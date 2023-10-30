Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула

Величественная Азия

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Экскурсия начнется возле вашего отеля.

Комфортабельное авто доставит вас к вершине холма Чамлыджа — самой высокой точке Стамбула и обеспечит удобство ваших дальнейших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами.

Вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами: холм Чамлыджа, район Кузкунжук и многое другое!
Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула
Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула
Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула
Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула
Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула
Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула
Величественная Азия: экскурсия по Азиатской части Стамбула
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Что вас ожидает:

  • Холм Чамлыджа
  • Мечеть Чамлыджа
  • Район Кузкунжук
  • Дворец Бейлербей
  • Кадыкой Мада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Если ваш отель находится в европейской части Стамбула, то доехать в его Азиатскую часть и обратно можно несколькими путями:

  • по подводному туннелю — уникальной для Турции подземной автотрассе;
  • по морю, вместе с авто на пароме, где из авто можно выйти и насладиться морской прогулкой — полюбоваться морем;
  • по мосту с красивым видом на два континента.

Вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами:

  • холм Чамлыджа и самую большую мечеть Стамбула — Чамлыджа, в музее которой полюбуетесь световым шоу;
  • район Кузкунжук с цветными домиками и древней историей;
  • летнюю резиденцию султанов — дворец Бейлербей, с прекрасным парком и изысканными интерьерами;
  • Кадыкой Мада — колоритный район с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками.

По вашему желанию вы также можете посетить:

  • набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов;
  • телебашню — самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан на 39 и 40 этажах обеспечит гастрономическое удовольствие;
  • парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой.
  • Необычная экскурсия в любой день!
  • Обратите внимание! Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходим шарф покрыть голову, мужчинам желательно брюки ниже колен.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги комфортабельного трансфера с водителем на мерседес Вито
  • Услуги русскоговорящего лицензированного гида
Что не входит
  • Билеты в музеи, дворец и Чамлыджа башню
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия на авто с гидом по индивидуально составленной программе с лицензированным русскоговорящим гидом на целый день с 10:00 до 16:00 по достопримечательностям Стамбула.
  • Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходим шарф покрыть голову, мужчинам желательно брюки ниже колен.
  • Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
  • Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
  • +90 545 573 03 01
  • +90 552 883 20 23
  • Указав номер заказа на Спутник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дворец Бейлербей
Район Кузгунджук
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