Площадь Таксим в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «Площадь Таксим» в Стамбуле, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
4 отзыва
9 дней
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Сегодня первым делом посетим Таксим — один из самых оживлённых и популярных районов Стамбула, расположенный в европейской части города»
22 июн в 08:00
109 000 за человека
Главные локации Стамбула с гидом-историком и прогулки по Босфору
На яхте
На яхте по Босфору
6 дней
Главные локации Стамбула с гидом-историком и прогулки по Босфору
Узнать много интересного о городе и Османской империи, прокатиться на яхте и заглянуть в мечети
Начало: Стамбул, новый аэропорт, до 15:00
«Она берёт начало на площади Таксим и тянется по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,5 километра»
3 апр в 10:00
28 апр в 10:00
50 400 за человека
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
На автобусе
4 дня
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
Погулять по Принцевым островам, осмотреть дворцы и мечети и прокатиться по Босфору на корабле
Начало: Стамбул, аэропорт, дневное или вечернее время
«Пройдёмся по площади Таксим и знаменитой улице Истикляль до Галатской башни, спустимся к Галатскому мосту»
11 апр в 12:00
$650 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    25 октября 2024
    Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
    Когда мы с супругой задумались о первой в жизни поездке в Турцию, идея поехать в мега-отель "всё включено" показалась как-то
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    недостаточно интересной:"10-12-14 дней в круге "номер - ресторан - бассейн/пляж - номер"? - как-то однообразно… Еда без ограничений? - да мы столько не съедим… Анимация у бассейна, концерты и дискач по вечерам? - да не любители мы шумных празднеств…" Кроме того, вариант путешествия "прилёт (абстрактно) в Анталию - автобус - город-отель, одиноко стоящий на берегу - автобус - вылет из Анталии" казался скучным. Хотелось, например, на Стамбул посмотреть. А самостоятельный прилёт уже делает тур непакетным и ставит вопрос о дальнейших самостоятельных перемещениях. В общем, идея пакетного тура зачахла и отвалилась. Хотелось экшена: и Стамбул посмотреть, и в море покупаться (очень нам нравится Средиземное море). И вот пока все эти недооформленные мысли бродили в голове, естественно, отражаясь в истории поисковых запросов, контекстная реклама (хвала небесам за её существование!:о)) нашла нам Екатерину с туром "Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых". И мысль оформилась:"Стамбул и море - это же то, что нужно! Едем!" (Добавлю, что море предлагалось то самое (Каш - Олюдениз, пляжи и бухточки вокруг), в водах которого рассматривался, как вариант, круиз на яхте. Но опасения морской болезни не пустили…:о)) В общем, предложение было признано оптимальным. Поехали! И вот мы вернулись из тура "Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых". Ну, что сказать - это было круто! Всё, как хотелось - интересно, познавательно, много Стамбула, много моря, много движа и позитива. 2,5 дня в Стамбуле (мы прилетели утром - у нас было 3 дня, персональный трансфер и полдня, до приезда остальной группы, Екатерина была только нашей - познакомилась, прогуляла по району, по набережной, показала местные достопримечательности, покормила в хорошем кафе - спасибо ей за это:о)) - в общем, прилетайте в Стамбул утром - аэропорт полупустой, пробок нет, 40 минут до отеля, весь день впереди:о). Так вот, 2,5 дня в Стамбуле: интересно, познавательно и вкусно. Жили в маленьком миленьком бутик-отеле на узенькой старенькой улице в районе Кадыкёй, в двух шагах от местного рынка на другой старенькой узенькой улочке, от маленьких кофеен и кафешек там же, все сплошь "Since 1807" с вкуснейшим кофе по-турецки, с фантастическими десертами ("трилече" восхитителен, остальные тоже восхитительны, но кто ж их запомнит-то все:о)) и в двух шагах от пристани паромов в европейскую часть Стамбула на набережной Мраморного моря. В отеле лифт, нормальные завтраки, антикварные светильники у зеркал в холле и уборщик-перфекционист - такой порядок на нашем столике у зеркала не наводили ни в одном отеле до этого:о) В общем, чистый милый отель с лучшим соотношением "цена-качество" (в это верится, потому