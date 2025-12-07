Вечер придаёт Бухаре особый шарм — и эта прогулка станет приятным завершающим аккордом дня. Мы гуляем маленькой компанией — каждому достанутся внимание, время и истории. «Бухара на десерт» — экскурсия, которая раскрывает город по-новому и оставляет приятное послевкусие. Готовы попробовать?
Описание экскурсии
Маршрут насыщенный, но лёгкий — идеальный десерт:
- купола древних торговых рядов
- мечеть Магоки Аттори — одна из самых загадочных в городе
- медресе Кош
- изящные минарет и мечеть Калян — последняя особенно красива в вечернем свете
- стены крепости Арк
- мечеть Боло-Хауз с её стройными колоннами
- родник Чашмаи Аюб
- мавзолей Саманидов
А вишенка — нескучные рассказы об этих местах.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- По пути предусмотрены остановки и фотопаузы, а к конце программы вы сможете задать гиду любые вопросы о Бухаре
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бахауддина Накшбанда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 88311 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
