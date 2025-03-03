Погрузитесь в атмосферу разноцветных красок Стамбула. В нашем туре Вы посетите мечеть Зейрек или Монастырь Пантакратора Христа, восхититесь панорамным видом с холма Пьер Лоти, где мы угостим вас чаем и кофе,
Описание экскурсииСтамбул — город контрастов Наше путешествие начинается с великолепной мечети Зейрек. Известный исторический памятник в Стамбуле, который воплощает в себе богатое наследие искусства и архитектуры. В прошлом это был Монастырь Пантакратора Христа. Мечеть расположена на склоне холма, спускающегося к бухте Золотой рог, откуда открывается великолепный вид. Мы предолжим вам чай и кофе. Увидев мечеть изнутри, мы отправимся на холм Пьер Лоти, названный в честь французского писателя. Здесь вас ожидает одна из самых захватывающих панорам города. Следующая живописная локация - Балат, мы сделаем фото-остановку в этом красочном районе с разноцветными домиками, после чего направимся в аутентичный район - Каракей, поднимемся на холм Чамлыджа и посетим самую большую мечеть Стамбула Чамлыджа, послушаем историю Девичьей башни, где будет фотостоп. Вам будет предложен традиционный турецкий ланч - рыба в лаваше. После тура трансфер доставит вас в отель. Важная информация: Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет. В стоимость включен обед (рыба в лаваше). Во время экскурсии мы посетим мечети, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок.
Каждый день, кроме пятницы в 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Зейрек или Монастырь Пантакратора Христа
- Холм Пьер Лоти
- Район Балат
- Район Каракей
- Холм и мечеть Чамлыджа
- Девичья башня (снаружи)
Что включено
- Трансфер из туристических районов
- Ланч - рыбный сэндвич
- Русскоговорящий гид
- Чай, кофе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Завершение: В вашем отеле (только туристические районы)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме пятницы в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет
- В стоимость включен обед (рыба в лаваше)
- Во время экскурсии мы посетим мечети, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Программа соответствует описанию. Единственное, экскурсия по местам была на английском в составе иностранцев, хотя в описании заявлено на русском. Но для меня это не было проблемой.
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О
Посмотрели основные мечети Стамбула. Оч понравилось. Гид хороший. Но путешествие на катере конечно было тяжким. Куча народа, экскурсия во время обеда…. если ты едешь с ребёнком, вся экскурсия проходит мимо тебя. Впредь такие экскурсии буду избегать
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Э
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