Искусство и музеи – экскурсии в Бухаре

Найдено 11 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Бухаре на русском языке, цены от $24. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочная Бухара
Пешая
4 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Бухара известная и неизведанная
Пешая
4 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за всё до 8 чел.
Бухара яркая и неповторимая
Пешая
6 часов
145 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $103 за всё до 12 чел.
Здравствуй, Бухара
На машине
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: У вашего отеля или около ж/д вокзала (как вам удоб...
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$90 за человека
О Бухаре с любовью
Пешая
3 часа
112 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
$24 за человека
Бухара: вокруг да около
На машине
6 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $142 за всё до 6 чел.
Окунуться в древность Бухары
Пешая
3.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Добро пожаловать в Бухару! Вас ждут захватывающие легенды, древние памятники и уникальные ремёсла, которые процветают в этом удивительном городе
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$35 за человека
Древняя и вечно молодая Бухара
Пешая
5 часов
273 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 16:00
12 дек в 08:00
от $80 за всё до 10 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
Пешая
3 часа
61 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Углубиться в городскую паутину без туристической мишуры
Начало: На площади Ляби-хауз
12 дек в 11:30
13 дек в 10:00
$30 за человека
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
На машине
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
от $128 за всё до 14 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Пешая
4.5 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 декабря 2025
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Экскурсия замечательная. Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Фуркату за увлекательное путешествие по Бухаре.
  • Ю
    Юлия
    27 ноября 2025
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Отличный гид нам очень понравилось
  • В
    Владимир
    27 ноября 2025
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Все прошло замечательно. Мы очень довольны. Большое спасибо.
  • М
    Михаил
    26 ноября 2025
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Всего за 5 часов с гидом Фуркатом мы смогли прочувствовать магию древней Бухары! Он провёл нас по всему историческому центру,
    не упустив ни одной важной детали. Фуркат — прекрасный рассказчик, который с любовью делится знаниями о своем городе. Очень насыщенная и информативная экскурсия.

  • И
    Игорь
    25 ноября 2025
    Здравствуй, Бухара
    Амина настоящий профессионал. Скорректировала программу и информацию под наши специфические интересы. 6 часов пролетели незаметно. Очень искренне объясняет специфические национальные и религиозные нюансы. Город очень интересный. Совершенно уникальные исторические здания и артефакты. Настоятельно рекомендуем.
  • Е
    Елена
    25 ноября 2025
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Спасибо Фуркату за погружению в историю прекрасной Бухары! Блестящее знание истории и любовь к родному краю. Рекомендуем!
    Спасибо Фуркату за погружению в историю прекрасной Бухары! Блестящее знание истории и любовь к родному краю. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    24 ноября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Шикарная экскурсия на машине вместе с Фуркатом. Впечатлило все: и дом богатого купца и загородная резиденция бухарского эмира и суфийский комплекс. Интеллектуальная и запоминающаяся поездка. Однозначно рекомендую именно этого гида
  • А
    Александр
    24 ноября 2025
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Фуркат провел для нас великолепную экскурсию по центру Старой Бухары. Мы не просто осмотрели все достопримечательности, но и прониклись духом времени и восточного колорита. Только самые положительные впечатления. Однозначно рекомендую гида)
  • А
    Анна
    24 ноября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Уважаемый Фуркат, еще раз большое спасибо за чудесную прогулку и замечательный рассказ. Глубокое владение материалом, историей, традициями, искреннее желание поделиться своими знаниями и любовью к Узбекистану. Фуркат, вам это удалось! Доброжелательность, интеллигентность, достоинство. Наши рекомендации.
  • А
    Андрей
    24 ноября 2025
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Прекрасная экскурсия, много интересной информации!
  • В
    Виктория
    24 ноября 2025
    Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
    Абсолютно спонтанное решение в последний момент по экскурсии в Бухаре! Спасибо Армену за оперативность и адаптивность! Мы в полном восторге! Несколько изменили маршрут под наш запрос, мы все остались очень довольны, узнали много интересного! Будем рекомендовать!
  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2025
    О Бухаре с любовью
    Совершенно чудесно, что мое знакомство с Бухарой началось именно с Ислома! Прекрасный рассказчик и интереснейший собеседник! Влюбилась в Бухару ❤️
    Совершенно чудесно, что мое знакомство с Бухарой началось именно с Ислома! Прекрасный рассказчик и интереснейший собеседник! Влюбилась в Бухару ❤️
  • А
    Анастасия
    23 ноября 2025
    Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
    Очень понравилось гулять с Арменом по Бухаре! Экскурсия не банальная. На все вопросы гид ответил. Спасибо большое ☺️
  • А
    Аббос
    22 ноября 2025
    Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
    Очень классный тур по самым скрытым, историческим и важным местам Бухары. Гид отлично говорит на русском языке и знает историю
    города. Единственная просьба не поддерживать в своей речи темы политические, расовые, националистические. Даже если один из туристов с группы провоцирует, подобное не должно поддерживаться и обсуждаться дальше со стороны гида. Благодарю за чудесный вечер!

  • А
    Алена
    20 ноября 2025
    Сказочная Бухара
    Отличная экскурсия!)
    Замечательный гид🙂
    Отличная экскурсия!)
Замечательный гид🙂
  • С
    София
    19 ноября 2025
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Великолепная экскурсия!
    Гид Руслан
    5 часов просто пролетели
    Очень насторожено отнеслась к смене гида, но это было 100 из 100!
    Эрудиция, интеллигентность - всё на высоте!
    Искренне могу рекомендовать Руслана, как одного из лучших гидов!
    Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!
  • Н
    Наталия
    18 ноября 2025
    Окунуться в древность Бухары
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Всё очень понравилось.
  • В
    Виктор
    18 ноября 2025
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Прекрасная экскурсия!!! Экскурсовод профессионально ее провел! Очень увлекательно и интересно рассказал про историю Бухары. Посетили много интересных мест,. Будем рекомендовать друзьям!
  • А
    Алексей
    18 ноября 2025
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Отличный экскурсовод и интересный маршрут. Мне и моим родителям очень понравилось
  • Б
    Бондарь
    17 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Армену за увлекательное путешествие по Бухаре.

