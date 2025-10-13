Поднимитесь на борт Алого корабля и отправьтесь в незабываемое путешествие по Босфору. Восхитительный ужин от шеф-повара и увлекательная шоу-программа познакомят вас с традициями Турции.
Вы сможете насладиться живописными видами берегов Босфора и увидеть главные достопримечательности Стамбула с воды.
Это круиз без сопровождения гида, который подарит вам возможность насладиться атмосферой города в кругу близких
5 причин купить эту прогулку
- 🌟 Ужин от шеф-повара
- 🎭 Увлекательная шоу-программа
- 🌉 Виды двух континентов
- 🚢 Эксклюзивный Алый корабль
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
Что можно увидеть
- Босфор
- Достопримечательности Стамбула
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Вы отправитесь в путешествие по Босфору на эксклюзивном Алом корабле с потрясающим ужином от шеф-повара. Эта прогулка станет для вас незабываемой экскурсией вдоль живописного побережья двух континентов Стамбула. Алый корабль является визитной карточкой Стамбула и предназначен специально для проведения ужинов. Увлекательная шоу-программа познакомит вас с традициями страны. Наша водная прогулка даст вам возможность насладиться живописными видами сказочных берегов Босфора и полюбоваться почти всеми главными достопримечательностями города с воды! Обратите внимание:
Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоу «Турецка ночь»
- Пролив Босфор
Что включено
- Трансфер из/в отель (в зависимости от выбранного билета)
- Шоу-программа
- Ужин на корабле
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки (в зависимости от выбранного билета)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 151 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рагимова
13 окт 2025
Д
Дмитрий
8 окт 2025
Всё замечательно, еда вкусная, официанты вежливые и приветливые, шоу-программа отличная, классно провели вечер, а ещё супругу поздравили с днём рождения, было очень неожиданно и приятно для неё, рекомендую всем посетить это мероприятие
S
Sergei
7 окт 2025
Всё было на высшем уровне(тем более за такую сумму). еда,напитки,трансфер и шоу совсем не плохо,но всё таки с ребёнком 11 лет пока рановато на такие тусовки)))
А
Анна
2 окт 2025
Очень здорово! Красиво, интересно, вкусно
Прекрасный сервис
В
Виктор
8 сен 2025
Все хорошо.
Н
Ника
4 сен 2025
Все отлично! Вкусная еда, отличная программа, красивейшие виды. Но русскоговорящий гид не сопровождал.
А
Алексей
3 сен 2025
Мероприятие было задержано, выезд не вовремя! Корабль вероятно другой, т. к вместо заявленных 50 человек было все 150-200. и со всех стран. Русского языка вообще не было слышно. Меню в
L
Lora
2 сен 2025
Еды было мало
А в остальном всё ок
Y
Yulia
29 авг 2025
Классно провели время, незабываемые впечатления!!! Советую к помещению,все на высшем уровне,!!!
А
Анжела
17 авг 2025
Ночная экскурсия по Босфору превзошла ожидания! 🌙 Прекрасная атмосфера на корабле: огни Стамбула с воды выглядят волшебно. Ужин был очень вкусным, всё свежее и сытное. Музыка и танцы сделали вечер ещё ярче — было весело и уютно одновременно. Отличный способ провести время и насладиться городом с другой стороны.
Т
Татьяна
9 авг 2025
Все было супер! трансфер чуть опоздал, но это мелочи.
Корабль шикарный! Обед роскошный: закуски + одно на выбор из 4х основных блюд, + напитки. В конце еще чай и арбуз/дыня. Виды
I
Iтатьяна
5 авг 2025
Интересная прогулка по Босфору, еда приличная, световое шоу на Девичьей башне красивое, выступление танцоров очень понравилось, после их выступления все танцевали, было очень весело! Очень достойное мероприятие за такие небольшие деньги🌺
M
Mihail
2 авг 2025
мне понравилось, что была остановка возле девичьей башни и там было светопреставление, ещё мне понравилось блюдо, которое я заказал - курица жареная, а вот моему другу паста не понравилась, хорошо ещё, что во время концерта подавали чай и кусочки арбуза. шоу программа хорошая, танцоры молодцы. Спасибо.
Т
Татьяна
31 июл 2025
Очень хороший сервис и концертная программа. Еда была вкусная, понравилось, что сразу были закуски, так как были голодные. Не столкнулись с обманом со стороны сотрудников, все были очень милыми и
Ю
Юлия
23 июл 2025
Все прошло великолепно с самого начала организации тура и до прибытия в отель. Благодарю за отличное настроение!! Программа насыщенная и позитивная!
Входит в следующие категории Стамбула
