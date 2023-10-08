Спасибо большое Гульшан за проведенную экскурсию! Все было просто классно! С нами в компании был ребенок 12 лет и моя мама, которой 66 лет. Хочу сказать, что маршрут простроен удобно для участия всех возрастных групп - как детей, так и пожилых людей. В неспешной прогулке мы провели 4 (или пять?)) изумительных часов. Время пролетело незаметно. Гульшан прекрасный гид, который внимателен к своим туристам. Она спрашивала о наших предпочтениях, как было бы удобней нам продолжать экскурсию - к примеру, осмотреть цитадель Арк изнутри или послушать о ней с Шуховской башни. Также спрашивала о наших пожеланиях по другим частям маршрута. Подсказала, что еще можно посмотреть в городе и где поесть после экскурсии. Гульшан, спасибо большое за приятную и информативную прогулку по Бухаре. Будем еще раз в городе - обязательно придем еще раз к Вам!