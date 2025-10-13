Фотосессия на крыше в Стамбуле - это уникальная возможность запечатлеть важные моменты в аутентичной обстановке. На выбор предлагаются крыши с восточными декорациями или минималистичные площадки. Виды на Босфор и Старый
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная камера Sony A7 III
- 🌅 Захватывающие виды на Босфор
- 🏙️ Атмосфера Старого города
- 🎨 Аутентичные восточные декорации
- 💨 Тёплый морской ветер
- 📂 Быстрая обработка и передача фото
Что можно увидеть
- Босфор
- Старый город
Описание фото-прогулки
Мы поднимемся на одну из официальных стамбульских крыш-фотозон. Они бывают разные: украшенные коврами, подушками, столами с турецким кофе в традиционных чашечках, подвесными качелями, фонариками. Также есть крыша для любителей минимализма. Что их объединяет — захватывающие виды на Босфор и Старый город, чайки и тёплый морской ветер. Наши фотосессии всегда проходят в комфортной неформальной атмосфере: мы сделаем всё, чтобы вы ощущали себя легко и непринуждённо.
Организационные детали
- Входные билеты на крышу оплачиваются дополнительно — от 30 евро с человека, дети до 7 лет бесплатно. Цена зависит от того, какую именно крышу вы выберете.
- По желанию вы можете арендовать женские и мужские наряды — от 15 евро
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 III с объективом Tamron 28-75mm F/2.8
- Мы отдаём все исходники (в среднем 200 фото) в течение 2-3 дней после съёмки. Вы сможете выбрать из них 15 кадров для обработки — мы пришлём их в течение 10 дней
- Фотографии загружаем через файлообменник: гугл, яндекс или любой другой удобный вам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 79 туристов
Мы занимаемся проведением фотосъёмок в Стамбуле с 2017 года. Через наши объективы прошло много путешественников из всех частей света. Мы не любим скучные и долгие фотосессии с занудным позингом. Предпочитаем непринужденные фото с искренними эмоциями, сделанные в дружеской атмосфере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Великолепная фотосессия! Спасибо фотографу Анатолию с ним было очень приятно и комфортно работать!
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М
Отличное взаимодействие с фотографом, очень легкое общение, получили ценные советы не только по позированию, но и по интересным местам Стамбула. Результат фотосессии превзошел ожидания, а уж сколько эмоций мы получили практически оказавшись в стае чаек с необыкновенным видом на город!!
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Прекрасная фотосессия! Фотограф Анатолий с супругой настоящие профессионалы!
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Все прошло великолепно! Спасибо Анатолию♥️ буду рекомендовать всем своим знакомым!
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I
Профессиональный фотограф Анатолий, провел нашу Стамбульскую фотосессию на секретной крыше, без людей и с огромной стаей птиц! Было здорово, весело, и надеюсь что получаться красивые фото, так как в этот
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M
Спасибо Анатолию и его команде, все показали, рассказали, помогли с образом, приятно провели время и запечатлели красивые виды!
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