водитель, но он рассказал много интересного и нужного, для посещения экоцентра более чем достаточно - нас пустили, показали животных в вольерах, дали их погладить, сопроводили к соленому озеру и обратно, мы видели диких лошадей на свободе и птиц, много ящериц. На территории маленький музей с чучелами.

Пустыня в начале апреля зацветает диким маком - это очень красиво. Идти надо рано утром, до жары. Маршрут не сложный, по утоптанной дороге, около километра, но без тени. По окончанию все ноги в пыли.

Летний дворец эмира впечатлил - сопровождающий все рассказал кратко, есть таблички на русском, но при покупке билетов можно взять гида, если любите подробности.

Большое спасибо организаторам и сопровождавшему нас Нозиму - очень приятный и внимательный человек.