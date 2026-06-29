Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Стамбулу, которая позволит вам увидеть город под совершенно новым углом. Вместе мы поднимемся на Холм Пьер Лоти, где открываются завораживающие виды на Золотой Рог.
7 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный автомобильный трансфер
- 🌉 Уникальные виды на Золотой Рог
- 🕌 Погружение в историю и культуру
- 🍬 Дегустация местных чаёв и сладостей
- 🏰 Восхитительные панорамы с Галатской башни
- 🍦 Попробовать знаменитое местное мороженое
- 📸 Возможность корректировки маршрута
Что можно увидеть
- Холм Пьер Лоти
- Египетский базар
- Площадь Таксим
- Галатская башня
- Смотровая площадка на холме Чамлыджа
- Район Кадыкёй
Описание экскурсии
Программа экскурсии
Египетский базар — вы узнаете, когда и по чьему приказу он был построен и какими товарами здесь торговали на протяжении истории. Готовьтесь к дегустации лучших местных чаëв и сладостей!
Площадь Таксим впечатлит вас архитектурой 19 века, историческим трамваем, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите её легенду, а по желанию — подниметесь наверх и насладитесь видами города с высоты.
Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа.
Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь.
Организационные детали
- Автомобильный трансфер по программе включён в стоимость. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям.
- Дополнительные расходы: входные билеты на Галатскую башню (32 € с человека, дети до 5 лет бесплатно), еда и напитки.
- По предварительному заказу можем встретить вас в аэропорту и отвезти в отель. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ор связался сразу после бронирования, уточнил все детали и пожелания.
Затем прислал контакты гида и гид тут же связался с нами, чтобы уточнить место встречи. Мы путешествовали на корабле,поэтому важно было,чтобы
Затем прислал контакты гида и гид тут же связался с нами, чтобы уточнить место встречи. Мы путешествовали на корабле,поэтому важно было,чтобы
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Спасибо большое Дмитрию за проведенную экскурсию. За решение всех организационных проблем(Дмитрий был всегда на связи). Машина была комфортной,в салоне для нас была вода.
Сама экскурсия была очень познавательной. Слушать гида было интересно. Дмитрий помог нам составить первое впечатление от Стамбула. В Стамбул обязательно вернемся! Дмитрия рекомендую!
Сама экскурсия была очень познавательной. Слушать гида было интересно. Дмитрий помог нам составить первое впечатление от Стамбула. В Стамбул обязательно вернемся! Дмитрия рекомендую!
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Экскурсия "Тысяча и один рассказ" с Сунай было не просто посещение мест, не только гастрономия и рассказы, но - радость от соприкосновения с восхитительным городом, который очень любят и дарят
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Супер гид, отличная организация экскурсий. Заказывали за три дня, всё прошло без сучка и задоринки. Озан, так звали нашего гида, всегда на связи, вежлив и предупредителен. Экскурсию полностью подстроили под
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А
Дмитрий провел для нашей семьи экскурсию. Все было четко, без накладок. Локации интересные и комфортные к посещению. Автомобиль удобный. На переездах Дмитрий интересно и много рассказывал. Я рекомендую)
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Прекрасный гид Изабелла показала изумительные локации, очень внимательна к туристам, чудесная рассказчик, профессионал с большой буквы.
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 😊 Нам очень приятно, что прогулка с Изабеллой оставила у вас такие яркие впечатления. Обязательно передадим ей ваши слова — для неё это лучшая награда. Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
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