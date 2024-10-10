Начнём день с чашечки бодрящего кофе в одной из лучших местных кофеен. Затем погрузимся на паром и отправимся в европейскую часть Стамбула. Мы посетим собор Святой Софии. Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей. Это уникальное сооружение сочетает в себе элементы византийской и османской архитектуры. Внутри собора можно увидеть великолепные мозаики, фрески и мраморные колонны, которые создают неповторимую атмосферу.

Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры. Мечеть получила своё название благодаря обилию голубых керамических изразцов, которые украшают её интерьер. Заглянем на Ипподром: он служил местом проведения различных мероприятий, таких как гонки на колесницах, спортивные состязания и даже политические собрания.

Пообедаем в ресторане с видом на Босфор и Мраморное море, а после — забежим на Египетский рынок и пройдёмся до знаменитой мечети Сулеймание, где находится гробница султана Сулеймана и его жены Роксоланы.

Ужин состоится в рыбном ресторане.