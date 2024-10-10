Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых

Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Не можем устоять перед турецким колоритом и приглашаем вас разделить этот восторг! Отправляемся в путешествие, которое подарит возможность прикоснуться к истории Стамбула, а также откроет жемчужины курортных районов. Вас ждут
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главные мечети и соборы, яркие районы, вкуснейшая баклава и кофе. Вторую часть тура посвятим отдыху в Фетхие и Каше.

За дополнительную плату вы сможете прогуляться на яхте по живописным бухтам, а также порелаксировать на частных пляжах.

Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. Двухместное размещение в бутик-отелях в Стамбуле, Каше и Фетхие. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Стамбул

Встретим вас в аэропорту (желательно прилетать до 15:00) и направимся на заселение в отель. Будем жить в колоритном районе азиатской части Стамбула — Кадыкёй. Разместившись, отправимся на прогулку и поужинаем.

Прибытие в СтамбулПрибытие в СтамбулПрибытие в СтамбулПрибытие в Стамбул
2 день

Айя-София, Голубая мечеть и Сулеймание

Начнём день с чашечки бодрящего кофе в одной из лучших местных кофеен. Затем погрузимся на паром и отправимся в европейскую часть Стамбула. Мы посетим собор Святой Софии. Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей. Это уникальное сооружение сочетает в себе элементы византийской и османской архитектуры. Внутри собора можно увидеть великолепные мозаики, фрески и мраморные колонны, которые создают неповторимую атмосферу.

Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры. Мечеть получила своё название благодаря обилию голубых керамических изразцов, которые украшают её интерьер. Заглянем на Ипподром: он служил местом проведения различных мероприятий, таких как гонки на колесницах, спортивные состязания и даже политические собрания.

Пообедаем в ресторане с видом на Босфор и Мраморное море, а после — забежим на Египетский рынок и пройдёмся до знаменитой мечети Сулеймание, где находится гробница султана Сулеймана и его жены Роксоланы.

Ужин состоится в рыбном ресторане.

Айя-София, Голубая мечеть и СулейманиеАйя-София, Голубая мечеть и СулейманиеАйя-София, Голубая мечеть и СулейманиеАйя-София, Голубая мечеть и Сулеймание
3 день

Районы Таксим и Каракёй, улица Истикляль

Сегодня первым делом посетим Таксим — один из самых оживлённых и популярных районов Стамбула, расположенный в европейской части города. Одной из главных достопримечательностей Таксима является площадь Таксим, которая является центром района и местом проведения различных мероприятий. Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике.

Затем направимся в район Каракёй, чтобы попробовать лучшую баклаву в городе. Закат встретим на корабле, рассекающем просторы Босфора. За ужином насладимся бокалом турецкого вина.

Районы Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица Истикляль
4 день

Перелёт в Каш

Встаём рано, ведь впереди нас ждёт перелёт в городок Каш. По прибытии в аэропорт Даламана стартуем в отель. Дорога будет долгой, но живописной. Заселимся и отправимся отдыхать на пляж с бирюзовой водой. Пообедаем, наслаждаясь шумом волн. Далее прогуляемся по городу и закупимся сувенирами. Поужинать сможем в одном из местных кафе или ресторанов.

Перелёт в КашПерелёт в КашПерелёт в КашПерелёт в Каш
5 день

Отдых в Каше / Прогулка на яхте

После завтрака на террасе отеля мы сможем взять в прокат яхту (за дополнительную плату) и отправиться в круиз по маленьким бухтам. Во время путешествия пообедаем на борту.

По возвращении прогуляемся до амфитеатра.

Отдых в Каше / Прогулка на яхтеОтдых в Каше / Прогулка на яхтеОтдых в Каше / Прогулка на яхтеОтдых в Каше / Прогулка на яхте
6 день

Из Каша в Фетхие: пляж Капуташ

Завтракаем, покидаем отель и выезжаем в Фетхие. По пути сделаем остановку на пляже Капуташ, чтобы искупаться и сделать фотографии, ведь этот пляж считается одним из самых красивых в Турции.

По прибытии разместимся в отеле и пойдём гулять по городу. Заглянем на ужин в рыбный ресторан.

Из Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж Капуташ
7 день

Олюдениз

Позавтракав, направимся в Олюдениз — живописный курортный посёлок на юго-западе Турции, расположенный у подножия гор и окружённый бирюзовыми водами Эгейского моря. Одной из главных достопримечательностей Олюдениза является одноимённая лагуна, которая находится среди гор и сосновых лесов. Это место известно своими кристально чистыми водами и пляжами с белым песком. Желающим добавить экстрима в путешествие рекомендуем пробовать параглайдинг (оплачивается дополнительно). Вы получите массу незабываемых впечатлений. Другие участники смогут порелаксировать на пляже.

После обеда вернёмся в Фетхие.

ОлюденизОлюденизОлюденизОлюдениз
8 день

Пляжный релакс, прогулка по Старому городу

Сегодня вновь отправимся на частный пляж (за доплату). А после — прогуляемся по Старому городу и посетим памятник Ликийской цивилизации, сооружённый в 350 году до нашей эры. Устроим шопинг и завершим день ужином в ресторане у моря.

Пляжный релакс, прогулка по Старому городуПляжный релакс, прогулка по Старому городуПляжный релакс, прогулка по Старому городуПляжный релакс, прогулка по Старому городу
9 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Вы сможете самостоятельно добраться до аэропорта Даламана.

До новых встреч в Турции!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет97 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту, включая внутренний перелёт до Даламана
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно из Фетхие
  • Обеды, ужины
  • Трансфер до аэропорта
  • Медицинская страховка
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные активности: параглайдинг, прогулка на яхте, посещение частных пляжей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
Завершение: Фетхие, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСвятые местаРомантическиеАйя-СофияПопулярные местаБосфорГолубая мечетьПляжиВсе турыПлощадь ТаксимСулейманиеИстикляль

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