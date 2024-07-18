Большое путешествие – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Стамбуле, цены от $1 295. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
1 отзыв
10 дней
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
13 сен в 08:00
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
2 отзыва
9 дней
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
10 окт в 10:00
97 000 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
На машине
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$1 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    18 июля 2024
    Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
    Замечательный тур, замечательная организация, турция открылась совершенно по-новому, рекомендую выбирать именно такой такой отдых - это невероятные впечатления от природы, каньоны, пещеры, озера, горы, моря, комфортный способ передвижения и почти индивидуальный подход к пожеланиям). Тур - просто круть!
  • О
    Оксана
    5 июля 2024
    Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
    Катя, огромное спасибо за эти волшебные 9 дней! Было здорово! Идея совместить Стамбул и море оказалась замечательной. В Стамбуле я
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    была в третий раз. В этот приезд Стамбул открылся для меня с гастрономической стороны. Мы вкусно ели и много гуляли. Я влюбилась в Азиатскую сторону Стамбула. Поскольку я небольшой любитель пляжного отдыха, я переживала за вторую часть нашего тура. Как оказалось совершенно напрасно. Всё было замечательно, маршрут был выстроен мастерски: уютный Каш с прогулкой по лазурному морю, Олюдениз с горой Бабадаг и десятками планеристов, Фетхие с его потрясающей набережной и закатами. Было действительно здорово! Наше путешествие запомнится надолго. Надеюсь на дальнейшую дружбу и совместные поездки. Катя замечательный человек, любящий свою работу. Видно, что ей это в кайф. Каждому из нас она уделяла максимум внимания, с ней было спокойно и комфортно. А её общение с турками - это просто песня! Ей действительно никто не мог отказать. Катя - ты супер! Желаю тебе дальнейшего процветания. Задумывай, планируй, воплощай в жизнь! Зови с собой. Поеду с удовольствием!

  • В
    Валерия
    28 июня 2024
    Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
    Вот и закончился наш прекрасный тур Стамбул и Море, хотелось бы оставить отзыв об этом незабываемом путешествии. Катя, благодарю тебя
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    от всего сердца за столь насыщенный тур, за подход к каждому участнику, за подборку таких чудесных мест, о которых, между прочим, даже местные турки не в курсе 😉 Было очень - очень вкусно ❤ За короткий период мы побывали в многих и в самых главных местах. Каждый день был уникальным, непохожим на другой. Отдохнули душой и телом. Как важно, чтобы гид был таким замечательным, открытым человеком! Обязательно поеду в твои туры еще и буду советовать всем своим близким. Успехов тебе,Катя! Твои туры должны быть самыми востребованными авторскими турами! (я уверенна, так и будет) С благодарностью твой покорный турист ❤

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
  2. Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
  3. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Цистерна Базилика
  6. Айя-София
  7. Дворец Топкапы
  8. Галатская башня
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 1 295 до 97 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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