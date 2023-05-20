Ускюдар, жемчужина азиатской части Стамбула, привлекает путешественников своей уникальной атмосферой и богатой историей.Эта экскурсия откроет вам двери в мир восточных сказок: начиная с паромной прогулки, которая предоставит вам неповторимые виды

на Галатскую башню и Босфор, до посещения великолепного дворца Бейлербей, где каждый уголок наполнен историей. Вас ждет прогулка по кварталу Кузгунджук, известному своими уютными кафе и магазинами, а также знакомство с мечетью Михримах Султан, воплощением красоты и истории. Эта экскурсия станет вашим личным путеводителем по самым живописным и исторически значимым местам Ускюдара

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На пароме до дворца Бейлербей

Наша экскурсия начнётся от пристани Эминеню. Мы переедем на пароме до пристани Ускюдар, по пути полюбуемся Галатской башней и видом на азиатскую сторону. Далее общественным транспортом доберёмся до одного из самых красивых и богатых дворцов султана — дворца Бейлербей, который словно сошел со страниц восточной сказки. И конечно, заглянем внутрь (нам удастся зайти быстро и без очередей). Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб.

Квартал Кузгунджук

Дальше отправимся в один из самых красочных кварталов города — Кузгунджук. Колоритный городок, в котором хочется поселиться, пить кофе в маленьких кафешках, гулять по уютным улочкам и любоваться видом на море. Расскажу об его истории, нравах и культуре.

По дороге мы увидим мечеть Михримах Султан — одну из самых известных достопримечательностей в Ускюдаре. Михримах Султан была единственной и любимой дочерью великого Сулеймана и Роксоланы-Хюррем. Парящий, светлый и блистательный символ Стамбула. Закончится наше маленькое путешествие там же, где и началось — на вокзале Сиркеджи.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы