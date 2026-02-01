Найдено 3 тура в категории « Животные » в Стамбуле, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Конные прогулки На квадроциклах Туры на квадроциклах 2 дня Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами Осмотреть Южную или Северную части Каппадокии на выбор и прокатиться на квадроциклах или лошадях Начало: Стамбул, ваш отель, 4:00 «Откройте для себя «Страну прекрасных лошадей» всего за 48 часов» 50 000 ₽ за человека На машине Конные прогулки На воздушном шаре На яхте На яхте по Босфору 7 дней Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа Осмотреть главные места двух жемчужин Турции, прокатиться верхом и получить не менее 250 фотографий Начало: Стамбул, аэропорт, 19:00 (или другое время по дого... «Затем вернёмся в отель, позавтракаем а отправимся в 2-часовое сафари на квадроциклах или прогулку верхом на лошадях» €1350 за человека Джиппинг 3 дня В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии Отправиться в джип-сафари, побывать в подземном городе и заглянуть в гончарную мастерскую Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег... 51 000 ₽ за человека Все туры Стамбула

