Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Благоприятное время для поездок в Ялову с октября по апрель месяц. Добираться до полуострова Ялова вы будете на пароме, проплывая по заливу Мраморного моря. Вы посетите серию самых разных целебных источников. Искупаетесь в бассейнах с целебной водой, а так же сможете попробовать лечебную воду на вкус в целях профилактики для вашего организма.
Специальная курортная зона включает в себя крытые и открытые бассейны с минеральной лечебной водой, бани и сауны. А после оздоровительных процедур, которые помогут сбросить вам стресс, усталость и поспособствуют укреплению вашего здоровья, вам представится возможность прогуляться по живописным садам и паркам этого замечательного городка Ялова. В завершении тура вам предложат отобедать в уютном местном ресторанчике. А после обеда возвращение в Стамбул. По желанию гостей можем предоставить проживание в гостиницах с термальными источниками в Ялове.
Экскурсия в Ялова проводится в зимний период с 1 октября по 30 апреля
Важная информация:
Для экскурсии необходимо взять с собой следующие вещи: оригинал заграничного паспорта, купальник, пару бутылок питьевой воды, удобную одежду и обувь, шапочку для плавания, шампунь и мыло, деньги на карманные расходы. Полотенце и тапочки выдают на месте бесплатно.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: После экскурсии наш водитель отвезет обратно в отель
Что входит
трансфер на комфортабельном микроавтобусе из исторической части города Стамбула
услуги гида
вход на термальные источники, открытые и закрытые бассейны
турецкая баня
обед.
Что не входит
напитки за обедом
массаж (при желании)
трансферы за пределами исторической части Стамбула по запросу.
Важная информация
Для экскурсии необходимо взять с собой следующие вещи: оригинал заграничного паспорта
купальник
пару бутылок питьевой воды
удобную одежду и обувь
шапочку для плавания
шампунь и мыло
деньги на карманные расходы. Полотенце и тапочки выдают на месте бесплатно.
Время проведения: Ежедневно с 07:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.