до реставрации. Очень довольны приятным гидом и экскурсией 👍да, кстати, Манзура показала нам древний хамам 16 века Бозори Корд, находится под охраной государства, который много веков функционирует. Мы на следующий день записались. Ну, это полный восторг!!! 👍 такого хамама у нас еще не было. Отличается процедура от других турецких, грузинских хамамов. . Рекомендасьен однозначно! Очень рады были с ней познакомиться с Бухарой!