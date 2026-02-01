Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами
Осмотреть Южную или Северную части Каппадокии на выбор и прокатиться на квадроциклах или лошадях
Начало: Стамбул, ваш отель, 4:00
«Откройте для себя «Страну прекрасных лошадей» всего за 48 часов»
21 фев в 04:00
24 фев в 04:00
50 000 ₽ за человека
Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
Осмотреть главные места двух жемчужин Турции, прокатиться верхом и получить не менее 250 фотографий
Начало: Стамбул, аэропорт, 19:00 (или другое время по дого...
«Затем вернёмся в отель, позавтракаем а отправимся в 2-часовое сафари на квадроциклах или прогулку верхом на лошадях»
28 мар в 08:00
4 апр в 08:00
€1350 за человека
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Отправиться в джип-сафари, побывать в подземном городе и заглянуть в гончарную мастерскую
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег...
27 мар в 14:00
3 апр в 14:00
51 000 ₽ за человека
