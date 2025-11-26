Мои заказы

Активности – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Бухаре на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по окрестностям Бухары
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
На машине
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс в гончарной мастерской Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $220 за всё до 25 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
На машине
4 часа
Групповая
до 25 чел.
Мастер-класс в Гиждуване
Погрузитесь в мир узбекской керамики, изучите ремесло и создайте своё изделие в гончарной мастерской Гиждувана
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по окрестностям Бухары
  2. Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
  3. Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Старый город
  4. Дворец Эмира Бухарского
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 220. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 52 ⭐ отзыва, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль