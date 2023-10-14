Что вас ожидает:

Если вы настящий гурман и предпочитаете отдых повышенного комфорта, то воспользуйтесь возможностью провести свой вечер на шикарном корабле с у жином от шеф-повара, который имел опыт работы в лучших ресторанах Европы. Это судно прошло проверку и отвечает всем Европейским и международным стандартам качества и является одним из лучших ресторанов на воде в Стамбуле. За ужином вы увидите шоу программу и познакомитесь с турецкими традициями.

Обратите внимание:

Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида.