4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$72 за всё до 6 чел.
скидка
25%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Познакомиться с городом-музеем и влюбиться в него за 4 часа
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
68$51 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения10 ноября 2024С первых минут знакомства с Исломом поняли, что оказались в надежных руках! Несколько часов прогулки пролетели как полчаса, с интересом,
- ММария6 ноября 2024Ирина очень интересный собеседник и прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и познавательно. Спасибо, рекомендую всем эту экскурсию и этого гида
- ААнна4 ноября 2024Ислом, провёл нам замечательную экскурсию по городу Бухара. Замечательный гид, очень хорошо подготовлен, хороший русский язык. Чувствуется большая личная работа
- ААнастасия3 ноября 2024Очень понравилась обширная экскурсия. Гид Гульноз очень интересная рассказчица, с обширными познаниями, как истории Бухары, так и истории Узбекистана. Посетили
- ААлексей2 ноября 2024Вчера были на экскурсии с Исломом. Наша прогулка прошла отлично. Мы буквально влюбились в Бухару. Гид прекрасно говорит на русском, очень эрудирован и начитан. Однозначно рекомендуем Ислома!
- РРоман31 октября 2024Ирина - прекрасный гид, красочно и с наглядными примерами подающий довольно глубокий исторический материал. Сложилось впечатление погружения в места маршрута, отчасти благодаря личностной привязанности Ирины к истории и красоте древнего города.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Токи-Заргарон»
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