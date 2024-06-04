Отправьтесь в путешествие по древней Бухаре, основанной более 2,5 тысяч лет назад! Вас ждёт погружение в историю и культуру Узбекистана с посещением крепости Арк, мечети Болла-Калау и медресе Абдулазиз-хана. Опытные гиды расскажут о школах бухарской духовности, торговых путях и архитектурных шедеврах. Узнайте о традиционной кухне и современной жизни этого удивительного города
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические памятники
- 🏰 Посещение крепости Арк
- 🕌 Величественные мечети и медресе
- 📜 Погружение в историю и культуру
- 🍽️ Знакомство с традиционной кухней
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🎓 Опытные гиды
Что можно увидеть
- Крепость Арк
- Площадь Ляби Хауз
- Мечеть Болла-Калау
- Медресе Абдулазиз-хана
- Минарет и мечеть Калян
- Ансамбль Гаукушон
- Медресе Улугбека
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Крепость Арк — символ власти Бухарского ханства. Вы побываете в самом сердце исторического центра города и узнаете увлекательные истории о жизни и деятельности правителей.
- Площадь Ляби Хауз. Она заворожит вас роскошным фонтаном и старинными зданиями вокруг.
- Мечеть Болла-Калау. Вы окунётесь в атмосферу величия, восхититесь фресками и узорами.
- Медресе Абдулазиз-хана. Гид расскажет вам о школах бухарской духовности и покажет уникальные произведения искусства.
- Минарет и мечеть Калян — символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне.
- Ансамбль Гаукушон — крытый базар, где раньше торговали дорогими шёлковыми тканями.
- Медресе Улугбека, построенное внуком Тамерлана. Многие выпускники этого учебного заведения становились видными мыслителями и поэтами.
Во время экскурсии вы узнаете о роли Бухары в исламской культуре, её торговых путях и архитектурных шедеврах. Поговорим также о традиционной кухне, национальных обычаях и современной жизни в этом удивительном узбекском городе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Lacetti
- В стоимость входят услуги гида и трансфер
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $7/чел. за всё
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостиница и Ж/Д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 352 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 июня 2024
Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
Е
Елена
7 мая 2024
Брали у Давлата 4 экскуриии: обзорный Самарканд, обзорную Бухару, мастер -класс по плову и винодельня. Все отлично, отличное транспортное сообщение, гиды и цены ❤️
Алла
6 мая 2024
Отличная экскурсия, гид очень хорошая, внимательная, учитывала все наши пожелания, не смотря на усталость с дороги, экскурсия прошла прекрасно.
А
Александр
20 фев 2024
Добрый день! Обязательно порекомендуем экскурсии, которые предлагает как организатор Давлат.
У нас был гидом Шухрат, моя семья и я в полном восторге от него, потрясающий историк, знающий и хорошо владеющий несколькими языками, прекрасный рассказчик. Шухрат, отдельная благодарность Вам!!!
У нас был гидом Шухрат, моя семья и я в полном восторге от него, потрясающий историк, знающий и хорошо владеющий несколькими языками, прекрасный рассказчик. Шухрат, отдельная благодарность Вам!!!
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