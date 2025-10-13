Фотосессия на крыше в Стамбуле - это уникальная возможность запечатлеть важные моменты в аутентичной обстановке. На выбор предлагаются крыши с восточными декорациями или минималистичные площадки. Виды на Босфор и Старый

город, чайки и морской ветер создадут неповторимую атмосферу. Профессиональная камера Sony A7 III обеспечит высокое качество снимков. Все исходники будут доступны через 2-3 дня, а 15 отобранных кадров будут обработаны в течение 10 дней. Насладитесь комфортной и непринужденной атмосферой съёмки

Описание фото-прогулки

Мы поднимемся на одну из официальных стамбульских крыш-фотозон. Они бывают разные: украшенные коврами, подушками, столами с турецким кофе в традиционных чашечках, подвесными качелями, фонариками. Также есть крыша для любителей минимализма. Что их объединяет — захватывающие виды на Босфор и Старый город, чайки и тёплый морской ветер. Наши фотосессии всегда проходят в комфортной неформальной атмосфере: мы сделаем всё, чтобы вы ощущали себя легко и непринуждённо.

Организационные детали