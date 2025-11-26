Гиждуван - центр керамического искусства с более чем 2000-летней историей. На мастер-классе участники изучат этапы производства керамики, от подготовки глины до обжига. Внимание уделяется уникальному стилю Гиждувана и значению орнаментов.
Участники смогут попробовать свои силы в создании керамических изделий под руководством опытных мастеров. Это не только обучение, но и погружение в культурные традиции Узбекистана
Участники смогут попробовать свои силы в создании керамических изделий под руководством опытных мастеров. Это не только обучение, но и погружение в культурные традиции Узбекистана
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Изучение уникального ремесла
- 🏺 Практическое создание изделия
- 🖌 Понимание узбекских орнаментов
- 👨🎨 Общение с мастерами
- 🛍 Возможность покупки изделий
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-класса - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. В летние месяцы (июль и август) может быть жарко, но занятия проходят в помещении, что позволяет избежать дискомфорта. Зимой, с декабря по февраль, также возможно посещение, но стоит учитывать прохладную погоду.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Описание мастер-класса
В гончарной мастерской
- Вы познакомитесь с видами глин и этапами производства керамики: подготовкой массы, формовкой, росписью, глазуровкой и обжигом
- Рассмотрите образцы утилитарных и декоративных изделий в своеобразном стиле Гиждуванана
- Полюбуетесь произведениями искусства, которые создают местные художники
- Пообщаетесь с мастерами: поймёте, что их вдохновляет, в чём они следуют традиции и что нового привносят от себя лично
- В завершение экскурсии попробуете самостоятельно сделать из глины чашку или тарелку, а опытный гончар при необходимости поможет. Учитывая необходимость длительной сушки и обжига керамики, вы не сможете забрать слепленную в мастерской вещь с собой. Однако вы можете выбрать и купить готовые изделия в магазине при мастерской
Вы узнаете:
- Как Гиждуван стал центром керамического искусства
- Что повлияло на формирование его уникального стиля
- Что символизирует тот или иной орнамент и какие духовные и культурные ценности узбеков отражает
- О бытовых особенностях использования керамики в Узбекистане: например какие сосуды ставят на стол в будни, а какие — только по праздникам
Организационные детали
- Экскурсия проходит в мастерской. В дороге вас сопровождает водитель
- В зависимости от количества участников поездка из Бухары в Гиждуван и обратно проходит на одном или нескольких седанах Chevrolet Lacetti, Cobalt или Ravon R3
- По желанию и предварительной договорённости в мастерской может быть сервирован стол с национальными угощениями за отдельную плату ($10 за чел.)
- По желанию также можно зайти в шашлычную рядом с мастерской (средний чек — $5–12 за чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 2358 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$62 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
28 ноя в 09:30
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара
Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.