Программа экскурсии

Египетский базар — вы узнаете, когда и по чьему приказу он был построен и какими товарами здесь торговали на протяжении истории. Готовьтесь к дегустации лучших местных чаëв и сладостей!

Площадь Таксим впечатлит вас архитектурой 19 века, историческим трамваем, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.

Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите её легенду, а по желанию — подниметесь наверх и насладитесь видами города с высоты.

Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа.

Район Кадыкёй — на прогулке по его улочкам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкидона, понаблюдаете за бытом жителей и попробуете местное мороженое, завоевавшее всенародную известность и любовь.

Организационные детали