Курорт Ялова – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Курорт Ялова» в Стамбуле, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
435 за всё до 10 чел.
Термальный источник Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жемайтис
    4 февраля 2024
    Ялова - целебный термальный источник
    Отличная поездка, отличный гид, курорт, который стоит посетить
  • Y
    Yazhem.1999
    24 января 2024
    Ялова - целебный термальный источник
    Очень хорошая организация! Гид отличный! Дорога туда и обратно была на пароме🙂 в автобусе был вай фай. Сами источники как всегда супер, полный релакс 🫶🏻
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2023
    Ялова - целебный термальный источник
    Очень понравилось! Гид отлично владеет русским языком. Шикарные источники с горячей водой, вкусный обед. Также всем рекомендую попробовать массаж за 250 лир
  • Б
    Бренева
    14 августа 2023
    Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
    Тут нет возможности подробно расписать эмоции и впечатления. Скажу кратко. Все очень достойно, приятно в общении и хороший сервис. Я рекомендую.
  • А
    Александр
    22 ноября 2022
    Индивидуальная поездка к горячим источникам
    Отличная экскурсия чтобы расслабиться после суетного Стамбула, были там 19-го ноября… на улице +22, источники находятся в большом парке, можно
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    погулять до процедур, но мы погуляли после)…. приличный бассейн с температурой воды +37…. для желающих хамам и массажем. В хамаме в основном сидят турки мужчины, женщинам особенно если она одна моет быть не совсем комфортно). Алкоголя нет, даже пива, даже в кафешках…. Это можно купить только в ларьках. В целом отлично время провели)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Курорт Ялова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная поездка к горячим источникам
  2. Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
  3. Термальный источник Ялова
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Курорт Ялова" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 435. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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