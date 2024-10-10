Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. Двухместное размещение в бутик-отелях в Стамбуле, Каше и Фетхие. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.
Питание. В стоимость входят только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Стамбул
Встретим вас в аэропорту (желательно прилетать до 15:00) и направимся на заселение в отель. Будем жить в колоритном районе азиатской части Стамбула — Кадыкёй. Разместившись, отправимся на прогулку и поужинаем.
Айя-София, Голубая мечеть и Сулеймание
Начнём день с чашечки бодрящего кофе в одной из лучших местных кофеен. Затем погрузимся на паром и отправимся в европейскую часть Стамбула. Мы посетим собор Святой Софии. Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей. Это уникальное сооружение сочетает в себе элементы византийской и османской архитектуры. Внутри собора можно увидеть великолепные мозаики, фрески и мраморные колонны, которые создают неповторимую атмосферу.
Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры. Мечеть получила своё название благодаря обилию голубых керамических изразцов, которые украшают её интерьер. Заглянем на Ипподром: он служил местом проведения различных мероприятий, таких как гонки на колесницах, спортивные состязания и даже политические собрания.
Пообедаем в ресторане с видом на Босфор и Мраморное море, а после — забежим на Египетский рынок и пройдёмся до знаменитой мечети Сулеймание, где находится гробница султана Сулеймана и его жены Роксоланы.
Ужин состоится в рыбном ресторане.
Районы Таксим и Каракёй, улица Истикляль
Сегодня первым делом посетим Таксим — один из самых оживлённых и популярных районов Стамбула, расположенный в европейской части города. Одной из главных достопримечательностей Таксима является площадь Таксим, которая является центром района и местом проведения различных мероприятий. Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике.
Затем направимся в район Каракёй, чтобы попробовать лучшую баклаву в городе. Закат встретим на корабле, рассекающем просторы Босфора. За ужином насладимся бокалом турецкого вина.
Перелёт в Каш
Встаём рано, ведь впереди нас ждёт перелёт в городок Каш. По прибытии в аэропорт Даламана стартуем в отель. Дорога будет долгой, но живописной. Заселимся и отправимся отдыхать на пляж с бирюзовой водой. Пообедаем, наслаждаясь шумом волн. Далее прогуляемся по городу и закупимся сувенирами. Поужинать сможем в одном из местных кафе или ресторанов.
Отдых в Каше / Прогулка на яхте
После завтрака на террасе отеля мы сможем взять в прокат яхту (за дополнительную плату) и отправиться в круиз по маленьким бухтам. Во время путешествия пообедаем на борту.
По возвращении прогуляемся до амфитеатра.
Из Каша в Фетхие: пляж Капуташ
Завтракаем, покидаем отель и выезжаем в Фетхие. По пути сделаем остановку на пляже Капуташ, чтобы искупаться и сделать фотографии, ведь этот пляж считается одним из самых красивых в Турции.
По прибытии разместимся в отеле и пойдём гулять по городу. Заглянем на ужин в рыбный ресторан.
Олюдениз
Позавтракав, направимся в Олюдениз — живописный курортный посёлок на юго-западе Турции, расположенный у подножия гор и окружённый бирюзовыми водами Эгейского моря. Одной из главных достопримечательностей Олюдениза является одноимённая лагуна, которая находится среди гор и сосновых лесов. Это место известно своими кристально чистыми водами и пляжами с белым песком. Желающим добавить экстрима в путешествие рекомендуем пробовать параглайдинг (оплачивается дополнительно). Вы получите массу незабываемых впечатлений. Другие участники смогут порелаксировать на пляже.
После обеда вернёмся в Фетхие.
Пляжный релакс, прогулка по Старому городу
Сегодня вновь отправимся на частный пляж (за доплату). А после — прогуляемся по Старому городу и посетим памятник Ликийской цивилизации, сооружённый в 350 году до нашей эры. Устроим шопинг и завершим день ужином в ресторане у моря.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Вы сможете самостоятельно добраться до аэропорта Даламана.
До новых встреч в Турции!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|97 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта
- Экскурсии
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту, включая внутренний перелёт до Даламана
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно из Фетхие
- Обеды, ужины
- Трансфер до аэропорта
- Медицинская страховка
- Одноместное размещение
- Дополнительные активности: параглайдинг, прогулка на яхте, посещение частных пляжей