Наша цель — показать вам разный Стамбул. Вы прокатитесь по Босфору, пройдёте по набережной традиционного Ускюдара, заглянете в шумный Бешикташ и современный Галатапорт. Услышите истории и легенды в лёгкой, не перегруженной датами форме. Экскурсия начинается вечером, когда спадает жара, — гулять в это время особенно приятно.

Описание экскурсии

Традиционный район Ускюдар

С пристани Эминёню мы отправимся на азиатскую сторону — в район Ускюдар. Вы увидите Девичью башню, узнаете связанные с ней легенды и истории. Пройдёте вдоль красивой набережной и остановитесь у мечети Михримах-султан.

Бешикташ — повседневная жизнь европейского Стамбула

Затем переправимся в шумный Бешикташ, в котором кипит повседневная жизнь: уличные кафе, лавки, рыбные рестораны. Устроим небольшую прогулку по центру, чтобы вы почувствовали атмосферу молодёжного Стамбула.

Современная жизнь старого порта

Финальной точкой станет Галатапорт — модное пространство рядом с действующим портом. Здесь, среди стильных зданий и панорамных видов, можно завершить день ужином или чашкой кофе с видом на Босфор.

Организационные детали