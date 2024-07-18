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была в третий раз. В этот приезд Стамбул открылся для меня с гастрономической стороны. Мы вкусно ели и много гуляли. Я влюбилась в Азиатскую сторону Стамбула. Поскольку я небольшой любитель пляжного отдыха, я переживала за вторую часть нашего тура. Как оказалось совершенно напрасно. Всё было замечательно, маршрут был выстроен мастерски: уютный Каш с прогулкой по лазурному морю, Олюдениз с горой Бабадаг и десятками планеристов, Фетхие с его потрясающей набережной и закатами. Было действительно здорово! Наше путешествие запомнится надолго. Надеюсь на дальнейшую дружбу и совместные поездки. Катя замечательный человек, любящий свою работу. Видно, что ей это в кайф. Каждому из нас она уделяла максимум внимания, с ней было спокойно и комфортно. А её общение с турками - это просто песня! Ей действительно никто не мог отказать. Катя - ты супер! Желаю тебе дальнейшего процветания. Задумывай, планируй, воплощай в жизнь! Зови с собой. Поеду с удовольствием!