенную экскурсию. За решение всех организационных проблем(Дмитрий был всегда на связи). Машина
Спасибо большое Дмитрию за проведенную экскурсию. За решение всех организационных проблем(Дмитрий был всегда на связи). Машина
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Arkady
Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и рассказы, но - радость от соприкосновения с восхитительным городом, который очень любят и дарят
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гостям по кусочкам! Сунай составил невероятный маршрут - из старого центра мы на пароме отправились в азиатскую часть по проливу между Босфором и мраморным морем, захватили морской ветер и чаек с восхитительными видами и с моря полюбовались видами на дворцы и маяки. После парома мы поднялись на Чамлыджи Холм с панорамными видами на Стамбул и постелди великолепную новую мечеть. После этого попали в колоритные улицы Кучунджука полюбовались кафешками и арт-магазинчиками и переехали на Таксим и Истикляль. Все это Сунай сопровождал бесконечными рассказами о местах, событиях и людях, оказавших влияние на Османскую империю, турков и историю Стамбула. Из его уст город и страна вырисовывались, как сказочные герои турецких сериалов. Мы полюбовались площадью Таксим, прошли по знаменитому Истикляль и затем потом попали в район Балат и Февер к знаменитым разноцветным домикам. По пути Сунай погрузил нас мир кофе, турецкого чая, симитов, бесконечных сладостей и турецких лепешек, сопровождая сказочными историями и быте и культуре турецкого народа. Это было невероятное путешествие, в котором мы оказались в сказочном мире с проводником-волшебником и почти на 6 часов погрузились в "Великолепный век" вместе с "Черной любовью". Огромное спасибо Сунай, за такой прекрасный день!

Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и
Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и
Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и
Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и
Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и
Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и
Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и
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Вячеслав
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан, так звали нашего гида, всегда на связи, вежлив и предупредителен. Экскурсию полностью подстроили под
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наши желания и возможности да ещё и меняли в процессе. Идеальный автомобиль Мерседес Виано, нас было шесть человек, все с комфортом разместились. Сам Озан поразил знанием не только турецкой, но и истории соседних стран. Абсолютно сбалансированный стиль рассказа, он чувствует когда люди начинают уставать, и предлагает какие то альтернативные варианты. Всем, включая детей 7 и 10 лет, всё очень понравилось. Однозначно рекомендуем, если соберётесь на автомобильно пешеходную экскурсию по Стамбулу.

Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан,
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А
Дмитрий провел для нашей семьи экскурсию. Все было четко, без накладок. Локации интересные и комфортные к посещению. Автомобиль удобный. На переездах Дмитрий интересно и много рассказывал. Я рекомендую)
Дмитрий провел для нашей семьи экскурсию. Все было четко, без накладок. Локации интересные и комфортные к
Дмитрий провел для нашей семьи экскурсию. Все было четко, без накладок. Локации интересные и комфортные к
Дмитрий провел для нашей семьи экскурсию. Все было четко, без накладок. Локации интересные и комфортные к
Дмитрий провел для нашей семьи экскурсию. Все было четко, без накладок. Локации интересные и комфортные к
Дмитрий провел для нашей семьи экскурсию. Все было четко, без накладок. Локации интересные и комфортные к
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Елена
Прекрасный гид Изабелла показала изумительные локации, очень внимательна к туристам, чудесная рассказчик, профессионал с большой буквы.
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊 Нам очень приятно, что прогулка с Изабеллой оставила у вас такие яркие впечатления. Обязательно передадим ей ваши слова — для неё это лучшая награда. Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
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