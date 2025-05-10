Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Бухаре

Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр и дворец эмира
Посетите заповедник с редкими животными и узнайте историю дворца эмира в Кагане. Уникальная архитектура и нетуристическая Бухара ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
На машине
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Мастер-класс в гончарной мастерской Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 12 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
На машине
4 часа
Групповая
до 25 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Познакомиться с историей узбекской керамики, понаблюдать за работой гончаров и слепить своё изделие
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    10 мая 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    В мастерскую нас отвез водитель, не гид. Сама экскурсия начинается в мастерской - нам предложили раскрасить красками тарелки и слепить
    свои собственные. Также показали музей и рассказали про мастерскую. Мастера были очень дружелюбны и отвечали на вопросы, давали советы какую краску лучше взять. Позже нам прислали фотографии наших изделий после обжига.
    Сам мастер-класс и мастерская были интересные, но на мой взгляд экскурсия довольно дорогая, учитывая ее объем - мы ездили втроем и дорога туда-обратно заняла 2 часа и еще полтора часа были в мастерской. Возможно для групп побольше это заняло бы больше времени

  • Л
    Лада
    15 апреля 2025
    Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
    Экскурсия очень понравилась.
    Правда нам заменили один дворец эмира (на реставрации) на другой, но нам было интересно.
    Нас сопровождал не гид, а
    водитель, но он рассказал много интересного и нужного, для посещения экоцентра более чем достаточно - нас пустили, показали животных в вольерах, дали их погладить, сопроводили к соленому озеру и обратно, мы видели диких лошадей на свободе и птиц, много ящериц. На территории маленький музей с чучелами.
    Пустыня в начале апреля зацветает диким маком - это очень красиво. Идти надо рано утром, до жары. Маршрут не сложный, по утоптанной дороге, около километра, но без тени. По окончанию все ноги в пыли.
    Летний дворец эмира впечатлил - сопровождающий все рассказал кратко, есть таблички на русском, но при покупке билетов можно взять гида, если любите подробности.
    Большое спасибо организаторам и сопровождавшему нас Нозиму - очень приятный и внимательный человек.

  • A
    Adrian
    12 марта 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    An excellent tour, an unforgettable experience! I highly recommend it! 😊
    Превосходный тур, незабываемые впечатления! Очень рекомендую! 😊
  • Х
    Хван
    2 марта 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Были на экскурсии 23 января 2025 года
    Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и
    незабываемо, особенно запомнилось гостеприимство сотрудников, которые угостили чаем и сладостями, что для нас стало максимально неожиданно. Спасибо команде Трипстера и организатору за помощь и консультацию с нашими всеми запросами и вопросами. Однозначно рекомендуем всей семьей!

  • Е
    Елисей
    20 февраля 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Отличная экскурсия, было очень познавательно, интересно, и с юмором. Отдельная благодарность организатору Мухсину и экскурсоводу Наталье, за прекрасное проведенное время. Обязательно рекомендую всем кто думает посетить!
  • Д
    Дарья
    26 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию! Незабываемые впечатления. Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию и позитив!
  • T
    Timofey
    23 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Около 20 дней назад посетили гончарную мастерскую в Гиждуване — эмоции до сих пор свежи! Мастер-класс был потрясающим, удалось самим попробовать сделать керамику. Гид Бахтиёр был очень интересным рассказчиком, а водитель Али обеспечил комфортную и спокойную поездку. Рекомендуем!
  • В
    Вероника
    23 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в
    роли гончара и создать что-то своими руками - это бесценный опыт, который оставляет массу ярких эмоций! Отдельное спасибо нашему гиду Олиму за увлекательный рассказ и атмосферу тепла и дружелюбия. Поездка была организована идеально: новая комфортная машина и профессионализм водителя Нодира сделали путешествие приятным и запоминающимся. Хотелось бы вернуться снова и повторить этот удивительный опыт!

  • С
    Сергей
    19 января 2025
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    Спасибо большое, все очень интересно и колоритно.
  • В
    Владислав
    23 ноября 2024
    Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
    ✨"Огромное впечатление! Наблюдать за тем, как мастера превращают простой кусок глины в настоящее искусство, было невероятно увлекательно. Каждый шаг процесса захватывает дух!

