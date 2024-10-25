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недостаточно интересной:"10-12-14 дней в круге "номер - ресторан - бассейн/пляж - номер"? - как-то однообразно… Еда без ограничений? - да мы столько не съедим… Анимация у бассейна, концерты и дискач по вечерам? - да не любители мы шумных празднеств…" Кроме того, вариант путешествия "прилёт (абстрактно) в Анталию - автобус - город-отель, одиноко стоящий на берегу - автобус - вылет из Анталии" казался скучным. Хотелось, например, на Стамбул посмотреть. А самостоятельный прилёт уже делает тур непакетным и ставит вопрос о дальнейших самостоятельных перемещениях. В общем, идея пакетного тура зачахла и отвалилась. Хотелось экшена: и Стамбул посмотреть, и в море покупаться (очень нам нравится Средиземное море). И вот пока все эти недооформленные мысли бродили в голове, естественно, отражаясь в истории поисковых запросов, контекстная реклама (хвала небесам за её существование!:о)) нашла нам Екатерину с туром "Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых". И мысль оформилась:"Стамбул и море - это же то, что нужно! Едем!" (Добавлю, что море предлагалось то самое (Каш - Олюдениз, пляжи и бухточки вокруг), в водах которого рассматривался, как вариант, круиз на яхте. Но опасения морской болезни не пустили…:о)) В общем, предложение было признано оптимальным. Поехали! И вот мы вернулись из тура "Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых". Ну, что сказать - это было круто! Всё, как хотелось - интересно, познавательно, много Стамбула, много моря, много движа и позитива. 2,5 дня в Стамбуле (мы прилетели утром - у нас было 3 дня, персональный трансфер и полдня, до приезда остальной группы, Екатерина была только нашей - познакомилась, прогуляла по району, по набережной, показала местные достопримечательности, покормила в хорошем кафе - спасибо ей за это:о)) - в общем, прилетайте в Стамбул утром - аэропорт полупустой, пробок нет, 40 минут до отеля, весь день впереди:о). Так вот, 2,5 дня в Стамбуле: интересно, познавательно и вкусно. Жили в маленьком миленьком бутик-отеле на узенькой старенькой улице в районе Кадыкёй, в двух шагах от местного рынка на другой старенькой узенькой улочке, от маленьких кофеен и кафешек там же, все сплошь "Since 1807" с вкуснейшим кофе по-турецки, с фантастическими десертами ("трилече" восхитителен, остальные тоже восхитительны, но кто ж их запомнит-то все:о)) и в двух шагах от пристани паромов в европейскую часть Стамбула на набережной Мраморного моря. В отеле лифт, нормальные завтраки, антикварные светильники у зеркал в холле и уборщик-перфекционист - такой порядок на нашем столике у зеркала не наводили ни в одном отеле до этого:о) В общем, чистый милый отель с лучшим соотношением "цена-качество" (в это верится, потому что качество хорошее, а тур недорог). В первый день мы на пароме переплыли на "Исторический полуостров" и заглянули на вокзал, на который прибывал (и иногда ещё прибывает)"Восточный экспресс", прошлись по парку Гюльхане, видели дворец Топкапы, осмотрели Собор Святой Софии снаружи и изнутри, спустились в Цистерна Базилика, прошли по Гранд-базару, осмотрели мечеть Сулеймание с кладбищем и гробницами, прошли по Египетскому базару. Для этого экскурса в историю у нас был специальный гид:о). Кстати, тоже Екатерина, что создавало условия для постоянного загадывания желаний:о). Её высшее историческое образование и специализация на гида позволили нам узнать, кто такие Святая Ирина и Святая София (это шутка, если что:о)), кто и как строил Святую Софию, какую интересную жизнь прожила императрица Зоя, кто похоронен в усыпальницах мечети Сулеймание и как курение кальяна и приём алкоголя способствовали созданию этого архитектурного шедевра. А также почему в Цистерне Базилике колонны разные, а в основании двух (или трёх?) вообще лежат чьи-то головы. По результатам экскурсии я, конечно, не назову точные даты жизни султана Сулеймана и кто лежит рядом с ним в усыпальнице, но цель была увидеть и составить представление - поверьте: увидели и составили. Это бесценно. А для всего остального есть Google:о). А ещё… А ещё мы пили чай со сладостями в кафе с прекрасным видом на мечети "исторического полуострова" и Мраморное море, ощутили атмосферу восточного базара, посмотрели на Стамбул, Галатский мост и залив Золотой Рог со смотровой площадки, поужинали в ресторане с ещё более прекрасным видом на Стамбул и вернулись в отель на пароме под живую гитарную музыку. И это только первый день!:о) А на