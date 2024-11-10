Ялова — идеальный вариант, чтобы отдохнуть от шумного города и погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии. Вы побываете на знаменитых термальных источниках, попробуете целебную воду и искупаетесь в горячем бассейне. Прогуляетесь по уютному городку и попробуете молочную пахлаву. А ещё — узнаете историю, мифы и легенды курорта.

Описание водной прогулки

Отдых и восстановление

Вода в Ялове богата кальцием, калием и магнием — и вы попробуете её из нескольких целебных источников. Вдали от городской суеты отдохнёте в термальных бассейнах с горячей минеральной водой. И ощутите лёгкость и обновление.

И немножко истории

Мы расскажем об истории этого места — от римлян и османов до наших дней. Вы услышите необычные легенды и мифы и узнаете, как источники помогли Ататюрку вылечиться и довести свои реформы до конца.

А в конце немного прогуляетесь по центру Яловы и насладитесь традиционной молочной пахлавой.

Организационные детали