Наше путешествие сочетает богатую историю и живописные пейзажи Узбекистана. Вы проедете по дорогам древних караванов, увидите архитектурные жемчужины Бухары, Шахрисабза и Самарканда. Остановитесь на горных перевалах и прочувствуете дух средневекового Востока, где величие империй соседствовало с красотой природы.

Начнём путешествие с Бухары — одного из древнейших городов Великого Шёлкового пути. Вы увидите старинные мечети, медресе, караван-сараи и почувствуете атмосферу восточного базара.

Посетим Шахрисабз — родину Амира Темура. Главная остановка — дворец Ак-Сарай. Его руины демонстрируют масштаб и мастерство архитекторов эпохи Тимуридов. Ещё увидим Дорус-Саодат — усыпальницу семьи Тимура, и мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом, построенную Улугбеком.

Проедем через перевал Тахтакорача — исторический маршрут между Бухарой и Самаркандом. Отсюда открываются виды на горные долины, ущелья и ореховые рощи. На перевале сделаем остановку для фотографий и дегустации свежего тандыра с чаем.

Финальная точка — Самарканд. Вы посетите площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Бирюзовые купола и монументальная архитектура позволяют осознать масштаб империи Тимуридов.

Эпоха Амира Темура и развитие его империи

Архитектура Тимуридов — стиль, инженерия, бирюзовые купола

Шёлковый путь: торговля, маршруты и влияние на города

География маршрута: стратегический перевал Тахтакорача

Узбекская культура: гостеприимство, кухня, ремёсла

Бухара — Шахрисабз — около 5 часов со всеми остановками

По Шахрисабзу — от 1 до 2 ч

Шахрисабз — перевал Тахтакорача — 1 ч

Дегустация тандыра на перевале — 1 ч

Перевал — Самарканд — около 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.