что качество хорошее, а тур недорог). В первый день мы на пароме переплыли на "Исторический полуостров" и заглянули на вокзал, на который прибывал (и иногда ещё прибывает)"Восточный экспресс", прошлись по парку Гюльхане, видели дворец Топкапы, осмотрели Собор Святой Софии снаружи и изнутри, спустились в Цистерна Базилика, прошли по Гранд-базару, осмотрели мечеть Сулеймание с кладбищем и гробницами, прошли по Египетскому базару. Для этого экскурса в историю у нас был специальный гид:о). Кстати, тоже Екатерина, что создавало условия для постоянного загадывания желаний:о). Её высшее историческое образование и специализация на гида позволили нам узнать, кто такие Святая Ирина и Святая София (это шутка, если что:о)), кто и как строил Святую Софию, какую интересную жизнь прожила императрица Зоя, кто похоронен в усыпальницах мечети Сулеймание и как курение кальяна и приём алкоголя способствовали созданию этого архитектурного шедевра. А также почему в Цистерне Базилике колонны разные, а в основании двух (или трёх?) вообще лежат чьи-то головы. По результатам экскурсии я, конечно, не назову точные даты жизни султана Сулеймана и кто лежит рядом с ним в усыпальнице, но цель была увидеть и составить представление - поверьте: увидели и составили. Это бесценно. А для всего остального есть Google:о). А ещё… А ещё мы пили чай со сладостями в кафе с прекрасным видом на мечети "исторического полуострова" и Мраморное море, ощутили атмосферу восточного базара, посмотрели на Стамбул, Галатский мост и залив Золотой Рог со смотровой площадки, поужинали в ресторане с ещё более прекрасным видом на Стамбул и вернулись в отель на пароме под живую гитарную музыку. И это только первый день!:о) А на следующийдень мы гуляли по, по-видимому, наименее турецкому и наиболее европейскому району старого Стамбула - району генуэзцев, итальянцев, французов, евреев… - Каракёю. Снова паром в двух шагах от гостиницы - и вот мы уже гуляем по узеньким улочкам, доходим до Галатской башни, делаем открыточные фото, заглядываем в сувенирные лавочки… А дальше мы гуляли по широким улицам и узеньким улочкам, видели старенький красный трамвайчик начала 20-го века и мороженщика-эквилибриста - мем начала 20-х годов 21-го века:о), спустились в порт на первой ветке метро Стамбула (на самом деле - фуникулёре, но он действительно подземный и первый - реально, метро), ели замечательную пахлаву в знаменитой, исторической кондитерской, уже 200 лет специализирующейся на пахлаве, Karakoy Gulluoglu. А ещё мы открыли для себя уличную еду в виде рыбы в лаваше (это очень вкусно), погуляли по набережной, поужинали в ресторане с очередным фантастическим видом на море и вечерний Стамбул и вновь вернулись в отель на пароме под живую гитарную музыку. А на следующий день мы на Пегасе ("Pegasus Airlines":о)) за час перелетели в Даламан и… - дальше было море! Был маленький уютный Каш с узенькими живописными улочками и древнегреческим амфитеатром с ежевечерним шоу "Волшебный закат Солнца" (публика в финале аплодирует:о)). Был такой южно-курортный Олюдениз, точнее, его часть, что у моря, с парапланеристами в небе, большим пляжем, морем и шумной вечерней жизнью с дискотеками с участием турецкого "Майкла Джексона" и с файер-шоу на стойках баров. Была Фетхие с корабликом через залив и фантастическим видом на закат с террасы ресторана в последний вечер… И, главное, было много моря: тёплого (24-26 градусов С в середине октября), фантастически красивого изумрудно-сапфирового моря. На отличных бесплатных пляжах, на очень красивых и комфортабельных частных пляжах, на кораблике в бухточках близ Каша. А ещё в море было много интересных рыб! (Люди,"сноркавшие" в Красном море или в Индийском океане, наверное, имеют право снисходительно улыбнуться, но на нас контраст с Чёрным морем, конечно, произвёл впечатление:о)). Ах, море!. :о) Подытожу: это отличный тур! Мы жили в уютных, комфортабельных, чистых отелях, очень удобно расположенных и с лучшим соотношением "цена-качество". Мы посетили наиболее известные, интересные, знаковые места городов, в которых побывали. Мы делали отличные,"открыточные" фото с лучших точек съёмки. Мы созерцали фантастические виды с лучших смотровых площадок. Мы провожали заходящее Солнце с лучших видовых террас ресторанов (ну, и с греческого амфитеатра, видевшего