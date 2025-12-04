Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $103 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по исторической Бухаре
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: У вашего отеля или около ж/д вокзала (как вам удоб...
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
$90 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $142 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Окунуться в древность Бухары
Добро пожаловать в Бухару! Вас ждут захватывающие легенды, древние памятники и уникальные ремёсла, которые процветают в этом удивительном городе
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$35 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 16:00
12 дек в 08:00
от $80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы и скрытые улочки
Углубиться в городскую паутину без туристической мишуры
Начало: На площади Ляби-хауз
12 дек в 11:30
13 дек в 10:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
от $128 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 декабря 2025Экскурсия замечательная. Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Фуркату за увлекательное путешествие по Бухаре.
- ЮЮлия27 ноября 2025Отличный гид нам очень понравилось
- ВВладимир27 ноября 2025Все прошло замечательно. Мы очень довольны. Большое спасибо.
- ММихаил26 ноября 2025Всего за 5 часов с гидом Фуркатом мы смогли прочувствовать магию древней Бухары! Он провёл нас по всему историческому центру,
- ИИгорь25 ноября 2025Амина настоящий профессионал. Скорректировала программу и информацию под наши специфические интересы. 6 часов пролетели незаметно. Очень искренне объясняет специфические национальные и религиозные нюансы. Город очень интересный. Совершенно уникальные исторические здания и артефакты. Настоятельно рекомендуем.
- ЕЕлена25 ноября 2025Спасибо Фуркату за погружению в историю прекрасной Бухары! Блестящее знание истории и любовь к родному краю. Рекомендуем!
- ААлександр24 ноября 2025Шикарная экскурсия на машине вместе с Фуркатом. Впечатлило все: и дом богатого купца и загородная резиденция бухарского эмира и суфийский комплекс. Интеллектуальная и запоминающаяся поездка. Однозначно рекомендую именно этого гида
- ААлександр24 ноября 2025Фуркат провел для нас великолепную экскурсию по центру Старой Бухары. Мы не просто осмотрели все достопримечательности, но и прониклись духом времени и восточного колорита. Только самые положительные впечатления. Однозначно рекомендую гида)
- ААнна24 ноября 2025Уважаемый Фуркат, еще раз большое спасибо за чудесную прогулку и замечательный рассказ. Глубокое владение материалом, историей, традициями, искреннее желание поделиться своими знаниями и любовью к Узбекистану. Фуркат, вам это удалось! Доброжелательность, интеллигентность, достоинство. Наши рекомендации.
- ААндрей24 ноября 2025Прекрасная экскурсия, много интересной информации!
- ВВиктория24 ноября 2025Абсолютно спонтанное решение в последний момент по экскурсии в Бухаре! Спасибо Армену за оперативность и адаптивность! Мы в полном восторге! Несколько изменили маршрут под наш запрос, мы все остались очень довольны, узнали много интересного! Будем рекомендовать!
- ЮЮлия23 ноября 2025Совершенно чудесно, что мое знакомство с Бухарой началось именно с Ислома! Прекрасный рассказчик и интереснейший собеседник! Влюбилась в Бухару ❤️
- ААнастасия23 ноября 2025Очень понравилось гулять с Арменом по Бухаре! Экскурсия не банальная. На все вопросы гид ответил. Спасибо большое ☺️
- ААббос22 ноября 2025Очень классный тур по самым скрытым, историческим и важным местам Бухары. Гид отлично говорит на русском языке и знает историю
- ААлена20 ноября 2025Отличная экскурсия!)
Замечательный гид🙂
- ССофия19 ноября 2025Великолепная экскурсия!
Гид Руслан
5 часов просто пролетели
Очень насторожено отнеслась к смене гида, но это было 100 из 100!
Эрудиция, интеллигентность - всё на высоте!
Искренне могу рекомендовать Руслана, как одного из лучших гидов!
- ННаталия18 ноября 2025Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Всё очень понравилось.
- ВВиктор18 ноября 2025Прекрасная экскурсия!!! Экскурсовод профессионально ее провел! Очень увлекательно и интересно рассказал про историю Бухары. Посетили много интересных мест,. Будем рекомендовать друзьям!
- ААлексей18 ноября 2025Отличный экскурсовод и интересный маршрут. Мне и моим родителям очень понравилось
- ББондарь17 ноября 2025Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Армену за увлекательное путешествие по Бухаре.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 24 до 142. Туристы уже оставили гидам 1210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 1210 ⭐ отзывов, цены от $24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль