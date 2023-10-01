«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу

Проникнуться колоритом центральных районов города, их историей и легендами

5
2 отзыва
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Чтобы создать правильное впечатление о Стамбуле, я проведу вас по самым уютным и изысканным уголкам города.

Вы погрузитесь в историю древнего Константинополя и окунётесь в современную жизнь этого многонационального города с его азиатскими и европейскими традициями. После нашей прогулки вы почувствуете себя как дома и, возможно, даже освоите азы турецкого языка!
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа экскурсии

Холм Пьер Лоти — поднимемся на него в прозрачных кабинках фуникулёра, насладимся изумительными видами на Золотой Рог, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
Египетский базар — вы узнаете, когда и по чьему приказу он был построен и какими товарами здесь торговали на протяжении истории. Готовьтесь к дегустации лучших местных чаëв и сладостей!
Площадь Таксим впечатлит вас архитектурой 19 века, историческим трамваем, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите её легенду, а по желанию — подниметесь наверх и насладитесь видами города с высоты.
Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа.
Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь.

Организационные детали

  • Автомобильный трансфер по программе включён в стоимость. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям.
  • Дополнительные расходы: входные билеты на Галатскую башню (32 € с человека, дети до 5 лет бесплатно), еда и напитки.
  • По предварительному заказу можем встретить вас в аэропорту и отвезти в отель. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
1 окт 2023
Несмотря на дождь, получилось посмотреть почти всё, что я хотела. Огромное спасибо Дмитрию!
Д
1 окт 2023
Интересная 8-часовая экскурсия по Стамбулу. Успели посмотреть самые интересные исторические (и не очень))) места. Узнали не только историю Стамбула, но и получили очень ценные советы, где можно вкусно и не дорого поесть, как чувствовать себя «своим» в Турции и успели влюбиться в этот не всем понятный город контрастов 👍😍

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Выездные
На весь день
Обзорные
Кадыкёй
Популярные места
Галатская башня
Египетский базар
Мечети и Соборы
Святые места
Азиатская часть
Смотровые площадки
Холм Чамлыджа
Мечеть Чамлыджа
Самое главное

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