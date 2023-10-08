Поговорить о мультикультурной истории города и вспомнить его святых
Бухара запомнится вам сочетанием разных культур, смешением религий и гостеприимным характером. Я проведу вас не только по знаковым местам, но и познакомлю с самыми атмосферными.
Покажу настоящий город и дам множество советов: где попробовать лучший плов и насладиться разными видами чая, куда сходить на шопинг и в каких локациях сделать самые красочные фото.
Покажу настоящий город и дам множество советов: где попробовать лучший плов и насладиться разными видами чая, куда сходить на шопинг и в каких локациях сделать самые красочные фото.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Ляби-Хауз — одна из центральных площадей Бухары. Я открою вам секрет, для чего в центре нужен водоём, и расскажу её историю.
- Мечеть Магоки-Аттари — самая древняя из сохранившихся мечетей в Бухаре. По легенде, именно здесь молился святой Хизр.
- Торговые купола — своего рода торговые центры 16 века. У каждого купола была отдельная специализация: в одном, например, продавались головные уборы, а другой служил банком того времени.
- Ансамбль Пои Калон, который состоит из четырёх построек: медресе Мири Араб, минарета и мечети Калон. Вы узнаете об особенностях каждого сооружения.
- Медресе Абдулазиз-хана. Поговорим об уникальном, но гармоничном использовании различных типов декорирования в архитектуре медресе 17 века.
- Мавзолей Саманидов — самое древнее и при этом полностью сохранившийся сооружение в Бухаре, которому более 1000 лет. Я расскажу, для кого было построено это сооружение.
- Мавзолей Чашма-Аюб, возведённый над могилой пророка Иова и священным источником. Вы узнаете, откуда возник источник и как он связан с именем пророка.
Организационные детали
- Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в некоторые достопримечательности. Общая сумма — около $10 с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ляби-Хауз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульшан — ваш гид в Бухаре
Провела экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте, меня зовут Гульшан. Я сертифицированный гид по Бухаре. Почти всю жизнь я провела в этом городе и до сих пор вдохновляюсь им. Присоединяйтесь к моим экскурсиям в Бухаре — вас ждут большие впечатления в маленьких группах. Раскройте со мной характер древнего города ❤️
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 окт 2023
Спасибо большое Гульшан за проведенную экскурсию! Все было просто классно! С нами в компании был ребенок 12 лет и моя мама, которой 66 лет. Хочу сказать, что маршрут простроен удобно для участия всех возрастных групп - как детей, так и пожилых людей. В неспешной прогулке мы провели 4 (или пять?)) изумительных часов. Время пролетело незаметно. Гульшан прекрасный гид, который внимателен к своим туристам. Она спрашивала о наших предпочтениях, как было бы удобней нам продолжать экскурсию - к примеру, осмотреть цитадель Арк изнутри или послушать о ней с Шуховской башни. Также спрашивала о наших пожеланиях по другим частям маршрута. Подсказала, что еще можно посмотреть в городе и где поесть после экскурсии. Гульшан, спасибо большое за приятную и информативную прогулку по Бухаре. Будем еще раз в городе - обязательно придем еще раз к Вам!
Н
Наталья
4 окт 2023
Вчера были на экскурсии по Бухаре, нам все очень понравилось
Экскурсия была не напряжная, информация доступная и интересная
Бухару тяжело понять без доп информации, поэтому смело рекомендую данную экскурсию 😍
Экскурсия была не напряжная, информация доступная и интересная
Бухару тяжело понять без доп информации, поэтому смело рекомендую данную экскурсию 😍
Е
Екатерина
2 окт 2023
Гульшан прекрасная, интеллигентная, образованная девушка, рассказ был очень гармоничным, структурированным. Ребенок 12 лет (уставший от экскурсий и изначально не сильно настроенный слушать) в итоге был увлечен и заинтересован. Всё было так приятно и спокойно, что хочется пожелать всем гидам такого умения вести и рассказывать. Однозначно рекомендуем, вся Бухара раскроется в новом свете.
Н
Наталья
1 окт 2023
Экскурсия нам очень понравилась.
Гульшан была с нами очень милой и добросердечной.
Рассказ её был интересен и лёгкий к восприятию.
Эту экскурсию я рекомендую всем.
Гульшан была с нами очень милой и добросердечной.
Рассказ её был интересен и лёгкий к восприятию.
Эту экскурсию я рекомендую всем.
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