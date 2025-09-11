Мои заказы

Вечерний Стамбул: Ускюдар, Бешикташ и Галатапорт

Прокатиться на пароме, пройтись по колоритным районам и насладиться атмосферой города в огнях
Наша цель — показать вам разный Стамбул.

Вы прокатитесь по Босфору, пройдёте по набережной традиционного Ускюдара, заглянете в шумный Бешикташ и современный Галатапорт. Услышите истории и легенды в лёгкой, не перегруженной датами форме. Экскурсия начинается вечером, когда спадает жара, — гулять в это время особенно приятно.
5
4 отзыва
Время начала: 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Традиционный район Ускюдар

С пристани Эминёню мы отправимся на азиатскую сторону — в район Ускюдар. Вы увидите Девичью башню, узнаете связанные с ней легенды и истории. Пройдёте вдоль красивой набережной и остановитесь у мечети Михримах-султан.

Бешикташ — повседневная жизнь европейского Стамбула

Затем переправимся в шумный Бешикташ, в котором кипит повседневная жизнь: уличные кафе, лавки, рыбные рестораны. Устроим небольшую прогулку по центру, чтобы вы почувствовали атмосферу молодёжного Стамбула.

Современная жизнь старого порта

Финальной точкой станет Галатапорт — модное пространство рядом с действующим портом. Здесь, среди стильных зданий и панорамных видов, можно завершить день ужином или чашкой кофе с видом на Босфор.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается паром — около 30 лир за билет (вам понадобится Istanbulkart)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду и субботу в 18:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Селим
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 214 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ирина
Ирина
11 сен 2025
Нашим гидом был Али. Эрудированный рассказчик, интересный собеседник, знаток города. Составил нам приятную компанию в прогулке по Босфору и набережным, напомнив историю прекрасного древнего города.
М
Мади
17 авг 2025
Недавно побывал на экскурсии по вечернему Стамбулу, и впечатления остались только самые положительные. Гид был невероятно внимателен и эрудирован, с удовольствием делился интересными фактами о каждом районе, в который мы
Начали мы с Ускюдара на азиатской стороне. Атмосфера здесь потрясающая, особенно вечером - потрясающий вид на Босфор и исторические памятники. Гид рассказал нам о местных традициях и особенностях этого района.

Далее мы посетили Бешикташ, где я узнал много нового о местной культуре и жизни. Это не только спортивный центр Стамбула (из-за популярности футбольного клуба), но и место с удивительными кафе, уличными рынками и атмосферными улочками. Гид прекрасно показал нам самые интересные места и предложил отличный вечерний маршрут.

Завершили экскурсию в Галатапорте. Этот район стал настоящим хитом среди туристов благодаря своей современности и динамичному развитию. Тут и старинные здания, и новые арт-пространства, и невероятный выбор ресторанов с видами на море.

Особенно понравился подход гида - он не просто водил нас по местам, а делился историями, которые позволили почувствовать атмосферу каждого района, а не просто увидеть его. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Стамбул с другой стороны и провести вечер в одном из самых красивых городов мира!

M
Maria
28 июн 2025
Были на экскурсии с Селимом. Никуда не торопил, интересно рассказывал, учитывал наши пожелания. Гида советуем!
I
Ivan
16 июн 2025
Нам все понравилось,в том числе оперативность
