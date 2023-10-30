Величественная Азия
Экскурсия начнется возле вашего отеля.
Комфортабельное авто доставит вас к вершине холма Чамлыджа — самой высокой точке Стамбула и обеспечит удобство ваших дальнейших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами.
Вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами: холм Чамлыджа, район Кузкунжук и многое другое!
Комфортабельное авто доставит вас к вершине холма Чамлыджа — самой высокой точке Стамбула и обеспечит удобство ваших дальнейших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами.
Вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами: холм Чамлыджа, район Кузкунжук и многое другое!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
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1
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Холм Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
- Район Кузкунжук
- Дворец Бейлербей
- Кадыкой Мада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Если ваш отель находится в европейской части Стамбула, то доехать в его Азиатскую часть и обратно можно несколькими путями:
- по подводному туннелю — уникальной для Турции подземной автотрассе;
- по морю, вместе с авто на пароме, где из авто можно выйти и насладиться морской прогулкой — полюбоваться морем;
- по мосту с красивым видом на два континента.
Вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами:
- холм Чамлыджа и самую большую мечеть Стамбула — Чамлыджа, в музее которой полюбуетесь световым шоу;
- район Кузкунжук с цветными домиками и древней историей;
- летнюю резиденцию султанов — дворец Бейлербей, с прекрасным парком и изысканными интерьерами;
- Кадыкой Мада — колоритный район с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками.
По вашему желанию вы также можете посетить:
- набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов;
- телебашню — самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан на 39 и 40 этажах обеспечит гастрономическое удовольствие;
- парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой.
- Необычная экскурсия в любой день!
- Обратите внимание! Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходим шарф покрыть голову, мужчинам желательно брюки ниже колен.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги комфортабельного трансфера с водителем на мерседес Вито
- Услуги русскоговорящего лицензированного гида
- Что не входит
- Билеты в музеи, дворец и Чамлыджа башню
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия на авто с гидом по индивидуально составленной программе с лицензированным русскоговорящим гидом на целый день с 10:00 до 16:00 по достопримечательностям Стамбула.
- Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходим шарф покрыть голову, мужчинам желательно брюки ниже колен.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
- +90 545 573 03 01
- +90 552 883 20 23
- Указав номер заказа на Спутник
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Популярные места
Азиатская часть
Холм Чамлыджа
Мечеть Чамлыджа
Святые места
Дворец Бейлербей
Район Кузгунджук
Район Каракёй
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