Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Ялова: термальный курорт и не только

Ялова

Курортный городок Ялова, находящийся недалеко от Стамбула, уютно расположился на полуострове у побережья Мраморного моря.

Город неисчерпаемо богат термальными источниками.

Вода питьевая и купальная является эффективной при лечении многих заболеваний.

Это ревматизм и полиартрит, болезни желудка, почек, кишечника, урологических заболеваний и даже аллергии.
Ялова: термальный курорт и не только
Ялова: термальный курорт и не только
Ялова: термальный курорт и не только
Ялова: термальный курорт и не только
Ялова: термальный курорт и не только

Что вас ждёт:

  • Благоприятное время для поездок в Ялову с октября по апрель месяц. Добираться до полуострова Ялова вы будете на пароме, проплывая по заливу Мраморного моря. Вы посетите серию самых разных целебных источников. Искупаетесь в бассейнах с целебной водой, а так же сможете попробовать лечебную воду на вкус в целях профилактики для вашего организма.
  • Специальная курортная зона включает в себя крытые и открытые бассейны с минеральной лечебной водой, бани и сауны. А после оздоровительных процедур, которые помогут сбросить вам стресс, усталость и поспособствуют укреплению вашего здоровья, вам представится возможность прогуляться по живописным садам и паркам этого замечательного городка Ялова. В завершении тура вам предложат отобедать в уютном местном ресторанчике. А после обеда возвращение в Стамбул. По желанию гостей можем предоставить проживание в гостиницах с термальными источниками в Ялове.
Экскурсия в Ялова проводится в зимний период с 1 октября по 30 апреля

Важная информация:

  • Для экскурсии необходимо взять с собой следующие вещи: оригинал заграничного паспорта, купальник, пару бутылок питьевой воды, удобную одежду и обувь, шапочку для плавания, шампунь и мыло, деньги на карманные расходы. Полотенце и тапочки выдают на месте бесплатно.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: После экскурсии наш водитель отвезет обратно в отель
 Что входит
  • трансфер на комфортабельном микроавтобусе из исторической части города Стамбула
  • услуги гида
  • вход на термальные источники, открытые и закрытые бассейны
  • турецкая баня
  • обед.
 Что не входит
  • напитки за обедом
  • массаж (при желании)
  • трансферы за пределами исторической части Стамбула по запросу.
Важная информация
  • Для экскурсии необходимо взять с собой следующие вещи: оригинал заграничного паспорта
  • купальник
  • пару бутылок питьевой воды
  • удобную одежду и обувь
  • шапочку для плавания
  • шампунь и мыло
  • деньги на карманные расходы. Полотенце и тапочки выдают на месте бесплатно.
Время проведения: Ежедневно с 07:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
ESCO T.
ESCO T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

👥Групповые🚗На машине🚌На автобусе☃️Зимние🏡Выездные🧖SPA

ESCO T. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальный круиз по Босфору
Цена за всё – до 12 чел.
От 450
2 часа
Индивидуальный круиз по Босфору
Ежедневно в любое удобное для вас время
Визитные карточки Стамбула
Цена за всё – до 5 чел.
Можно и 15 чел., но чуть дороже
От 200
4 часа
Визитные карточки Стамбула
1 отзыв
Ежедневно, в любое удобное для вас время
Индивидуальный трансфер: встречи и проводы в аэропорту
Цена за всё – до 5 чел.
Можно и 10 чел., но чуть дороже
От 35
1 час
Индивидуальный трансфер: встречи и проводы в аэропорту
1 отзыв
Ежедневно в любое удобное для вас время
Великолепный Стамбул
70
за 1 чел.
8 часов
Великолепный Стамбул
Понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье с 09:00
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
От 35
за 1 чел.
2.5 часа
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
Каждый вечер с 16:00 начинаются сборы (кроме воскресенья)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур с перелётом из Стамбула)
От 330
за 1 чел.
48 часов
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур с перелётом из Стамбула)
По понедельникам с 08:30

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Стамбул за 5 часов — ежедневная экскурсия
25
за 1 чел.
5 часов
Стамбул за 5 часов — ежедневная экскурсия
30 отзывов
Ежедневно в 9:30
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов!
25
за 1 чел.
5 часов
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов!
80 отзывов
От Айя-Софии до Цистерны Базилики — проникнуться историей у знаковых мест и посетить главные рынки
ежедневно в 09:30
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
20
за 1 чел.
4 часа
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
177 отзывов
пн, вт, ср, сб вс - в 10.00 пт. - в 11.00
Стамбул: коротко о главном
13
за 1 чел.
3 часа
Стамбул: коротко о главном
156 отзывов
Прикоснуться к истории Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы и площади Ипподром в сердце города
ежедневно в 10:30
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Цена за всё – до 15 чел.
130
2 часа
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
15 отзывов
по договоренности, любой день, кроме воскресенья
Ваш идеальный день в Стамбуле
Цена за всё – до 4 чел.
150
5 часов
Ваш идеальный день в Стамбуле
59 отзывов
Дружеская познавательная прогулка по маршруту, спланированному для вас
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