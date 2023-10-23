Стамбул — город контрастов Наше путешествие начинается с великолепной мечети Сулеймание. Самая красивая мечеть в Стамбуле, шедевр архитектора Синана. Талантливый автор при постройке особое внимание уделял изящности ее силуэта. Во дворе мечети захоронены сам султан, его жена Роксолана, их дочь Михриман и два других османских султана — Ахмет II и Сулейман II.

Увидев мечеть изнутри, мы спустимся на площадь Эминёню и откроем для себя рынок специй. Насладимся самыми вкусными сладостями и чаями, мы отправимся на корабль, чтобы вдохнуть запах Босфора. На корабле Вас будет ждать турецкий обед. Морское путешествие продлится 1,5 часа.

Сойдя с корабля в Балате, мы сделаем остановку у церкви Святого Стефана, которая является единственной церковью из железного полотна в Турции, сохранившейся со временем Османской империи. Прогуливаясь по красочному Балату, мы заглянем в церковь Святого Георгия и увидем обломок креста, на котором был распят Иисус.

В нашем туре вы почувствуете, как различные религии уживаются вместе в удивительном Стамбуле. После трансфер доставит вас в отель. Важная информация Трансфер из отеля и обратно осуществляется в районах: