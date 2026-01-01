Стамбульский девичник в мини-группе: путешествие по знаковым локациям с местной жительницей
Увидеть главные мечети, прокатиться по Босфору и исследовать малоизвестные районы
Начало: Аэропорт Стамбула, 15:00
«Стамбул — это не только мечети и исторические кварталы, но и возможность устроить настоящий пляжный отдых»
6 июл в 15:00
3 авг в 15:00
69 000 ₽ за человека
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«За дополнительную плату вы сможете прогуляться на яхте по живописным бухтам, а также порелаксировать на частных пляжах»
11 июл в 08:00
13 сен в 08:00
119 000 ₽ за человека
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
«А ещё вас ждёт поездка на почти нетронутый полуостров Карпаз и отдых на его лучшем пляже с золотистым песком»
12 сен в 18:00
20 окт в 18:00
€1330 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Пляжи»
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