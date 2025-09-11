Наша цель — показать вам разный Стамбул.
Вы прокатитесь по Босфору, пройдёте по набережной традиционного Ускюдара, заглянете в шумный Бешикташ и современный Галатапорт. Услышите истории и легенды в лёгкой, не перегруженной датами форме. Экскурсия начинается вечером, когда спадает жара, — гулять в это время особенно приятно.
Вы прокатитесь по Босфору, пройдёте по набережной традиционного Ускюдара, заглянете в шумный Бешикташ и современный Галатапорт. Услышите истории и легенды в лёгкой, не перегруженной датами форме. Экскурсия начинается вечером, когда спадает жара, — гулять в это время особенно приятно.
Описание экскурсии
Традиционный район Ускюдар
С пристани Эминёню мы отправимся на азиатскую сторону — в район Ускюдар. Вы увидите Девичью башню, узнаете связанные с ней легенды и истории. Пройдёте вдоль красивой набережной и остановитесь у мечети Михримах-султан.
Бешикташ — повседневная жизнь европейского Стамбула
Затем переправимся в шумный Бешикташ, в котором кипит повседневная жизнь: уличные кафе, лавки, рыбные рестораны. Устроим небольшую прогулку по центру, чтобы вы почувствовали атмосферу молодёжного Стамбула.
Современная жизнь старого порта
Финальной точкой станет Галатапорт — модное пространство рядом с действующим портом. Здесь, среди стильных зданий и панорамных видов, можно завершить день ужином или чашкой кофе с видом на Босфор.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается паром — около 30 лир за билет (вам понадобится Istanbulkart)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду и субботу в 18:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 214 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
11 сен 2025
Нашим гидом был Али. Эрудированный рассказчик, интересный собеседник, знаток города. Составил нам приятную компанию в прогулке по Босфору и набережным, напомнив историю прекрасного древнего города.
М
Мади
17 авг 2025
Недавно побывал на экскурсии по вечернему Стамбулу, и впечатления остались только самые положительные. Гид был невероятно внимателен и эрудирован, с удовольствием делился интересными фактами о каждом районе, в который мы
M
Maria
28 июн 2025
Были на экскурсии с Селимом. Никуда не торопил, интересно рассказывал, учитывал наши пожелания. Гида советуем!
I
Ivan
16 июн 2025
Нам все понравилось,в том числе оперативность
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
Прогуляться по нетуристическим тропам и открыть аутентичные уголки азиатской части города
Начало: На пристани Эминьёню, причал #2 Кадыкёй
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование вечернего Стамбула
Путешествие по вечернему Стамбулу откроет перед вами его тайны. Прогулка по улицам и кварталам, знакомство с культурой и кухней - это незабываемо
Начало: Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возл...
13 ноя в 15:00
14 ноя в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€363
€427 за всё до 3 чел.