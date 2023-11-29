Термальный источник Ялова

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Самое время сменить бурлящий мегаполис на релаксирующий и прекрасный городок, под названием Ялова.

«Визитной карточкой» являются термальные источники местности, они славятся своими минералами, которые используются в лечебных и профилактических целях.

Вы разместитесь в чудеснейшем термальном отеле, где насладитесь всеми прелестями термального курорта. К тому же, к нему прилагаются: сауна, парная, открытый бассейн и хамам.
Термальный источник Ялова
Термальный источник Ялова
Термальный источник Ялова
Термальный источник Ялова
Термальный источник Ялова
Термальный источник Ялова
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Термальные воды
  • Чистейший горный воздух
  • Шикарнейший парк с тысячами уникальных цветов и растений

Описание

Что вас ожидает: Загадочная Турция Дорога из Стамбула в курортный городок Ялову занимает полтора часа, которая пролетит одной секундой, а всё это, благодаря провожающим достопримечательностям. Мы ощутим всю красоту панорамы Мраморного моря, проехав самый длинный и современный мост страны, Османгази, не упустив из вида «кладбище кораблей» и сухие доки. Ялова является комфортным и спокойным городом, который находится на берегу залива Измит. Роскошный отдых Термальная вода, чистейший горный воздух, шикарнейший парк с тысячами уникальных цветов и растений! Множество туристов мечтают побывать здесь. Вы поймете, что такое поистине, наслаждение, побывав в одном из лучших спа-отелей города, где сможете посетить парную, сауну, хамам, поплавать в открытом бассейне. Самое главное — в полном спокойствии, без толп людей. Завершит наш замечательный день, вкуснейший ужин в рыбном ресторане на берегу Мраморного моря, качество и цены которого, вас приятно удивит. Организационные детали • После бронирования экскурсии, вы будете осведомлены о точном месте нашей встречи. Начало экскурсии в холле вашего отеля.
  • Она будет проведена одним из гидов нашей команды.
  • Следует заметить, что время отдыха в нём не ограничено.
  • Любая календарная дата доступна для экскурсии. Для того, чтобы её забронировать, вам нужно оставить предоплату в виде 20% от стоимости на сайте, остальная часть — гиду на месте.
  • Сама экскурсия — индивидуальна и будет проведена для вас и вашей компании нашим гидом, на русском языке. Вы можете уточнить все интересующие детали до совершения оплаты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля к термальному источнику, и обратно в отель
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в термальный отель — 10 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресепшн Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии, вы будете осведомлены о точном месте нашей встречи. Начало экскурсии в холле вашего отеля.
  • Она будет проведена одним из гидов нашей команды.
  • Следует заметить, что время отдыха в нём не ограничено.
  • Любая календарная дата доступна для экскурсии. Для того, чтобы её забронировать, вам нужно оставить предоплату в виде 20% от стоимости на сайте, остальная часть — гиду на месте.
  • Сама экскурсия — индивидуальна и будет проведена для вас и вашей компании нашим гидом, на русском языке. Вы можете уточнить все интересующие детали до совершения оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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