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Топкапы Сарай — единственный дворец в Стамбуле, который открыт вечером. Это удобно: людей меньше и не нужно думать, чем занять время. Во дворце находится огромный музей с предметами, которые раньше принадлежали султанам.



Внушительная коллекция фарфора, драгоценности, одеяния, троны… Вы прикоснётесь к быту падишахов, а также узнаете об интригах, которые происходили в гареме, и не только!