следующийдень мы гуляли по, по-видимому, наименее турецкому и наиболее европейскому району старого Стамбула - району генуэзцев, итальянцев, французов, евреев… - Каракёю. Снова паром в двух шагах от гостиницы - и вот мы уже гуляем по узеньким улочкам, доходим до Галатской башни, делаем открыточные фото, заглядываем в сувенирные лавочки… А дальше мы гуляли по широким улицам и узеньким улочкам, видели старенький красный трамвайчик начала 20-го века и мороженщика-эквилибриста - мем начала 20-х годов 21-го века:о), спустились в порт на первой ветке метро Стамбула (на самом деле - фуникулёре, но он действительно подземный и первый - реально, метро), ели замечательную пахлаву в знаменитой, исторической кондитерской, уже 200 лет специализирующейся на пахлаве, Karakoy Gulluoglu. А ещё мы открыли для себя уличную еду в виде рыбы в лаваше (это очень вкусно), погуляли по набережной, поужинали в ресторане с очередным фантастическим видом на море и вечерний Стамбул и вновь вернулись в отель на пароме под живую гитарную музыку. А на следующий день мы на Пегасе ("Pegasus Airlines":о)) за час перелетели в Даламан и… - дальше было море! Был маленький уютный Каш с узенькими живописными улочками и древнегреческим амфитеатром с ежевечерним шоу "Волшебный закат Солнца" (публика в финале аплодирует:о)). Был такой южно-курортный Олюдениз, точнее, его часть, что у моря, с парапланеристами в небе, большим пляжем, морем и шумной вечерней жизнью с дискотеками с участием турецкого "Майкла Джексона" и с файер-шоу на стойках баров. Была Фетхие с корабликом через залив и фантастическим видом на закат с террасы ресторана в последний вечер… И, главное, было много моря: тёплого (24-26 градусов С в середине октября), фантастически красивого изумрудно-сапфирового моря. На отличных бесплатных пляжах, на очень красивых и комфортабельных частных пляжах, на кораблике в бухточках близ Каша. А ещё в море было много интересных рыб! (Люди,"сноркавшие" в Красном море или в Индийском океане, наверное, имеют право снисходительно улыбнуться, но на нас контраст с Чёрным морем, конечно, произвёл впечатление:о)). Ах, море!. :о) Подытожу: это отличный тур! Мы жили в уютных, комфортабельных, чистых отелях, очень удобно расположенных и с лучшим соотношением "цена-качество". Мы посетили наиболее известные, интересные, знаковые места городов, в которых побывали. Мы делали отличные,"открыточные" фото с лучших точек съёмки. Мы созерцали фантастические виды с лучших смотровых площадок. Мы провожали заходящее Солнце с лучших видовых террас ресторанов (ну, и с греческого амфитеатра, видевшего ещё Александра Македонского, конечно). Мы пили кофе, обедали и ужинали в лучших кофейнях, пахлав… ичных(?), кафе, ресторанах - с лучшим соотношением "цена-качество":о). Наконец, мы стремительно перемещались в пространстве: трансфер всегда приезжал вовремя и ехал быстро:о) Для кого этот тур? Если вы хотите тихого, спокойного, безмятежного отдыха, chill'а и relax'a, так сказать, то, наверное, вам не сюда. Если вы хотите много узнать, увидеть, услышать и почувствовать о Турции, чтобы по количеству впечатлений день шёл за два, и отпуск показался бы в 2 раза длиннее, если вы хотите движа и позитива - это отличный тур для вас! Очень высока вероятность, что вам понравится:о). Ну, и в заключение нельзя не рассказать о Екатерине - нашем проводнике по Турции ("гид" - это проводник в переводе с французского). Всё, что написано выше - это, конечно, её несомненная заслуга: тур очень интересно задуман и отлично организован. Но, отдав должное её организаторским талантам, невозможно не отметить, что она - высокая, стройная, очень симпатичная девушка с роскошной косой и хорошей улыбкой, позитивная, приветливая и лёгкая в общении. Конечно, она сама является, как минимум, одним из украшений этого тура:о). И, вы знаете, это важно: с таким гидом в группе время подачи трансфера уменьшается на 30%, скорость движения увеличивается на 20%, а в ресторане вашу группу на лучшие места террасы будет рассаживать лично сын владельца ресторана:о) Кстати, про скорости трансфера - это не совсем шутка, проверено на себе: для трансфера группы с Екатериной приезжали лихие красавцы-"лётчики". В день же разъезда мы с супругой выезжали из отеля позже Екатерины - сила волшебства ослабла и нас вёз лохматый расслабленный таксист, тщательно соблюдающий все ограничения скорости в 50 км/ч и "спящий" на каждом втором зелёном сигнале светофора. Нас не обгоняли только мопеды. Так мы узнали, что трансфер в Турции может осуществляться с разной скоростью:о) В общем, отличный тур! Рекомендуем!:о)