Групповая экскурсия по Бухаре предлагает уникальный маршрут, который познакомит с историей и культурой города.Путешествие начинается на площади Ляби-Хауз, где вы узнаете о жизни еврейской общины и старинной торговле. Посетите торговые

купола, чтобы ощутить дух Великого шёлкового пути. В мечети Магоки-Аттари вас ждёт история веротерпимости. Узнайте о жизни студентов в парном медресе и завершите экскурсию на площади Пои-Калон, где вас встретят минарет и мечеть Калон. Экскурсия идеально подходит для взрослых, стремящихся глубже понять Бухару

Описание экскурсии

Это не академический рассказ — а путешествие по Бухаре, её живые образы, редкие детали и личные истории. Без перегруза фактами, но с настоящим вкусом города. Всё — как один яркий миг.

Маршрут экскурсии

Ляби-Хауз — площадь с историей

Начнём у Ляби-Хауз, построенного в 17 веке. Расскажу, как еврейская вдова повлияла на его появление, почему рядом появилась синагога и как здесь кипела жизнь. Поговорим о караван-сараях, торговле, бухарских евреях и старинной системе образования.

Торговые купола на перекрёстках путей

Заглянем в купола ремесленников — здесь передаётся не только дух Великого шёлкового пути, но и живая история через работу мастеров, шум базара и традиции торговли.

Мечеть Магоки-Аттари — храм трёх вер

Самая древняя мечеть Центральной Азии. Здесь когда-то молились зороастрийцы, иудеи и мусульмане. История веротерпимости, удивительного сосуществования и силы ритуала.

Парное медресе

Поговорим о жизни студентов, трудной судьбе учёных, отоплении в средневековых медресе и о том, как амбиции правителя отражались в архитектуре.

Пои-Калон — сердце Бухары

Завершим на главной площади города. Вас ждут:

— Минарет Калон — маяк, ориентир, символ

— Мечеть Калон — разрушенная монголами и возрождённая Шейбанидами

— Медресе Абдуллы — единственное, работавшее при Советах

Организационные детали