- Заразилося 169+17
- Померло 1
- Видужала 30+6
- Хворіють зараз 138+11
- Летальність 0.59%близько 6 чол. на 1000 хворих
В Амурське области, включаючи Благовєщенськ, знаходиться 0.07%, 169 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 30 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 138 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Благовєщенське i Амурське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Амурське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Благовєщенське i Амурське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Амурська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|169+17+11%
|1
|30+6+25%
|▲138+11
|11 тра 2020
|152+12+9%
|1
|24
|▲127+12
|10 тра 2020
|140+5+4%
|1
|24+4+20%
|▲115+1
|9 тра 2020
|135+12+10%
|1
|20
|▲114+12
|8 тра 2020
|123+11+10%
|1
|20+4+25%
|▲102+7
|7 тра 2020
|112+6+6%
|1
|16
|▲95+6
|6 тра 2020
|106+8+8%
|1
|16+2+14%
|▲89+6
|5 тра 2020
|98+14+17%
|1
|14
|▲83+14
|4 тра 2020
|84+5+6%
|1
|14+1+8%
|▲69+4
|3 тра 2020
|79+7+10%
|1
|13
|▲65+7
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