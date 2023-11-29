Она будет проведена одним из гидов нашей команды.

Следует заметить, что время отдыха в нём не ограничено.

Любая календарная дата доступна для экскурсии. Для того, чтобы её забронировать, вам нужно оставить предоплату в виде 20% от стоимости на сайте, остальная часть — гиду на месте.

Сама экскурсия — индивидуальна и будет проведена для вас и вашей компании нашим гидом, на русском языке. Вы можете уточнить все интересующие детали до совершения оплаты.

Что вас ожидает: Загадочная Турция Дорога из Стамбула в курортный городок Ялову занимает полтора часа, которая пролетит одной секундой, а всё это, благодаря провожающим достопримечательностям. Мы ощутим всю красоту панорамы Мраморного моря, проехав самый длинный и современный мост страны, Османгази, не упустив из вида «кладбище кораблей» и сухие доки. Ялова является комфортным и спокойным городом, который находится на берегу залива Измит. Роскошный отдых Термальная вода, чистейший горный воздух, шикарнейший парк с тысячами уникальных цветов и растений! Множество туристов мечтают побывать здесь. Вы поймете, что такое поистине, наслаждение, побывав в одном из лучших спа-отелей города, где сможете посетить парную, сауну, хамам, поплавать в открытом бассейне. Самое главное — в полном спокойствии, без толп людей. Завершит наш замечательный день, вкуснейший ужин в рыбном ресторане на берегу Мраморного моря, качество и цены которого, вас приятно удивит. Организационные детали • После бронирования экскурсии, вы будете осведомлены о точном месте нашей встречи. Начало экскурсии в холле вашего отеля.