Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле

Описание
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Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Вечерний Круиз Класса LUXURE c ужином на корабле
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Если вы настящий гурман и предпочитаете отдых повышенного комфорта, то воспользуйтесь возможностью провести свой вечер на шикарном корабле с у жином от шеф-повара, который имел опыт работы в лучших ресторанах Европы. Это судно прошло проверку и отвечает всем Европейским и международным стандартам качества и является одним из лучших ресторанов на воде в Стамбуле. За ужином вы увидите шоу программу и познакомитесь с турецкими традициями.

Обратите внимание:

Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Ужин
  • Без алкогольные напитки
  • Шоу программа
Что не входит
  • Алкогольный напитки
Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста укажите свой отель и контактный номер телефона
  • Обратите внимание: это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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