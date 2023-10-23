Стамбул известен как мусульманский город. Удивительно, но именно здесь находится духовный центр мирового православия.
В нашем туре вы увидите главный Кафедральный собор Вселенского Патриархата, единственную в мире железную церковь, самую изящную мечеть и другие уникальные религиозные памятники.
В нашем туре вы увидите главный Кафедральный собор Вселенского Патриархата, единственную в мире железную церковь, самую изящную мечеть и другие уникальные религиозные памятники.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть Сулеймание
- Египетский рынок
- Церковь Святого Георгия
- Церковь Святого Стефана
- Район Балат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Стамбул — город контрастов Наше путешествие начинается с великолепной мечети Сулеймание. Самая красивая мечеть в Стамбуле, шедевр архитектора Синана. Талантливый автор при постройке особое внимание уделял изящности ее силуэта. Во дворе мечети захоронены сам султан, его жена Роксолана, их дочь Михриман и два других османских султана — Ахмет II и Сулейман II.
Увидев мечеть изнутри, мы спустимся на площадь Эминёню и откроем для себя рынок специй. Насладимся самыми вкусными сладостями и чаями, мы отправимся на корабль, чтобы вдохнуть запах Босфора. На корабле Вас будет ждать турецкий обед. Морское путешествие продлится 1,5 часа.
Сойдя с корабля в Балате, мы сделаем остановку у церкви Святого Стефана, которая является единственной церковью из железного полотна в Турции, сохранившейся со временем Османской империи. Прогуливаясь по красочному Балату, мы заглянем в церковь Святого Георгия и увидем обломок креста, на котором был распят Иисус.
В нашем туре вы почувствуете, как различные религии уживаются вместе в удивительном Стамбуле. После трансфер доставит вас в отель. Важная информация Трансфер из отеля и обратно осуществляется в районах:
- Султанахмет,
- Сиркеджи,
- Чемберлиташ,
- Беязит,
- Бейоглу,
- Лалели,
- Аксарай.
- Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
Каждый день в 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из туристических районов
- Русскоговорящий гид
- Прогулка по Босфору
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки на корабле
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В вашем отеле (туристические районы)Завершение: В вашем отеле (только туристические районы)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 9.00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет
- Сиркеджи
- Чемберлиташ
- Беязит
- Бейоглу
- Лалели
- Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
- Мы просим подъехать в район Султанахмет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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