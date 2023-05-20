Наша экскурсия начнётся от пристани Эминеню. Мы переедем на пароме до пристани Ускюдар, по пути полюбуемся Галатской башней и видом на азиатскую сторону. Далее общественным транспортом доберёмся до одного из самых красивых и богатых дворцов султана — дворца Бейлербей, который словно сошел со страниц восточной сказки. И конечно, заглянем внутрь (нам удастся зайти быстро и без очередей). Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб.
Квартал Кузгунджук
Дальше отправимся в один из самых красочных кварталов города — Кузгунджук. Колоритный городок, в котором хочется поселиться, пить кофе в маленьких кафешках, гулять по уютным улочкам и любоваться видом на море. Расскажу об его истории, нравах и культуре.
По дороге мы увидим мечеть Михримах Султан — одну из самых известных достопримечательностей в Ускюдаре. Михримах Султан была единственной и любимой дочерью великого Сулеймана и Роксоланы-Хюррем. Парящий, светлый и блистательный символ Стамбула. Закончится наше маленькое путешествие там же, где и началось — на вокзале Сиркеджи.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительные расходы
Билеты во дворец Бейлербейи — 600 лир/чел.
Билеты на общественный транспорт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 3958 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят читать дальшеуменьшить
местные.
Рассказываем живо и ясно, показываем скрытые места и передаём дух Стамбула: его запахи, ритм, людей, уличную культуру и детали, которые делают город уникальным.
Все маршруты и локации проверяем перед каждой экскурсией, чтобы ваше пребывание в Турции было максимально комфортным.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Айдын провёл нас по реально классным улочкам в Ускюдаре - не ожидал что есть такие цветастые улочки где-то кроме Балата Интересно рассказывал про контекст, историю. Дворец Бейлербейи вообще классный, и читать дальшеуменьшить
Айдын много-много всего интересного рассказывал. Сводил в место с очень вкусной турецкой шаурмой) Также задавал ему много вопросов не по теме тура, в целом про Стамбул, и он многое знал, свободно отвечал. Рекомендую!
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О
Ольга
У меня была индивидуальная экскурсия по азиатской стороне, где я раньше никогда не была. Мне понравилось, что экскурсия включала в себя всего понемножку - истории, культуры, современной жизни. Но при этом читать дальшеуменьшить
не было перенасыщения. Мы посетили дворец - очень красивые интерьеры, немного о быте элиты и султанов узнала. Гид Айдын приветливый, информацию давал понятно и дозировано, показывал места для фото и сам фотографировал, давал полезные рекомендации. Он был гибким и предлагал варианты, что посмотреть во второй половине экскурсии, так что во всех смыслах экскурсия была индивидуальной. Он показывал некоторые не очень туристические места тоже. Надо много ходить пешком и кое-где ездить на общественном транспорте - надо учитывать это при выборе экскурсии.
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И
Ирина
Хотелось бы поблагодарить Айдына за прекрасную экскурсию в азиатскую часть Стамбула! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть потаённые уголки Стамбула, о читать дальшеуменьшить
которых очень мало пишут в путеводителях. Отдельно хочу отметить посещение дворца Бейлербей, очень захватывающее зрелище великолепия Дворца султанов! Прогулка по саду Дворца и умопомрачительные виды на Босфор оставили неизгладимое впечатление! Айдын, большое спасибо!
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Елена
Экскурсия очень понравилась. Айдын - очень позитивный человек, он хорошо владеет информацией, старается ответить на все вопросы. Все было четко организовано, мы посетили все заявленные места, погуляли по симпатичным (но читать дальшеуменьшить
очень крутым) улочкам, посетили чудесный дворец, осмотрели мечеть. Кроме того, Айдын предоставил время на перекус, рассказав, где можно попробовать вкусные и интересные блюда. Айдын - хороший фотограф, так что нам останутся на память несколько наших фото в его исполнении. Резюме: экскурсия хорошая, познавательная. Рекомендую.
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Аделя
Очень понравилась экскурсия. Айдын очень приветливый и отзывчивый гид. Делает очень классные фотографии. Всегда уточняет пожелания и может скорректировать маршрут. Поэтому удалось посмотреть цветочный магазин из «Постучись в мою дверь». Поели очень вкусную молочную пахлаву. Покормили чаек по пути в Ускюдар. Получился мини-тур по Босфору. Советую экскурсию для людей, которым надоели туристические места и банальные маршруты. Спасибо за прекрасный день🤗
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А
Александр
Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано. Самое приятное- едем до дворца Бейлербей на скоростном катере, все что смотрят полтора часа на прогулочном пароходе, видно сразу, плюс подкрепляется рассказом, потом дворец - читать дальшеуменьшить
экскурсия, потом немного едем до квартала Кузгунджук-там гуляем, слушаем истории, потом свободное время для кафе, едем еще немного и мы в Ускюдаре, идем в мечеть (внутри очень интересный и ненавязчивый рассказ, прогулка по набережной), уезжаем на пароме Отдохнуть, насладится другой стороной - отлично Соотношение цена /качество- считаю все норм, для тех кто не хочет сам придумывать маршрут и отмечать на картах)
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