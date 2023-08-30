Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре

За 3,5 часа увидеть главное и прикоснуться к колоритному миру Востока

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Вы прогуляетесь по старой Бухаре — колыбели науки, искусства и торговли Узбекистана. Увидите величественные ансамбли Ляби-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк и мавзолей Саманидов. Услышите, как зарождались города и какую роль сыграл Великий шёлковый путь в развитии региона. Узнаете, как местные ремесленники делают произведения искусства, используя древние технологии.
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Ближайшие даты:
30
авг
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Описание

Что вас ожидает

  • Ансамбль Ляби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится водоём Надир-Беги. Мы расскажем, как менялось отношение к этому архитектурному комплексу на протяжении истории.
  • Торговые купола. Вы увидите купола менял-ростовщиков, продавцов головных уборов и ювелиров. Рассмотрите каменные своды и сохранившиеся мозаики.
  • Комплекс Кош-медресе, состоящий из двух учебных заведений 15 и 17 веков. Мы расскажем, в чём особенности их архитектуры и почему Кош-медресе — выдающееся произведение центральноазиатского зодчества.
  • Пои-Калян — старинный ансамбль, состоящий из минарета 12 века, одной из крупнейших в Центральной Азии мечети и медресе.
  • Крепость Арк — неприступная обитель всех правителей Бухары, начиная с 4 века до н. э. Вы услышите историю и легенды этого внутреннего города.
  • Мавзолей Саманидов — изумительный по красоте монумент, построенный из жжёного кирпича в 9 веке.

Организационные детали

  • Входные билеты в комплексы Ляби-Хауз, Кош-медресе и Пои-Калян входят в стоимость экскурсии. Посещение других музеев и экспозиций не предусмотрено.
  • Дополнительные расходы (по желанию) — сувениры, личные покупки.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.

ежедневно в 10:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от торгового купола Токи-Саррофон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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