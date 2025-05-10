Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Мастер-класс в гончарной мастерской Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 12 чел.
Групповая
до 25 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Познакомиться с историей узбекской керамики, понаблюдать за работой гончаров и слепить своё изделие
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав10 мая 2025В мастерскую нас отвез водитель, не гид. Сама экскурсия начинается в мастерской - нам предложили раскрасить красками тарелки и слепить
- ВВладимир17 апреля 2025Очень хорошая экскурсия, которую скорректировали под наши планы. Понравилось посещение керамической мастерской. Отличное владение материалом.
- AAdrian12 марта 2025An excellent tour, an unforgettable experience! I highly recommend it! 😊
Превосходный тур, незабываемые впечатления! Очень рекомендую! 😊
- ХХван2 марта 2025Были на экскурсии 23 января 2025 года
Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и
- ЕЕлисей20 февраля 2025Отличная экскурсия, было очень познавательно, интересно, и с юмором. Отдельная благодарность организатору Мухсину и экскурсоводу Наталье, за прекрасное проведенное время. Обязательно рекомендую всем кто думает посетить!
- ДДарья26 января 2025Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию! Незабываемые впечатления. Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию и позитив!
- TTimofey23 января 2025Около 20 дней назад посетили гончарную мастерскую в Гиждуване — эмоции до сих пор свежи! Мастер-класс был потрясающим, удалось самим попробовать сделать керамику. Гид Бахтиёр был очень интересным рассказчиком, а водитель Али обеспечил комфортную и спокойную поездку. Рекомендуем!
- ВВероника23 января 2025Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в
- ССергей19 января 2025Спасибо большое, все очень интересно и колоритно.
- ВВладислав23 ноября 2024✨"Огромное впечатление! Наблюдать за тем, как мастера превращают простой кусок глины в настоящее искусство, было невероятно увлекательно. Каждый шаг процесса захватывает дух!
- ЮЮлия10 мая 2024Отличная экскурсия, замечательный гид!
Очень интересный рассказ, не перегруженный излишними деталями, но при возникновении вопросов Равшан всегда был готов дать дополнительную
- ВВалентина5 мая 2024Экскурсия очень интересная, гид - отличный рассказчик с очень грамотной русской речью, слушать его одно удовольствие.
Мастера рассказывали о своих промыслах
- ЯЯна28 апреля 2024Все интересно и классно организовано!
- ЮЮлия10 января 2024С Бухарой - городом ремесленников нас познакомил Равшан. Хорошая организация маршрута, интересная информация! Название экскурсии полностью совпадает с местами, которые мы посетили. У ремесленников приобрели сувениры ручной работы. Особенно понравился мастер - класс по приготовлению плова. Великолепная экскурсия!
- ИИнна7 января 2024Равшан провел для нас замечательную экскурсию по Бухаре и загородному дворцу последнего эмира. Прекрасный русский язык, обширные знания. Спасибо,нам понравилось.
- ИИрина17 октября 2023Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и окрестности Бухары, даже успели
- ННаталья20 сентября 2023Равшан превзошел все ожидания! Он смог преподнести Бухару для нашей разновозрастной и разноязыковой компании с самой яркой стороны. Муж с
- ААлександр16 сентября 2023Присоединяемся ко всем положительным отзывам. С Равшан ом провели два дня. Все понравилось. Равшан хорошо образован, имеет широкий кругозор, может поддержать разговор на любую тему. Тактичен и вежлив. Влюблен в свой город и страну. Нам всё понравилось. Категорически рекомендуем.
- ТТатьяна15 сентября 2023Нам не хватило шарма и обаяния рассказчика/рассказа?, информация подается довольно академически без искринки. Также лично мне не нравится, когда гид
- ЕЕкатерина9 сентября 2023Равшан очень тактичный и деликатный молодой человек. Мы скорректировали маршрут, исходя из уже проведенных экскурсий.
Я задавала очень много вопросов не
