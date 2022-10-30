Кухня Узбекистана очень разнообразна, и каждый регион богат своими вариациями общетрадиционных блюд. На экскурсии вы узнаете, чем славится Бухара, в ее самых атмосферных гастрономических точках. Посетите чайхану в Еврейском квартале и ош-маркази, или пловную. Выведаете рецепт лепешек и испечете их в тандыре. А в старинном караван-сарае продегустируете лучшие вина и коньяки страны.

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Описание

Что вас ожидает

🥟 Начнем с центральной площади города — Ляби-Хауз, излюбленного места горожан, где непременно стоит отведать алатскую самсу, слушая о быте и истории Бухары.

☕ Пройдем через старый Еврейский квартал с колоритными улочками и заглянем в чайхану на кофе по-восточному или бухарский чай.

🕌 Впереди у нас ремесленные мастерские и торговые ряды города, главного перекрестка Шелкового пути. И, конечно, я познакомлю вас с центральной достопримечательностью — комплексом Пои Калон с великим минаретом и действующим медресе.

🥘 Главной изюминкой узбекской кухни, бесспорно, является плов. Это одно из самых древних наших блюд и одно из самых богатых на всевозможные вариации. Бухарский плов — единственный, который готовится в медном казане — вы оцените в традиционном ош-маркази, куда мы с вами отправимся на обед.

👨‍🍳 Далее вернемся в Старый город и заедем в пекарню, где вы познакомитесь с рецептом приготовления узбекских лепешек, а также сможете сами попробовать испечь их в тандыре.

🍷 В конце экскурсии я отвезу вас в старинный караван-сарай, где представлено семь вин и четыре коньяка, лидирующих в Узбекистане. Вы узнаете о винодельческих традициях региона и продегустируете изысканные напитки.

Организационные детали