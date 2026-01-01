Вас ждут главные достопримечательности
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше надевать немаркую и удобную для подъёмов и спусков в долинах.
В случае прогнозной скорости ветра более 10 метров в секунду полёты на шарах отменяют (это становится ясно лишь за сутки до полёта), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.
Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии и иногда в Стамбуле, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле.
Уровень сложности. Это не треккинг, но в туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча, заселение в отель, свободное время
Сегодня днём вы прибудете в Стамбул. Мы встретим вас в аэропорту. После заселения в отель у вас будет возможность отдохнуть и провести время по своему усмотрению.
Сулеймание, достопримечательности азиатской стороны, Таксим и Истикляль
Этот день начнём с мечети Сулеймание. Осмотрим гробницы султана Сулеймана и его жены Хюррем. Затем переедем к ещё одной мечети в стиле османского барокко и насладимся видами Босфорского пролива. После доедем до азиатской стороны, где побываем в изящном дворце 19 века на берегу Босфора, внутреннее убранство которого поражает роскошью.
Пообедав, издалека сделаем несколько фото знаменитой Девичьей башни. После вернёмся в европейскую часть города. Прогуляемся по площади Таксим и улице Истикляль. Дойдём до Галатской башни и спустимся к Галатскому мосту. В 17:00-18:00 — завершение экскурсии. Вы можете вернуться в отель или самостоятельно пройтись по городу.
Египетский рынок и Принцевы острова
Позавтракав, посетим знаменитый Египетский рынок, пахнущий специями и деликатесами и сверкающий разноцветными мозаичными фонариками. Затем на корабле дойдём до Принцевых островов (морская прогулка до первого острова продлится около 1,5 часов). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён.
Поднимемся электротранспортом на вершину острова, один километр до монастыря и смотровой площадки прогуляемся пешком. Вернувшись к пристани, пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов (за доплату). Во второй половине дня вернёмся в Стамбул. Вечером вы сможете отправиться на шопинг или прогулку по центру города.
Топкапы, мечети Айя-София и Голубая
Сегодня прогуляемся по площади Ипподром и осмотрим её античные артефакты. Затем отправимся в одну из главных резиденций султанов Османской империи — дворец Топкапы. Пройдёмся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Снова полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив. После посетим две самых знаменитых мечети Стамбула: Голубую и Айя-София.
Перелёт в Каппадокию, треккинг по долинам, закат на смотровой площадке
После завтрака летим в Каппадокию! Продолжительность полёта — 1 час. По прибытии разместимся в отеле и отправимся на прогулку по живописной долине. Пообедав, продолжим хайкинг по долинам в окружении причудливых скал. Вы также увидите раннехристианские церкви.
Вечером проводим закат на лучшей смотровой площадке в окрестностях Гёреме.
Посещение подземного города, треккинг по каньону, экскурсия по монастырю
Сегодня утром для желающих будет организован полёт на воздушном шаре (за доплату). Затем мы посетим самый глубокий местный пещерный город времён хеттов. После прогуляемся по каньону, образованному в древности рекой Мелендиз. Считается, что тут размещалось более четырёх тысяч жилищ и сто пещерных церквей. Пройдёмся по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под шум стремительной воды. Пообедаем здесь же в ресторане на воде (за доплату).
Побываем в монументальном монастыре с кафедральным собором, в котором в христианский период находилась епархия всей Каппадокии. На обратном пути заглянем в магазин со сладостями и сувенирами.
Прогулки по долинам, мир гончарного искусства, переезд в Конью
Начнём день со знакомства с долиной Голубей, где находится множество птичьих домиков белого цвета. Заберёмся на вершину самой высокой крепости Каппадокии. Выпьем кофе в долине Любви, а в долине Воображения с самыми причудливыми пейзажами Каппадокии совершим часовой хайкинг. После в гончарной мастерской вы понаблюдаете за работой мастеров и сможете купить рукодельные сувениры.
Затем совершим 3-часовой переезд в Конью. По прибытии — размещение в гостинице, отдых.
Греческий город, озёра Бейшехир и Эгирдир, переезд в Испарту
Начало дня проведём в греческом городке среди живописных гор, сохранившем первозданную красоту. Затем продолжим путь: побываем у озера Бейшехир, третьего по размеру в стране. На его берегу расположился одноимённый город, примечательный мечетью Эшрефоглу, построенной в конце 13 века. Рассмотрим колоннаду и крышу, выполненную в виде высокого конуса с плоскими гранями. Заедем в соседнее святилище хеттов, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.
Преодолеем перевал национального парка, спустимся со склона по другую сторону гор и увидим ещё одно горное озеро — Эгирдир. Оно окружено яблоневыми и персиковыми садами, а цвет его воды меняется в зависимости от времени суток. Пообедаем на берегу — рекомендуем попробовать озёрного окуня или раковые шейки. На ночь разместимся в отеле Испарты.
Лавандовые поля, озеро Салда и Памуккале
Сегодня первым делом отправимся в район, где растёт около 95% всей турецкой лаванды — настоящий турецкий Прованс! Устроим фотосессию на фоне нежно-фиолетовых цветов. Желающие смогут попробовать и приобрести лавандовые кофе и чай, мороженое, печенье, мёд, лукум и разнообразные косметические средства: от лавандовой воды и мыла до различных кремов и лавандового масла.
Затем побываем на озере Салда, самом глубоком в Турции, которое за сочетание цветов воды и берегов, покрытых белоснежным минералом, называют турецкими Мальдивами. Пообедать можно будет в ресторане на пляже.
После отправляемся в Памуккале, где вы прогуляетесь по знаменитым травертинам и подниметесь к руинам древнего города Иераполис. Желающие примут термальные ванны в источниках Клеопатры (за доплату). Полюбуемся закатом в этом живописном месте и остановимся на ночь в термальном отеле неподалёку.
Переезд к Эгейскому морю, прогулка по каньону Саклыкент, Олюдениз и трансфер в аэропорт
Позавтракав, переедем на юг к национальному парку у берегов Эгейского моря (в пути — 3 часа). Здесь совершим треккинг по каньону Саклыкент, одному из самых протяжённых в мире, на максимально возможное в это время года расстояние. Каньон образовался в результате стирания скал проточной водой тысячи лет назад. Вброд дойдём до водопада и сделаем эффектные кадры на его фоне. Если позволит время, искупаемся и пообедаем в посёлке Олюдениз в часе езды от аэропорта, чей пляж входит в тройку лучших пляжей Турции.
Затем — трансфер в аэропорт города Даламан.
Стоимость тура
|Участник
|€1300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все наземные трансферы по маршруту (более 1500 км)
- Экскурсии и входные билеты к достопримечательностям по программе
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчёты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно из Даламана
- Авиабилеты из Стамбула в Каппадокию - около $80
- Обеды и ужины
- Термальные ванны в источниках Клеопатры
- 1-местное размещение