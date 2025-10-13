Что вас ожидает: Вы отправитесь в путешествие по Босфору на эксклюзивном Алом корабле с потрясающим ужином от шеф-повара. Эта прогулка станет для вас незабываемой экскурсией вдоль живописного побережья двух континентов Стамбула. Алый корабль является визитной карточкой Стамбула и предназначен специально для проведения ужинов. Увлекательная шоу-программа познакомит вас с традициями страны. Наша водная прогулка даст вам возможность насладиться живописными видами сказочных берегов Босфора и полюбоваться почти всеми главными достопримечательностями города с воды! Обратите внимание:

Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида.