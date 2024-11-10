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полным вовлечением и удовольствием! Ислом очень интеллигентный, начитанный, видно, что очень ответственно и с любовью относится к своему занятию, истории города и памятникам архитектуры, о которых рассказывает. Материал подается не просто списком исторических фактов, видно, что проведена большая работа по изучению и критическому анализу многих источников! Особое значение для всей экскурсии имеет филологический бэкграунд Ислома. Однозначно рекомендуем всем этот тур и надеемся когда-нибудь вернуться и встретиться снова с нашим прекрасным гидом!