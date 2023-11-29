Самое время сменить бурлящий мегаполис на релаксирующий и прекрасный городок, под названием Ялова.
«Визитной карточкой» являются термальные источники местности, они славятся своими минералами, которые используются в лечебных и профилактических целях.
Вы разместитесь в чудеснейшем термальном отеле, где насладитесь всеми прелестями термального курорта. К тому же, к нему прилагаются: сауна, парная, открытый бассейн и хамам.
«Визитной карточкой» являются термальные источники местности, они славятся своими минералами, которые используются в лечебных и профилактических целях.
Вы разместитесь в чудеснейшем термальном отеле, где насладитесь всеми прелестями термального курорта. К тому же, к нему прилагаются: сауна, парная, открытый бассейн и хамам.
Ближайшие даты:
29
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30
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Что вас ожидает:
- Термальные воды
- Чистейший горный воздух
- Шикарнейший парк с тысячами уникальных цветов и растений
Описание
Что вас ожидает: Загадочная Турция Дорога из Стамбула в курортный городок Ялову занимает полтора часа, которая пролетит одной секундой, а всё это, благодаря провожающим достопримечательностям. Мы ощутим всю красоту панорамы Мраморного моря, проехав самый длинный и современный мост страны, Османгази, не упустив из вида «кладбище кораблей» и сухие доки. Ялова является комфортным и спокойным городом, который находится на берегу залива Измит. Роскошный отдых Термальная вода, чистейший горный воздух, шикарнейший парк с тысячами уникальных цветов и растений! Множество туристов мечтают побывать здесь. Вы поймете, что такое поистине, наслаждение, побывав в одном из лучших спа-отелей города, где сможете посетить парную, сауну, хамам, поплавать в открытом бассейне. Самое главное — в полном спокойствии, без толп людей. Завершит наш замечательный день, вкуснейший ужин в рыбном ресторане на берегу Мраморного моря, качество и цены которого, вас приятно удивит. Организационные детали • После бронирования экскурсии, вы будете осведомлены о точном месте нашей встречи. Начало экскурсии в холле вашего отеля.
- Она будет проведена одним из гидов нашей команды.
- Следует заметить, что время отдыха в нём не ограничено.
- Любая календарная дата доступна для экскурсии. Для того, чтобы её забронировать, вам нужно оставить предоплату в виде 20% от стоимости на сайте, остальная часть — гиду на месте.
- Сама экскурсия — индивидуальна и будет проведена для вас и вашей компании нашим гидом, на русском языке. Вы можете уточнить все интересующие детали до совершения оплаты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля к термальному источнику, и обратно в отель
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в термальный отель — 10 евро с человека
- Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ресепшн Вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После бронирования экскурсии, вы будете осведомлены о точном месте нашей встречи. Начало экскурсии в холле вашего отеля.
- Она будет проведена одним из гидов нашей команды.
- Следует заметить, что время отдыха в нём не ограничено.
- Любая календарная дата доступна для экскурсии. Для того, чтобы её забронировать, вам нужно оставить предоплату в виде 20% от стоимости на сайте, остальная часть — гиду на месте.
- Сама экскурсия — индивидуальна и будет проведена для вас и вашей компании нашим гидом, на русском языке. Вы можете уточнить все интересующие детали до совершения оплаты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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