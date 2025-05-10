читать дальше

свои собственные. Также показали музей и рассказали про мастерскую. Мастера были очень дружелюбны и отвечали на вопросы, давали советы какую краску лучше взять. Позже нам прислали фотографии наших изделий после обжига.

Сам мастер-класс и мастерская были интересные, но на мой взгляд экскурсия довольно дорогая, учитывая ее объем - мы ездили втроем и дорога туда-обратно заняла 2 часа и еще полтора часа были в мастерской. Возможно для групп побольше это заняло бы больше времени