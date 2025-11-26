Мои заказы

Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана

Погрузитесь в мир узбекской керамики, изучите ремесло и создайте своё изделие в гончарной мастерской Гиждувана
Гиждуван - центр керамического искусства с более чем 2000-летней историей. На мастер-классе участники изучат этапы производства керамики, от подготовки глины до обжига. Внимание уделяется уникальному стилю Гиждувана и значению орнаментов.

Участники смогут попробовать свои силы в создании керамических изделий под руководством опытных мастеров. Это не только обучение, но и погружение в культурные традиции Узбекистана

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Изучение уникального ремесла
  • 🏺 Практическое создание изделия
  • 🖌 Понимание узбекских орнаментов
  • 👨‍🎨 Общение с мастерами
  • 🛍 Возможность покупки изделий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-класса - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. В летние месяцы (июль и август) может быть жарко, но занятия проходят в помещении, что позволяет избежать дискомфорта. Зимой, с декабря по февраль, также возможно посещение, но стоит учитывать прохладную погоду.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана© Муксин
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана© Муксин
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана© Муксин

Описание мастер-класса

В гончарной мастерской

  • Вы познакомитесь с видами глин и этапами производства керамики: подготовкой массы, формовкой, росписью, глазуровкой и обжигом
  • Рассмотрите образцы утилитарных и декоративных изделий в своеобразном стиле Гиждуванана
  • Полюбуетесь произведениями искусства, которые создают местные художники
  • Пообщаетесь с мастерами: поймёте, что их вдохновляет, в чём они следуют традиции и что нового привносят от себя лично
  • В завершение экскурсии попробуете самостоятельно сделать из глины чашку или тарелку, а опытный гончар при необходимости поможет. Учитывая необходимость длительной сушки и обжига керамики, вы не сможете забрать слепленную в мастерской вещь с собой. Однако вы можете выбрать и купить готовые изделия в магазине при мастерской

Вы узнаете:

  • Как Гиждуван стал центром керамического искусства
  • Что повлияло на формирование его уникального стиля
  • Что символизирует тот или иной орнамент и какие духовные и культурные ценности узбеков отражает
  • О бытовых особенностях использования керамики в Узбекистане: например какие сосуды ставят на стол в будни, а какие — только по праздникам

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в мастерской. В дороге вас сопровождает водитель
  • В зависимости от количества участников поездка из Бухары в Гиждуван и обратно проходит на одном или нескольких седанах Chevrolet Lacetti, Cobalt или Ravon R3
  • По желанию и предварительной договорённости в мастерской может быть сервирован стол с национальными угощениями за отдельную плату ($10 за чел.)
  • По желанию также можно зайти в шашлычную рядом с мастерской (средний чек — $5–12 за чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 2358 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии из Бухары

Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Пешая
2 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$62 за всё до 6 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
На машине
4.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
28 ноя в 09:30
$150 за всё до 4 чел.
Загадочная Бухара
Пешая
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара
Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре