Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить исследуете разноцветные домики Балата и погрузитесь в аутентичную атмосферу колоритного района у воды - Каракей, попробуете традиционную рыбу в лаваше (balık ekmek).



Также вас ждет обзорная площадка Чамлыджа, где открывается панорама на весь город и прогулка около Девичьей башни, где будет возможность сделать незабываемые фото. Погрузитесь в атмосферу разноцветных красок Стамбула. В нашем туре Вы посетите мечеть Зейрек или Монастырь Пантакратора Христа, восхититесь панорамным видом с холма Пьер Лоти, где мы угостим вас чаем и кофе, 4.7 3 отзыва

Sally Tour Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Групповая экскурсия €62 за человека 4.7 3 отзыва 🇷🇺 русский 7 часов 1-25 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Стамбул — город контрастов Наше путешествие начинается с великолепной мечети Зейрек. Известный исторический памятник в Стамбуле, который воплощает в себе богатое наследие искусства и архитектуры. В прошлом это был Монастырь Пантакратора Христа. Мечеть расположена на склоне холма, спускающегося к бухте Золотой рог, откуда открывается великолепный вид. Мы предолжим вам чай и кофе. Увидев мечеть изнутри, мы отправимся на холм Пьер Лоти, названный в честь французского писателя. Здесь вас ожидает одна из самых захватывающих панорам города. Следующая живописная локация - Балат, мы сделаем фото-остановку в этом красочном районе с разноцветными домиками, после чего направимся в аутентичный район - Каракей, поднимемся на холм Чамлыджа и посетим самую большую мечеть Стамбула Чамлыджа, послушаем историю Девичьей башни, где будет фотостоп. Вам будет предложен традиционный турецкий ланч - рыба в лаваше. После тура трансфер доставит вас в отель. Важная информация: Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет. В стоимость включен обед (рыба в лаваше). Во время экскурсии мы посетим мечети, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок.

Каждый день, кроме пятницы в 9.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть Зейрек или Монастырь Пантакратора Христа

Холм Пьер Лоти

Район Балат

Район Каракей

Холм и мечеть Чамлыджа

Девичья башня (снаружи) Что включено Трансфер из туристических районов

Ланч - рыбный сэндвич

Русскоговорящий гид

Чай, кофе Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: В вашем отеле (туристические районы) Завершение: В вашем отеле (только туристические районы) Когда и сколько длится? Когда: Каждый день, кроме пятницы в 9.00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет

В стоимость включен обед (рыба в лаваше)

Во время экскурсии мы посетим мечети, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.