Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс в гончарной мастерской Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $220 за всё до 25 чел.
Групповая
до 25 чел.
Мастер-класс в Гиждуване
Погрузитесь в мир узбекской керамики, изучите ремесло и создайте своё изделие в гончарной мастерской Гиждувана
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилиса26 ноября 2025Все прошло отлично. Локация впечатлила своей красотой. Экскурсовод интересно рассказал детали процесса!
- ААлексей11 ноября 2025Все было на достойном уровне! Остались уйма приятных впечатлений, необычный опыт! Дети были в восторге.
- ККонстантин22 октября 2025Экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана прошла по всем критериям ожиданий! Мы не только увидели, как рождаются уникальные изделия из глины, но и сами попробовали сделать свой первый сувенир.
Трансфер из Бухары прошёл комфортно и быстро, а впечатления останутся надолго! 🚐
- ТТаисия14 октября 2025Отличный способ увидеть загород Бухары с другого ракурса и почувствовать ремесленные чудеса:)
- ЭЭльвира4 октября 2025Уютная атмосфера, приветливые мастера и возможность самому попробовать сделать глиняное изделие самой - оставили море впечатлений. Всё было организовано отлично
- ААрарат29 сентября 2025Отличное совмещение экскурса и мастер класса по изготовлению гончарной продукции. Нас сопровождал Хамид: забрал на машине из нашей гостиницы, рассказал
- ЕЕгор20 сентября 2025Отличное совмещение мастер класса и познания ремесленического мастерства. Мне лично понравилось, необычный опыт;)
Спасибо Олимжон за погружение в небольшую историю. После экскурсии отвезли до нашего адреса откуда и забирали
- ВВладислав10 мая 2025В мастерскую нас отвез водитель, не гид. Сама экскурсия начинается в мастерской - нам предложили раскрасить красками тарелки и слепить
- AAdrian12 марта 2025An excellent tour, an unforgettable experience! I highly recommend it! 😊
Превосходный тур, незабываемые впечатления! Очень рекомендую! 😊
- ХХван2 марта 2025Были на экскурсии 23 января 2025 года
Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и
- ЕЕлисей20 февраля 2025Отличная экскурсия, было очень познавательно, интересно, и с юмором. Отдельная благодарность организатору Мухсину и экскурсоводу Наталье, за прекрасное проведенное время. Обязательно рекомендую всем кто думает посетить!
- ДДарья26 января 2025Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию! Незабываемые впечатления. Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию и позитив!
- TTimofey23 января 2025Около 20 дней назад посетили гончарную мастерскую в Гиждуване — эмоции до сих пор свежи! Мастер-класс был потрясающим, удалось самим попробовать сделать керамику. Гид Бахтиёр был очень интересным рассказчиком, а водитель Али обеспечил комфортную и спокойную поездку. Рекомендуем!
- ВВероника23 января 2025Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в
- ССергей19 января 2025Спасибо большое, все очень интересно и колоритно.
- ВВладислав23 ноября 2024✨"Огромное впечатление! Наблюдать за тем, как мастера превращают простой кусок глины в настоящее искусство, было невероятно увлекательно. Каждый шаг процесса захватывает дух!
