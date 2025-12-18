Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Бухары в Самарканд
Через родину Темура - древний Шахрисабз и перевал Тахтакорача
Наше путешествие сочетает богатую историю и живописные пейзажи Узбекистана.
Вы проедете по дорогам древних караванов, увидите архитектурные жемчужины Бухары, Шахрисабза и Самарканда.
Остановитесь на горных перевалах и прочувствуете дух средневекового Востока, где величие империй соседствовало с красотой природы.
Описание экскурсии
Начнём путешествие с Бухары — одного из древнейших городов Великого Шёлкового пути. Вы увидите старинные мечети, медресе, караван-сараи и почувствуете атмосферу восточного базара.
Посетим Шахрисабз — родину Амира Темура. Главная остановка — дворец Ак-Сарай. Его руины демонстрируют масштаб и мастерство архитекторов эпохи Тимуридов. Ещё увидим Дорус-Саодат — усыпальницу семьи Тимура, и мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом, построенную Улугбеком.
Проедем через перевал Тахтакорача — исторический маршрут между Бухарой и Самаркандом. Отсюда открываются виды на горные долины, ущелья и ореховые рощи. На перевале сделаем остановку для фотографий и дегустации свежего тандыра с чаем.
Финальная точка — Самарканд. Вы посетите площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Бирюзовые купола и монументальная архитектура позволяют осознать масштаб империи Тимуридов.
Бухара — Шахрисабз — около 5 часов со всеми остановками
По Шахрисабзу — от 1 до 2 ч
Шахрисабз — перевал Тахтакорача — 1 ч
Дегустация тандыра на перевале — 1 ч
Перевал — Самарканд — около 1 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.
Организационные детали
Едем на комфортабельном седане (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Malibu 2), минивэне (Hyundai Starex, Staria, Kia Carnival) или микроавтобусе. Есть детские кресла
Возможно проведение экскурсии для больших групп (до 35 человек) — детали в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты в Шахрисабзе — около $15 за все объекты (оплата на месте)
Обед и перекус: в городе $10–15, на перевале $15–25 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, можно задать вопросы гиду перед бронированием.
