Фиолетовые просторы, бирюзовые озёра и изумрудные реки, белоснежные травертины и причудливые скалы, изящные дворцы и шедевральные мечети — в этом туре мы собрали всё самое-самое в Турции.Вас ждут главные достопримечательности

Стамбула и морская прогулка до Принцевых островов, хайкинги по долинам Каппадокии. Мы встретим невероятный закат в Памуккале и заглянем в древний город Иераполис с впечатляющим амфитеатром. Полюбуемся озёрами, одно из которых называют турецкими Мальдивами. Совершим треккинг по живописному каньону Саклыкент, второму по протяжённости и глубине в Европе, и насладимся видами окружающих его высоких каменных стен. Турция — настоящая сокровищница с драгоценностями, и мы вам это покажем!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.

В случае прогнозной скорости ветра более 10 метров в секунду полёты на шарах отменяют (это становится ясно лишь за сутки до полёта), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии.

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.