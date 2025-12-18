Мои заказы

Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Бухары в Самарканд

Через родину Темура - древний Шахрисабз и перевал Тахтакорача
Наше путешествие сочетает богатую историю и живописные пейзажи Узбекистана.

Вы проедете по дорогам древних караванов, увидите архитектурные жемчужины Бухары, Шахрисабза и Самарканда.

Остановитесь на горных перевалах и прочувствуете дух средневекового Востока, где величие империй соседствовало с красотой природы.
Описание экскурсии

Начнём путешествие с Бухары — одного из древнейших городов Великого Шёлкового пути. Вы увидите старинные мечети, медресе, караван-сараи и почувствуете атмосферу восточного базара.

Посетим Шахрисабз — родину Амира Темура. Главная остановка — дворец Ак-Сарай. Его руины демонстрируют масштаб и мастерство архитекторов эпохи Тимуридов. Ещё увидим Дорус-Саодат — усыпальницу семьи Тимура, и мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом, построенную Улугбеком.

Проедем через перевал Тахтакорача — исторический маршрут между Бухарой и Самаркандом. Отсюда открываются виды на горные долины, ущелья и ореховые рощи. На перевале сделаем остановку для фотографий и дегустации свежего тандыра с чаем.

Финальная точка — Самарканд. Вы посетите площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Бирюзовые купола и монументальная архитектура позволяют осознать масштаб империи Тимуридов.

Темы экскурсии

  • Эпоха Амира Темура и развитие его империи
  • Архитектура Тимуридов — стиль, инженерия, бирюзовые купола
  • Шёлковый путь: торговля, маршруты и влияние на города
  • География маршрута: стратегический перевал Тахтакорача
  • Узбекская культура: гостеприимство, кухня, ремёсла

Примерный тайминг

  • Бухара — Шахрисабз — около 5 часов со всеми остановками
  • По Шахрисабзу — от 1 до 2 ч
  • Шахрисабз — перевал Тахтакорача — 1 ч
  • Дегустация тандыра на перевале — 1 ч
  • Перевал — Самарканд — около 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном седане (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Malibu 2), минивэне (Hyundai Starex, Staria, Kia Carnival) или микроавтобусе. Есть детские кресла
  • Возможно проведение экскурсии для больших групп (до 35 человек) — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Шахрисабзе — около $15 за все объекты (оплата на месте)
  • Обед и перекус: в городе $10–15, на перевале $15–25 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 2377 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.

