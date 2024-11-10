Ялова — идеальный вариант, чтобы отдохнуть от шумного города и погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии.
Вы побываете на знаменитых термальных источниках, попробуете целебную воду и искупаетесь в горячем бассейне. Прогуляетесь по уютному городку и попробуете молочную пахлаву. А ещё — узнаете историю, мифы и легенды курорта.
Вы побываете на знаменитых термальных источниках, попробуете целебную воду и искупаетесь в горячем бассейне. Прогуляетесь по уютному городку и попробуете молочную пахлаву. А ещё — узнаете историю, мифы и легенды курорта.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание водной прогулки
Отдых и восстановление
Вода в Ялове богата кальцием, калием и магнием — и вы попробуете её из нескольких целебных источников. Вдали от городской суеты отдохнёте в термальных бассейнах с горячей минеральной водой. И ощутите лёгкость и обновление.
И немножко истории
Мы расскажем об истории этого места — от римлян и османов до наших дней. Вы услышите необычные легенды и мифы и узнаете, как источники помогли Ататюрку вылечиться и довести свои реформы до конца.
А в конце немного прогуляетесь по центру Яловы и насладитесь традиционной молочной пахлавой.
Организационные детали
- До Яловы мы добираемся на пароме, время в пути — около часа в одну сторону
- В стоимость включены билеты на паром, посещение термальных источников, обед и один холодный напиток, молочная пахлава с чаем
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Еникапы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 22439 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски. Вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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