10 дней
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
13 сен в 08:00
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
9 дней
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
10 окт в 10:00
97 000₽ за человека
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$1 350 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария18 июля 2024Замечательный тур, замечательная организация, турция открылась совершенно по-новому, рекомендую выбирать именно такой такой отдых - это невероятные впечатления от природы, каньоны, пещеры, озера, горы, моря, комфортный способ передвижения и почти индивидуальный подход к пожеланиям). Тур - просто круть!
- ООксана5 июля 2024Катя, огромное спасибо за эти волшебные 9 дней! Было здорово! Идея совместить Стамбул и море оказалась замечательной. В Стамбуле я
- ВВалерия28 июня 2024Вот и закончился наш прекрасный тур Стамбул и Море, хотелось бы оставить отзыв об этом незабываемом путешествии. Катя, благодарю тебя
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Большое путешествие»
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