В середине первого тысячелетия нашей эры Константинополь — тогда ещё столица Римской империи и Византии — считался главным деловым центром и самым большим городом в мире. Современный Стамбул — это динамичный мегаполис. Но приметы исчезнувшей Византийской империи до сих пор будоражат умы людей. Мы с вами отыщем её следы и погрузимся в легенды святынь и дворцов.
Описание экскурсии
Таинственный древний Константинополь — всё ещё тут, в Стамбуле. Византийское наследие проглядывает среди храмов, дворцов, улиц и площадей. Почти ничего не огорожено и не снабжено табличками. Но его можно разглядеть – если знать, куда смотреть. В поисках следов древней империи вам предстоит:
- проследить путь Святой Софии oт Великой церкви к Феодосиевой базилике и Юстиниановой Софии
- рассмотреть фрески-мозаики, которым приписывают целебный эффект
- найти следы любви Юстиниана и Феодоры
- отыскать отпечаток руки османского Мехмеда Завоевателя и опорный столб, где обитал ангел, стороживший Святую Софию
- изучить сюжеты мозаик и обсудить интересные детали
Маршрут прогулки
- Святая София
- Территория бывшего Большого дворца
- Акрополь (главная площадь)
- Цистерны (хранилища пресной воды)
- Церковь святой Ирины (внутри на реставрации)
Организационные детали
- Некоторые музеи-церкви могут быть закрыты на реставрацию, подробности уточняйте при бронировании
- При посещении храмов колени и плечи должны быть закрытыми. Женщинам рекомендую иметь с собой платок
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— Святая София — €25 с чел. Без очереди + €5. Подробности в WhatsApp
— Церковь Святой Ирины — 1050 лир с чел. При желании её можно осмотреть снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в Святую Софию; вход справа /для иностранцев/
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Елене за экскурсию! Были с мужем и дочкой 6и лет, подходящий формат для тех, кто не располагает большими количеством времени или с ребенком, которому тяжеловато. Но главное увидели: Собор
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Всем доброго дня, господа!
Категорически рекомендую Елену как вашего гида по православной Византии.
Категорически рекомендую Елену как вашего гида по православной Византии.
Елена
Ответ организатора:
Константин, здравствуйте!
Благодарю за знакомство!
Вы - очень галантный и интересный человек Спасибо С уважением, Елена
Благодарю за знакомство!
Вы - очень галантный и интересный человек Спасибо С уважением, Елена
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Л
Благодарим Елену за прекрасно спланированные посещения великих мест!
Больше всего я боялась попасть в нескончаемые очереди, которые предшествует проходу в самые популярные места Стамбула. Но благодаря Елене, её подготовке, осведомленности и
Больше всего я боялась попасть в нескончаемые очереди, которые предшествует проходу в самые популярные места Стамбула. Но благодаря Елене, её подготовке, осведомленности и
+1
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В
Елена очень внимательный и компетентный гид. Пообщались на все интересующие темы, возникшие по ходу экскурсии. На все вопросы даны очень развернутые ответы. Получили советы по интересной литературе, которую будем читать на досуге. Большое спасибо Елене!
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Н
Экскурсия прошла интересно и увлекательно. Елена прекрасно владеет материалом, рассказывала не сухие факты, а живую историю с деталями.
Особая благодарность за то, что она не ограничилась только программой: мы получили массу полезных советов о том, как лучше передвигаться по Стамбулу.
Особая благодарность за то, что она не ограничилась только программой: мы получили массу полезных советов о том, как лучше передвигаться по Стамбулу.
Елена
Ответ организатора:
Наталья, Анна, здравствуйте!
Благодарю Вас за отзыв 🌸
Благодарю Вас за отзыв 🌸
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провела очень продуктивно экскурсию в Айк Софию с гидом Елена, очень интересно рассказывает, замечательный экскурсовод,заряжающий своими знаниями и позитивом!
Елена
Ответ организатора:
Мариночка, здравствуйте!
Благодарю Вас за знакомство и отзыв!
Всегда рада таким красивым, ярким и чудесным Гостям🌸 А Ваш маленький презент очень вкусный и полезный🙂 Спасибо С уважением, Елена.
Благодарю Вас за знакомство и отзыв!
Всегда рада таким красивым, ярким и чудесным Гостям🌸 А Ваш маленький презент очень вкусный и полезный🙂 Спасибо С уважением, Елена.
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