Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: вокруг да около
Исследовать исторические постройки за городом и прикоснуться к богатому прошлому Узбекистана
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы (по желанию): керамический мастер-класс, дегустация шашлыка и рыбы — всё вместе порядка $10 за человека»
31 янв в 09:00
1 фев в 09:00
от $142 за всё до 6 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
«Если вы хотите поучаствовать в мастер-классе, чайной церемонии и дегустации — напишите об этом гиду минимум за 1 день до начала, так как необходима предварительная бронь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$55
$64 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гастропрогулка по Бухаре: плов, самса, чай, халва + дегустация вин
Начало: Бухара
«Здесь вас ждёт дегустация лучших узбекских вин и 4 ведущих коньяков страны»
$20 за человека
- ЕЕлена8 января 2026Манзура - прекрасный гид и чуткий человек!!!
Нашей маленькой группе понравилось всё!
За 2 часа мы успели увидеть основные достопримечательности Бухары.
Погуляли, посмотрели,
- NNormatova8 января 2026Нам понравилось 👍 все по делу но в январе очень холодно 🥶 гид молодец водила нас короткими перебежками, чтобы мы могли погреться.
- ТТатьяна7 января 2026Акбар-прекрасный экскурсовод, нам очень понравилось, интересно, познавательно, замечательный профессионал и человек! Рекомендуем!
- ВВалерия6 января 2026Чудесная Манзура, прекрасный рассказчик. Очень интересная задумка с планшетом, на нем Манзура показывала интересные факты, старые фото и фото достопримечательностей
- ЮЮлия5 января 2026Мансура - очень позитивный человек и толковый гид. Провела с нами всего пару часов - и влюбила нас в себя
- ДДарья4 января 2026Потрясающе душевная гид! Спасибо большое, что сделали наш день в Бухаре таким интересным, красочным и вкусным💚
- ННаталья26 ноября 2025Экскурсия понравилась. Манзура была внимательна ко всем нашим пожеланиям. Приятная, умная девушка. Рекомендуем другим путешественникам.
- ААлексей18 ноября 2025Экскурсия понравилась, очень эрудированный гид. По времени два часа, считаю, что это как раз для восприятия информации и не напрягает физически. Спасибо, Манзура!
- ТТатьяна11 ноября 2025Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.
Очень интересно, бодро и по делу) очень советуем!! Манзура, огромное спасибо!
- ЕЕлена10 ноября 2025Огромное спасибо за прекрасный день и новые знания!
