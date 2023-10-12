Полюбоваться фантастическими пейзажами с антуражной крыши и получить яркие снимки на память
Приглашаем на профессиональную фотосессию в Стамбуле! Это может быть романтичная лав-стори, памятная семейная фотосессия, веселая съёмка в компании подружек или время только для вас.
Фотосессия пройдёт на одной из специально оборудованных под съёмки крыш, украшенных аутентичными восточными декорациями.
Фотосессия пройдёт на одной из специально оборудованных под съёмки крыш, украшенных аутентичными восточными декорациями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы поднимемся на одну из официальных стамбульских крыш-фотозон. Они бывают разные: украшенные коврами, подушками, столами с турецким кофе в традиционных чашечках, подвесными качелями, фонариками. Также есть крыша для любителей минимализма. Что их объединяет — захватывающие виды на Босфор и Старый город, чайки и тёплый морской ветер.
Организационные детали
- Входные билеты на крышу оплачиваются дополнительно — от 30 евро с человека, дети до 7 лет бесплатно. Цена зависит от того, какую именно крышу вы выберете.
- По желанию вы можете арендовать женские и мужские наряды — от 15 евро
- Мы отдаём все исходники (в среднем 200 фото) в течение 2-3 дней после съёмки. Вы сможете выбрать из них 15 кадров для обработки — мы пришлём их в течение 10 дней.
- Фотографии загружаем через файлообменник: гугл, яндекс или любой другой удобный вам
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Veronika — Организатор в Стамбуле
Мы занимаемся проведением фотосъёмок в Стамбуле с 2017 года. Через наши объективы прошло много путешественников из всех частей света. Мы не любим скучные и долгие фотосессии с занудным позингом. Предпочитаем непринужденные фото с искренними эмоциями, сделанные в дружеской атмосфере!
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