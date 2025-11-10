Приглашаю вас на экскурсию в Стамбуле, на которой вы познакомитесь с периодом правления одного из величайших султанов Османской империи — Султана Сулеймана.
Вместе мы пройдём по знаковым историческим местам, увидим, где жил султан и его жёны и посетим самую большую мечеть из Османских.
Описание экскурсииИстория Османской Империи в период Султана Сулеймана На экскурсии мы познакомимся с периодом правления одного из величайших султанов Османской империи — известного Султана Сулеймана Законодателя. Мы посетим его усыпальницу и усыпальницу его любимой жены Хюрем Султан, а также увидим самую большую мечеть из Османских в Стамбуле и бывшие покои Султана Сулеймана во дворце Топкапы. В атмосфере того времени с сокровищами и национальной одеждой, мы рассмотрим места проживания жён султана, его охраны, матери и не только. А также посетим первый торговый центр в мире — крытый рынок. Важная информация:
- По понедельникам усыпальницы работают только снаружи.
- Во вторник дворец Топкапы закрыт. Минимальное количество человек для проведения-3.
Каждый день, кроме вторника, в 10:00 (во вторник дворец Топкапы закрыт, а по понедельникам усыпальницы работают только снаружи).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Крытый рынок
- Площадь Беязыта
- Мечеть Сулеймание
- Усыпальница Султана Сулеймана и Хюрем Султан
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в Дворец Топкапы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Vezneciler (Kalenderhane, Şehzadebaşı Cd. No:22, 34134 Fatih/İstanbul 40 dk.)
Завершение: Дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника, в 10:00 (во вторник дворец Топкапы закрыт, а по понедельникам усыпальницы работают только снаружи).
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- По понедельникам усыпальницы работают только снаружи
- Во вторник дворец Топкапы закрыт
- Минимальное количество человек для проведения-3
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
