Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Если вы настящий гурман и предпочитаете отдых повышенного комфорта, то воспользуйтесь возможностью провести свой вечер на шикарном корабле с у жином от шеф-повара, который имел опыт работы в лучших ресторанах Европы. Это судно прошло проверку и отвечает всем Европейским и международным стандартам качества и является одним из лучших ресторанов на воде в Стамбуле. За ужином вы увидите шоу программу и познакомитесь с турецкими традициями.
Обратите внимание:
Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Ужин
- Без алкогольные напитки
- Шоу программа
- Что не входит
- Алкогольный напитки
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста укажите свой отель и контактный номер телефона
- Обратите внимание: это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Водные развлечения
Необычные
Вечерние
Гастрономические
Романтические
Круизы
С ужином
Похожие туры из Стамбула
Круиз
3.5 часа
Популярное предложение
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
в вашем отеле
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
50€33 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Посетить легендарный храм и памятники Византии в огнях вечернего города
в районе Султанахмет
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
€25 за человека
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
у вашего отеля
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
50€33 за человека
Заказать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии