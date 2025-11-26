Гиждуван - центр керамического искусства с более чем 2000-летней историей. На мастер-классе участники изучат этапы производства керамики, от подготовки глины до обжига. Внимание уделяется уникальному стилю Гиждувана и значению орнаментов.



Участники смогут попробовать свои силы в создании керамических изделий под руководством опытных мастеров. Это не только обучение, но и погружение в культурные традиции Узбекистана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мастер-класса - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. В летние месяцы (июль и август) может быть жарко, но занятия проходят в помещении, что позволяет избежать дискомфорта. Зимой, с декабря по февраль, также возможно посещение, но стоит учитывать прохладную погоду.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.