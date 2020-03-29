  1. Коронавірус 🦠 в Благовєщенське i Амурське области

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Хворі коронавірусів в Амурське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 169+17
  • Померло 1
  • Видужала 30+6
  • Хворіють зараз 138+11
  • Летальність 0.59%близько 6 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Амурське области, включаючи Благовєщенськ, знаходиться 0.07%, 169 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 30 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 138 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Благовєщенське i Амурське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Амурське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.54 разив Амурське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
6 чоловікв середньому помирає в Амурське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Благовєщенське i Амурське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Амурська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020169+17+11%130+6+25%138+11
11 тра 2020152+12+9%124127+12
10 тра 2020140+5+4%124+4+20%115+1
9 тра 2020135+12+10%120114+12
8 тра 2020123+11+10%120+4+25%102+7
7 тра 2020112+6+6%11695+6
6 тра 2020106+8+8%116+2+14%89+6
5 тра 202098+14+17%11483+14
4 тра 202084+5+6%114+1+8%69+4
3 тра 202079+7+10%11365+7
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Амурське области по днях

Амурская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Амурська область: останні новини

Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
lenta.ru
12.05.2020 03:03
Министерство строительства и ЖКХ разрешило ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из России в Китай. Автомост, пролегающий над рекой Амур, соединит российский город Благовещенск и расположенный через границу китайский Хэйхэ. Он начнет работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Глава Минздрава российского региона уволилась после критики из Москвы
Глава Минздрава российского региона уволилась после критики из Москвы
lenta.ru
24.04.2020 12:34
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова уволилась по собственному желанию после критики главы Минпромторга Дениса Мантурова за то, что регион не подает заявки на закупку средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 15:38
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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