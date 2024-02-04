1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур по Босфору на Яхте 2 часа! Только ваша компания и напитки с собой
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Расписание: каждый день с 09:00 - 24:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€435 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальный источник Ялова
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖемайтис4 февраля 2024Ялова - целебный термальный источникОтличная поездка, отличный гид, курорт, который стоит посетить
- YYazhem.199924 января 2024Ялова - целебный термальный источникОчень хорошая организация! Гид отличный! Дорога туда и обратно была на пароме🙂 в автобусе был вай фай. Сами источники как всегда супер, полный релакс 🫶🏻
- ААнастасия6 ноября 2023Ялова - целебный термальный источникОчень понравилось! Гид отлично владеет русским языком. Шикарные источники с горячей водой, вкусный обед. Также всем рекомендую попробовать массаж за 250 лир
- ББренева14 августа 2023Тут нет возможности подробно расписать эмоции и впечатления. Скажу кратко. Все очень достойно, приятно в общении и хороший сервис. Я рекомендую.
- ААлександр22 ноября 2022Отличная экскурсия чтобы расслабиться после суетного Стамбула, были там 19-го ноября… на улице +22, источники находятся в большом парке, можно
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Курорт Ялова»
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