ещё Александра Македонского, конечно). Мы пили кофе, обедали и ужинали в лучших кофейнях, пахлав… ичных(?), кафе, ресторанах - с лучшим соотношением "цена-качество":о). Наконец, мы стремительно перемещались в пространстве: трансфер всегда приезжал вовремя и ехал быстро:о) Для кого этот тур? Если вы хотите тихого, спокойного, безмятежного отдыха, chill'а и relax'a, так сказать, то, наверное, вам не сюда. Если вы хотите много узнать, увидеть, услышать и почувствовать о Турции, чтобы по количеству впечатлений день шёл за два, и отпуск показался бы в 2 раза длиннее, если вы хотите движа и позитива - это отличный тур для вас! Очень высока вероятность, что вам понравится:о). Ну, и в заключение нельзя не рассказать о Екатерине - нашем проводнике по Турции ("гид" - это проводник в переводе с французского). Всё, что написано выше - это, конечно, её несомненная заслуга: тур очень интересно задуман и отлично организован. Но, отдав должное её организаторским талантам, невозможно не отметить, что она - высокая, стройная, очень симпатичная девушка с роскошной косой и хорошей улыбкой, позитивная, приветливая и лёгкая в общении. Конечно, она сама является, как минимум, одним из украшений этого тура:о). И, вы знаете, это важно: с таким гидом в группе время подачи трансфера уменьшается на 30%, скорость движения увеличивается на 20%, а в ресторане вашу группу на лучшие места террасы будет рассаживать лично сын владельца ресторана:о) Кстати, про скорости трансфера - это не совсем шутка, проверено на себе: для трансфера группы с Екатериной приезжали лихие красавцы-"лётчики". В день же разъезда мы с супругой выезжали из отеля позже Екатерины - сила волшебства ослабла и нас вёз лохматый расслабленный таксист, тщательно соблюдающий все ограничения скорости в 50 км/ч и "спящий" на каждом втором зелёном сигнале светофора. Нас не обгоняли только мопеды. Так мы узнали, что трансфер в Турции может осуществляться с разной скоростью:о) В общем, отличный тур! Рекомендуем!:о)

  • О
    Оксана
    20 октября 2024
    Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
    Огромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть и получить эмоциональный заряд! Очень
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    приятно, что в наше непростое время есть люди, которые делают очень важное и нужное дело! Катюша, Желаю дальнейшего процветания и успехов! Было интересно, комфортно, весело и очень красиво! Супер идея- Стамбул +море) до новых встреч!

    Огромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть иОгромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть иОгромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть и
  • О
    Оксана
    5 июля 2024
    Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
    Катя, огромное спасибо за эти волшебные 9 дней! Было здорово! Идея совместить Стамбул и море оказалась замечательной. В Стамбуле я
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    была в третий раз. В этот приезд Стамбул открылся для меня с гастрономической стороны. Мы вкусно ели и много гуляли. Я влюбилась в Азиатскую сторону Стамбула. Поскольку я небольшой любитель пляжного отдыха, я переживала за вторую часть нашего тура. Как оказалось совершенно напрасно. Всё было замечательно, маршрут был выстроен мастерски: уютный Каш с прогулкой по лазурному морю, Олюдениз с горой Бабадаг и десятками планеристов, Фетхие с его потрясающей набережной и закатами. Было действительно здорово! Наше путешествие запомнится надолго. Надеюсь на дальнейшую дружбу и совместные поездки. Катя замечательный человек, любящий свою работу. Видно, что ей это в кайф. Каждому из нас она уделяла максимум внимания, с ней было спокойно и комфортно. А её общение с турками - это просто песня! Ей действительно никто не мог отказать. Катя - ты супер! Желаю тебе дальнейшего процветания. Задумывай, планируй, воплощай в жизнь! Зови с собой. Поеду с удовольствием!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Площадь Таксим»

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  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Дворец Топкапы
  5. Истикляль
  6. Айя-София
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Памуккале
  10. Площадь Таксим
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