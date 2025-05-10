Мои заказы

Гиждуванская школа керамики – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Гиждуванская школа керамики» в Бухаре на русском языке
Бухара - город ремесленников
На машине
6 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
На машине
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Мастер-класс в гончарной мастерской Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 12 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
На машине
4 часа
Групповая
до 25 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Познакомиться с историей узбекской керамики, понаблюдать за работой гончаров и слепить своё изделие
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    10 мая 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    В мастерскую нас отвез водитель, не гид. Сама экскурсия начинается в мастерской - нам предложили раскрасить красками тарелки и слепить
    свои собственные. Также показали музей и рассказали про мастерскую. Мастера были очень дружелюбны и отвечали на вопросы, давали советы какую краску лучше взять. Позже нам прислали фотографии наших изделий после обжига.
    Сам мастер-класс и мастерская были интересные, но на мой взгляд экскурсия довольно дорогая, учитывая ее объем - мы ездили втроем и дорога туда-обратно заняла 2 часа и еще полтора часа были в мастерской. Возможно для групп побольше это заняло бы больше времени

  • В
    Владимир
    17 апреля 2025
    Бухара - город ремесленников
    Очень хорошая экскурсия, которую скорректировали под наши планы. Понравилось посещение керамической мастерской. Отличное владение материалом.
  • A
    Adrian
    12 марта 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    An excellent tour, an unforgettable experience! I highly recommend it! 😊
    Превосходный тур, незабываемые впечатления! Очень рекомендую! 😊
  • Х
    Хван
    2 марта 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Были на экскурсии 23 января 2025 года
    Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и
    незабываемо, особенно запомнилось гостеприимство сотрудников, которые угостили чаем и сладостями, что для нас стало максимально неожиданно. Спасибо команде Трипстера и организатору за помощь и консультацию с нашими всеми запросами и вопросами. Однозначно рекомендуем всей семьей!

  • Е
    Елисей
    20 февраля 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Отличная экскурсия, было очень познавательно, интересно, и с юмором. Отдельная благодарность организатору Мухсину и экскурсоводу Наталье, за прекрасное проведенное время. Обязательно рекомендую всем кто думает посетить!
  • Д
    Дарья
    26 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию! Незабываемые впечатления. Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию и позитив!
  • T
    Timofey
    23 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Около 20 дней назад посетили гончарную мастерскую в Гиждуване — эмоции до сих пор свежи! Мастер-класс был потрясающим, удалось самим попробовать сделать керамику. Гид Бахтиёр был очень интересным рассказчиком, а водитель Али обеспечил комфортную и спокойную поездку. Рекомендуем!
  • В
    Вероника
    23 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в
    роли гончара и создать что-то своими руками - это бесценный опыт, который оставляет массу ярких эмоций! Отдельное спасибо нашему гиду Олиму за увлекательный рассказ и атмосферу тепла и дружелюбия. Поездка была организована идеально: новая комфортная машина и профессионализм водителя Нодира сделали путешествие приятным и запоминающимся. Хотелось бы вернуться снова и повторить этот удивительный опыт!

    Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим
  • С
    Сергей
    19 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Спасибо большое, все очень интересно и колоритно.
  • В
    Владислав
    23 ноября 2024
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    ✨"Огромное впечатление! Наблюдать за тем, как мастера превращают простой кусок глины в настоящее искусство, было невероятно увлекательно. Каждый шаг процесса захватывает дух!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Бухара - город ремесленников
    Отличная экскурсия, замечательный гид!
    Очень интересный рассказ, не перегруженный излишними деталями, но при возникновении вопросов Равшан всегда был готов дать дополнительную
    информацию. Очень хорошо продуманный маршрут, дополнительно запрошенный мастер-класс был добавлен уже в процессе экскурсии.
    С удовольствием рекомендую Равшана, очень приятно было провести почти весь день в его компании!
    Равшан, еще раз большущее спасибо за заботу о нашей небольшой группе!

  • В
    Валентина
    5 мая 2024
    Бухара - город ремесленников
    Экскурсия очень интересная, гид - отличный рассказчик с очень грамотной русской речью, слушать его одно удовольствие.
    Мастера рассказывали о своих промыслах
    с любовью и интересом к слушателям. Особенно впечатлила гончарная мастерская. Мы узнали не только тонкости традиционного производства керамики, но и познакомились с семьёй мастера и её историей.
    Рекомендуем.

  • Я
    Яна
    28 апреля 2024
    Бухара - город ремесленников
    Все интересно и классно организовано!
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Бухара - город ремесленников
    С Бухарой - городом ремесленников нас познакомил Равшан. Хорошая организация маршрута, интересная информация! Название экскурсии полностью совпадает с местами, которые мы посетили. У ремесленников приобрели сувениры ручной работы. Особенно понравился мастер - класс по приготовлению плова. Великолепная экскурсия!
  • И
    Инна
    7 января 2024
    Бухара - город ремесленников
    Равшан провел для нас замечательную экскурсию по Бухаре и загородному дворцу последнего эмира. Прекрасный русский язык, обширные знания. Спасибо,нам понравилось.
  • И
    Ирина
    17 октября 2023
    Бухара - город ремесленников
    Замечательная экскурсия. Мы провели с Равшаном целый день - он показал нам и старый город, и окрестности Бухары, даже успели
    сделать тарелку на гончарном круге и расписать ее в национальном стиле. Равшан интересно рассказывает, не перегружает информацией и охотно отвечает на разные вопросы как об истории, так и о современной жизни города и страны. Очень здорово и небанально.

  • Н
    Наталья
    20 сентября 2023
    Бухара - город ремесленников
    Равшан превзошел все ожидания! Он смог преподнести Бухару для нашей разновозрастной и разноязыковой компании с самой яркой стороны. Муж с
    легкостью беседовал с ним на английском, бабушки на русском, а дочь-подросток с удовольствием приняла участие в мастер-классе и слушала все объяснения и переводила отцу. У нас в Узбекистане было 7 разных гидов в разных городах, и все участники нашей компании, включая дочь, отметили, что экскурсия Равшана была самой запоминающейся.

  • А
    Александр
    16 сентября 2023
    Бухара - город ремесленников
    Присоединяемся ко всем положительным отзывам. С Равшан ом провели два дня. Все понравилось. Равшан хорошо образован, имеет широкий кругозор, может поддержать разговор на любую тему. Тактичен и вежлив. Влюблен в свой город и страну. Нам всё понравилось. Категорически рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    15 сентября 2023
    Бухара - город ремесленников
    Нам не хватило шарма и обаяния рассказчика/рассказа?, информация подается довольно академически без искринки. Также лично мне не нравится, когда гид
    постоянно отвлекается на телефон, чатится, увлекается разговорами со встречаемыми знакомыми, в то время когда гости, вежливо поджидают продолжения экскурсии. Ожидала большего.

  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2023
    Бухара - город ремесленников
    Равшан очень тактичный и деликатный молодой человек. Мы скорректировали маршрут, исходя из уже проведенных экскурсий.
    Я задавала очень много вопросов не
    по истории, а по быту, культуре, языковым особенностям. Равшан развернуто и интересно отвечал.
    Бывает так, что чего-то не хватило или где-то был перебор. Вот с Равшаном тот случай, когда всё было в меру: легко и непринужденно, воодушевленно, интересно, а главное вкусно!!! Мы были на мастер классе по приготовлению плова. И это было выше всяких похвал. У супруга уже есть опыт в приготовлении ташкентского и самаркандского плова. Забрали в копилочку плов по-бухарски.

    Ещё раз Равшану огромное спасибо за прекрасный день!

