Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Курортный городок Ялова, находящийся недалеко от Стамбула, уютно расположился на полуострове у побережья Мраморного моря.



Город неисчерпаемо богат термальными источниками.



Вода питьевая и купальная является эффективной при лечении многих заболеваний.



Это ревматизм и полиартрит, болезни желудка, почек, кишечника, урологических заболеваний и даже аллергии.