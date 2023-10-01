Проникнуться колоритом центральных районов города, их историей и легендами
Чтобы создать правильное впечатление о Стамбуле, я проведу вас по самым уютным и изысканным уголкам города.
Вы погрузитесь в историю древнего Константинополя и окунётесь в современную жизнь этого многонационального города с его азиатскими и европейскими традициями. После нашей прогулки вы почувствуете себя как дома и, возможно, даже освоите азы турецкого языка!
Вы погрузитесь в историю древнего Константинополя и окунётесь в современную жизнь этого многонационального города с его азиатскими и европейскими традициями. После нашей прогулки вы почувствуете себя как дома и, возможно, даже освоите азы турецкого языка!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа экскурсии
Холм Пьер Лоти — поднимемся на него в прозрачных кабинках фуникулёра, насладимся изумительными видами на Золотой Рог, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
Египетский базар — вы узнаете, когда и по чьему приказу он был построен и какими товарами здесь торговали на протяжении истории. Готовьтесь к дегустации лучших местных чаëв и сладостей!
Площадь Таксим впечатлит вас архитектурой 19 века, историческим трамваем, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите её легенду, а по желанию — подниметесь наверх и насладитесь видами города с высоты.
Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа.
Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь.
Организационные детали
- Автомобильный трансфер по программе включён в стоимость. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям.
- Дополнительные расходы: входные билеты на Галатскую башню (32 € с человека, дети до 5 лет бесплатно), еда и напитки.
- По предварительному заказу можем встретить вас в аэропорту и отвезти в отель. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 226 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий, я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлеченных гидов — один из нас с радостью откроет для вас самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 окт 2023
Несмотря на дождь, получилось посмотреть почти всё, что я хотела. Огромное спасибо Дмитрию!
Д
Дмитрий
1 окт 2023
Интересная 8-часовая экскурсия по Стамбулу. Успели посмотреть самые интересные исторические (и не очень))) места. Узнали не только историю Стамбула, но и получили очень ценные советы, где можно вкусно и не дорого поесть, как чувствовать себя «своим» в Турции и успели влюбиться в этот не всем понятный город контрастов 👍😍
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Можно с детьми
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Летние
Выездные
На весь день
Обзорные
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Популярные места
Галатская башня
Египетский базар
Мечети и Соборы
Святые места
Азиатская часть
Смотровые площадки
Холм Чамлыджа
Мечеть Чамлыджа
Самое главное
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