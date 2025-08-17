Если первый день в городе — чтобы увидеть дворцы и мечети, то второй — почувствовать его душу.
Добро пожаловать в Бейоглу! Вы пройдёте по легендарной Истикляль, увидите европейскую архитектуру, культовые отели и старинные пассажи, заглянете в прошлое русской эмиграции и прикоснётесь к другой стороне Стамбула.
Описание аудиогида
Вы пройдёте через 30 локаций — от Галатского моста до площади Таксим.
На прогулке вы узнаете:
- Где писалось «Убийство в Восточном экспрессе» и останавливались аристократы
- Как русские эмигранты меняли культуру города в 1920-х
- Что объединяет суфиев, торговцев сладостями и студентов престижного лицея
- Почему Истикляль — не просто улица, а культурный нерв Стамбула
- И где скрываются настоящие пассажи — не туристические, а подлинные
Организационные детали
- Это самостоятельная аудиоэкскурсия без гида
- После внесения предоплаты я отправлю вам ссылку на аудиогид. Вам нужно будет выбрать экскурсию из списка и оплатить остаток на платформе. Внутри вас ждут подробные инструкции, а при необходимости — быстрая служба поддержки
- Аудиогид будет доступен в любой день и в любое время, без ограничений. Вы можете гулять в удобном темпе и делать паузы, когда это необходимо
- Общая длина маршрута — около 3 км
Бонус. После покупки вы получите доступ к моей авторской платформе с полезными советами, скрытыми локациями, подборками ресторанов, отелей, мест для развлечения и шоппинга.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтияр — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 692 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Бахтияр, я бывший музыкант и певец. Говорю на четырёх языках. Несколько лет назад приехал в Стамбул погулять и остался здесь жить. С первого дня
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
17 авг 2025
Не удобно постоянно переключаться из telegram в google maps
Анна
6 июл 2025
Всем привет! Оставлю комментарий как плюсы и минусы)
Плюсы:
Аудиогид приятный к прослушиванию, запись качественная, рассказ понятный.
Удобно что запись по объектам маршрута отдельная - гуляем в удобном темпе. Можно загрузить весь материал
