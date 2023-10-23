Удивительный Стамбул

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Стамбул известен как мусульманский город. Удивительно, но именно здесь находится духовный центр мирового православия.

В нашем туре вы увидите главный Кафедральный собор Вселенского Патриархата, единственную в мире железную церковь, самую изящную мечеть и другие уникальные религиозные памятники.
Удивительный Стамбул
Удивительный Стамбул
Удивительный Стамбул
Удивительный Стамбул
Удивительный Стамбул
Удивительный Стамбул
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Что вас ожидает:

  • Мечеть Сулеймание
  • Египетский рынок
  • Церковь Святого Георгия
  • Церковь Святого Стефана
  • Район Балат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Стамбул — город контрастов Наше путешествие начинается с великолепной мечети Сулеймание. Самая красивая мечеть в Стамбуле, шедевр архитектора Синана. Талантливый автор при постройке особое внимание уделял изящности ее силуэта. Во дворе мечети захоронены сам султан, его жена Роксолана, их дочь Михриман и два других османских султана — Ахмет II и Сулейман II.
Увидев мечеть изнутри, мы спустимся на площадь Эминёню и откроем для себя рынок специй. Насладимся самыми вкусными сладостями и чаями, мы отправимся на корабль, чтобы вдохнуть запах Босфора. На корабле Вас будет ждать турецкий обед. Морское путешествие продлится 1,5 часа.
Сойдя с корабля в Балате, мы сделаем остановку у церкви Святого Стефана, которая является единственной церковью из железного полотна в Турции, сохранившейся со временем Османской империи. Прогуливаясь по красочному Балату, мы заглянем в церковь Святого Георгия и увидем обломок креста, на котором был распят Иисус.
В нашем туре вы почувствуете, как различные религии уживаются вместе в удивительном Стамбуле. После трансфер доставит вас в отель. Важная информация Трансфер из отеля и обратно осуществляется в районах:
  • Султанахмет,
  • Сиркеджи,
  • Чемберлиташ,
  • Беязит,
  • Бейоглу,
  • Лалели,
  • Аксарай.
  • Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.

Каждый день в 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из туристических районов
  • Русскоговорящий гид
  • Прогулка по Босфору
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки на корабле
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Завершение: В вашем отеле (только туристические районы)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет
  • Сиркеджи
  • Чемберлиташ
  • Беязит
  • Бейоглу
  • Лалели
  • Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов
  • Мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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