Заразилося 169 +17

Померло 1

Видужала 30 +6

Хворіють зараз 138 +11

Летальність 0.59% близько 6 чол. на 1000 хворих

В Амурське области, включаючи Благовєщенськ, знаходиться 0.07%, 169 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 30 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 138 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Благовєщенське i Амурське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Амурське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.54 рази в Амурське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 6 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Амурське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Благовєщенське i Амурське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Амурська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 169 +17+11% 1 30 +6+25% ▲ 138+11 11 тра 2020 152 +12+9% 1 24 ▲ 127+12 10 тра 2020 140 +5+4% 1 24 +4+20% ▲ 115+1 9 тра 2020 135 +12+10% 1 20 ▲ 114+12 8 тра 2020 123 +11+10% 1 20 +4+25% ▲ 102+7 7 тра 2020 112 +6+6% 1 16 ▲ 95+6 6 тра 2020 106 +8+8% 1 16 +2+14% ▲ 89+6 5 тра 2020 98 +14+17% 1 14 ▲ 83+14 4 тра 2020 84 +5+6% 1 14 +1+8% ▲ 69+4 3 тра 2020 79 +7+10% 1 13 ▲ 65+7 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Амурське области по днях