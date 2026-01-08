Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Бухаре – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Бухаре на русском языке, цены от $20, скидки до 14%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Бухара: вокруг да около
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследовать исторические постройки за городом и прикоснуться к богатому прошлому Узбекистана
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы (по желанию): керамический мастер-класс, дегустация шашлыка и рыбы — всё вместе порядка $10 за человека»
31 янв в 09:00
1 фев в 09:00
от $142 за всё до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Пешая
2 часа
-
14%
112 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
«Если вы хотите поучаствовать в мастер-классе, чайной церемонии и дегустации — напишите об этом гиду минимум за 1 день до начала, так как необходима предварительная бронь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$55$64 за всё до 6 чел.
Гастропрогулка по Бухаре: плов, самса, чай, халва + дегустация вин
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Начало: Бухара
«Здесь вас ждёт дегустация лучших узбекских вин и 4 ведущих коньяков страны»
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 января 2026
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Манзура - прекрасный гид и чуткий человек!!!
    Нашей маленькой группе понравилось всё!
    За 2 часа мы успели увидеть основные достопримечательности Бухары.
    Погуляли, посмотрели,
    узнали и увидели много нового, пошутили, посмеялись! Очень положительные эмоции остались.
    И отдельное спасибо Манзуре за совет, где можно вкусно и недорого поужинать!!!
    Большое Спасибо ❤️

  • N
    Normatova
    8 января 2026
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Нам понравилось 👍 все по делу но в январе очень холодно 🥶 гид молодец водила нас короткими перебежками, чтобы мы могли погреться.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2026
    Бухара: вокруг да около
    Акбар-прекрасный экскурсовод, нам очень понравилось, интересно, познавательно, замечательный профессионал и человек! Рекомендуем!
  • В
    Валерия
    6 января 2026
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Чудесная Манзура, прекрасный рассказчик. Очень интересная задумка с планшетом, на нем Манзура показывала интересные факты, старые фото и фото достопримечательностей
    до реставрации. Очень довольны приятным гидом и экскурсией 👍да, кстати, Манзура показала нам древний хамам 16 века Бозори Корд, находится под охраной государства, который много веков функционирует. Мы на следующий день записались. Ну, это полный восторг!!! 👍 такого хамама у нас еще не было. Отличается процедура от других турецких, грузинских хамамов. . Рекомендасьен однозначно! Очень рады были с ней познакомиться с Бухарой!

  • Ю
    Юлия
    5 января 2026
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Мансура - очень позитивный человек и толковый гид. Провела с нами всего пару часов - и влюбила нас в себя
    и в свой город. Случайная (или неслучайная) встреча на следующий день была радостной и теплой.
    Прогулка по Бухаре с Манзурой - отличный выбор для знакомства со знаковыми местами этого удивительного города)

  • Д
    Дарья
    4 января 2026
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Потрясающе душевная гид! Спасибо большое, что сделали наш день в Бухаре таким интересным, красочным и вкусным💚
  • Н
    Наталья
    26 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Экскурсия понравилась. Манзура была внимательна ко всем нашим пожеланиям. Приятная, умная девушка. Рекомендуем другим путешественникам.
  • А
    Алексей
    18 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Экскурсия понравилась, очень эрудированный гид. По времени два часа, считаю, что это как раз для восприятия информации и не напрягает физически. Спасибо, Манзура!
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.
    Очень интересно, бодро и по делу) очень советуем!! Манзура, огромное спасибо!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Огромное спасибо за прекрасный день и новые знания!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дегустационные туры»

Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Дегустационные туры», 145 ⭐ отзывов, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март