Бухара – один из исторических городов, через которые пролегал Великий Шелковый путь. Более того, она являлась его важным торговым центром. В сопровождении опытного гида вы увидите древнюю часть Бухары, являющуюся объектом из списка ЮНЕСКО. Перед нами предстанут все знаковые локации города.
Мы полюбуемся красивыми зданиями с голубыми куполами, изразцами и мозаиками, и вы прочувствуете атмосферу старой Бухары.
Описание экскурсииВсе детали Бухары Что означает название города; люди каких национальностей здесь проживали; о праздниках, которые отмечаются с древних времен; об истории строительства города; про памятники старины. Эта экскурсия будет максимально наполнена познавательной информацией о Бухаре, начиная с VI века до нашей эры и заканчивая настоящим временем. В рамках экскурсии мы увидим:
- Ляби-хауз – самая известная площадь Бухары, архитектурный ансамбль которой, созданный в XVI-XVII вв.;
- Мечеть Магоки-Аттори – уникальный комплекс, построенный на месте древнего зороастрийского храма в XII в.;
- Торговые купола – Токи-Заргарон, Токи-Саррафон, Токи-Тильпак-Фурушон. XVI в.;
- Ансамбль Кош-Медресе — медресе выдающегося астронома Улугбека и медресе правителя Абдулазиз-хана в XV-XVII вв.;
- Ансамбль Пои-Калян (XII-XVI вв.) – центральный архитектурный комплекс Бухары.;
- Цитадель Арк – самый древний цитадель и резиденция бухарских правителей. IV в до н. э.;
- Комплекс Боло-Хауз – единственный сохранившийся памятник на площади Регистан. Он расположен напротив Арка – эмирской крепости. XVIII в.;
- Мавзолей Чашма-Айюб — «Источник Айюба (Иова)») — одно из самых загадочных зданий Бухары. XII- XV-XVI вв.;
- Мавзолей Саманидов — усыпальница правителей династии Саманидов и одна из древнейших исторических достопримечательностей Бухары. IX-X вв.
Ежедневно.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Архитектурный ансамбль Ляби-Хауз
Завершение: Мавзолей Саманидов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия: Махлиё рассказала о всех достопримечательностях на маршруте, о истории Бухары, - все доступно, хронологично, понятно. На все вопросы отвечает, очень грамотный и образованный гид. Экскурсию однозначно рекомендую, не хотелось заканчивать ее, очень все интересно!
