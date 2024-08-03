Топкапы Сарай — единственный дворец в Стамбуле, который открыт вечером. Это удобно: людей меньше и не нужно думать, чем занять время. Во дворце находится огромный музей с предметами, которые раньше принадлежали султанам.
Внушительная коллекция фарфора, драгоценности, одеяния, троны… Вы прикоснётесь к быту падишахов, а также узнаете об интригах, которые происходили в гареме, и не только!
Внушительная коллекция фарфора, драгоценности, одеяния, троны… Вы прикоснётесь к быту падишахов, а также узнаете об интригах, которые происходили в гареме, и не только!
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по залам масштабного дворца, посмотрим, как жили раньше правители Османской империи
- Вы увидите многочисленные экспонаты, в том числе самый большой в мире алмаз
- Зайдём на территорию бывшего гарема. Я расскажу вам, какие интриги происходили здесь раньше, зачем при гаремах служили евнухи, кто это и какие обязанности у них были
- А ещё вы узнаете о федеральной службе охраны. При чём здесь она? Тоже узнаете!
Организационные детали
В стоимость не включены билеты в музей Топкапы — 1500 лир (€43) с человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной остановке «Султанахмет»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуррахим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 564 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Абдуррахим, я закончил исторический факультет университета Мармара. Хорошо владею русским языком — у меня русская жена, я бывал в Москве, Киеве и Казахстане. С удовольствием покажу вам лучшие места Стамбула и расскажу о них самое интересное!Задать вопрос
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