Откройте для себя живую историю Бухары, пройдя по её древним улицам и слушая захватывающие рассказы о прошлом и настоящем города
Групповая экскурсия по Бухаре предлагает уникальный маршрут, который познакомит с историей и культурой города.
Путешествие начинается на площади Ляби-Хауз, где вы узнаете о жизни еврейской общины и старинной торговле. Посетите торговые
купола, чтобы ощутить дух Великого шёлкового пути. В мечети Магоки-Аттари вас ждёт история веротерпимости.
Узнайте о жизни студентов в парном медресе и завершите экскурсию на площади Пои-Калон, где вас встретят минарет и мечеть Калон. Экскурсия идеально подходит для взрослых, стремящихся глубже понять Бухару
Что можно увидеть
Ляби-Хауз
Торговые купола
Мечеть Магоки-Аттари
Парное медресе
Пои-Калон
Описание экскурсии
Это не академический рассказ — а путешествие по Бухаре, её живые образы, редкие детали и личные истории. Без перегруза фактами, но с настоящим вкусом города. Всё — как один яркий миг.
Маршрут экскурсии
Ляби-Хауз — площадь с историей
Начнём у Ляби-Хауз, построенного в 17 веке. Расскажу, как еврейская вдова повлияла на его появление, почему рядом появилась синагога и как здесь кипела жизнь. Поговорим о караван-сараях, торговле, бухарских евреях и старинной системе образования.
Торговые купола на перекрёстках путей
Заглянем в купола ремесленников — здесь передаётся не только дух Великого шёлкового пути, но и живая история через работу мастеров, шум базара и традиции торговли.
Мечеть Магоки-Аттари — храм трёх вер
Самая древняя мечеть Центральной Азии. Здесь когда-то молились зороастрийцы, иудеи и мусульмане. История веротерпимости, удивительного сосуществования и силы ритуала.
Парное медресе
Поговорим о жизни студентов, трудной судьбе учёных, отоплении в средневековых медресе и о том, как амбиции правителя отражались в архитектуре.
Пои-Калон — сердце Бухары
Завершим на главной площади города. Вас ждут: — Минарет Калон — маяк, ориентир, символ — Мечеть Калон — разрушенная монголами и возрождённая Шейбанидами — Медресе Абдуллы — единственное, работавшее при Советах
Организационные детали
Маршрут и тематика экскурсии больше подойдёт для взрослых (дети могут устать и заскучать)
Там, где действует дресс-код, у входа вам бесплатно выдадут необходимую одежду (юбки, платки)
ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:45
Стандартный билет
$26
В архитектурном комплексе Ляби-Хауз
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акбар — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 853 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Акбар. Я лицензированный гид по Бухаре, вырос в старом центре неподалеку от знаменитого минарета Калян. С юных лет интересовался историей родного города и каждый раз
внимательно слушал рассказы гидов, проходивших по нашим улицам. Сейчас я сам один из них, очень люблю свою работу и к каждой экскурсии подхожу с душой. У меня есть высшее образование, также я свободно владею русским, английским, узбекским и таджикским языками. Добро пожаловать в Узбекистан! Я вас жду!
А
Асель
16 окт 2025
Я искала короткую экскурсию для мамы по старой Бухаре и рада, что нашла такой вариант у Акбара! Было достаточно интересно, живо и увлекательно. Акбар вежливый, грамотный, хороший рассказчик, видно, что знает свое дело. Данный вариант подходит для тех, кому нужно в короткое время осмотреть основные достопримечательности.
Наталья
30 сен 2025
Экскурсия «История древней Бухары» началась возле памятника Ходжи Насреддина с краткой характеристики всех эпох развития Бухары, а затем нас погружали в каждый из периодов развития города. Гид Акбар очень интересно
рассказывал про старую часть Бухары, уделил время каждому из оставшихся торговых куполов, показал оставшиеся действующие бани: мужскую и женскую, а также провел нас по медресе и мечетям. Анектоды тоже были) В общем, время пролетело незаметно и познавательно.
Pavel
11 сен 2025
Нужно поработать над длиной маршрута, на данный момент он слишком короткий. К экскурсоводу нет вопросов, интересно держит внимание на всем протяжении экскурсии