За 3,5 часа увидеть главное и прикоснуться к колоритному миру Востока
Вы прогуляетесь по старой Бухаре — колыбели науки, искусства и торговли Узбекистана. Увидите величественные ансамбли Ляби-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк и мавзолей Саманидов. Услышите, как зарождались города и какую роль сыграл Великий шёлковый путь в развитии региона. Узнаете, как местные ремесленники делают произведения искусства, используя древние технологии.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Ансамбль Ляби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится водоём Надир-Беги. Мы расскажем, как менялось отношение к этому архитектурному комплексу на протяжении истории.
- Торговые купола. Вы увидите купола менял-ростовщиков, продавцов головных уборов и ювелиров. Рассмотрите каменные своды и сохранившиеся мозаики.
- Комплекс Кош-медресе, состоящий из двух учебных заведений 15 и 17 веков. Мы расскажем, в чём особенности их архитектуры и почему Кош-медресе — выдающееся произведение центральноазиатского зодчества.
- Пои-Калян — старинный ансамбль, состоящий из минарета 12 века, одной из крупнейших в Центральной Азии мечети и медресе.
- Крепость Арк — неприступная обитель всех правителей Бухары, начиная с 4 века до н. э. Вы услышите историю и легенды этого внутреннего города.
- Мавзолей Саманидов — изумительный по красоте монумент, построенный из жжёного кирпича в 9 веке.
Организационные детали
- Входные билеты в комплексы Ляби-Хауз, Кош-медресе и Пои-Калян входят в стоимость экскурсии. Посещение других музеев и экспозиций не предусмотрено.
- Дополнительные расходы (по желанию) — сувениры, личные покупки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.
ежедневно в 10:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от торгового купола Токи-Саррофон
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равшан — Организатор в Бухаре
Мы с радостью познакомим вас с колоритом и радушием Узбекистана. Ваш комфорт, впечатления и хорошие эмоции — наша главная награда. Мы занимаемся организацией экскурсий по Узбекистану с 2017 года. Будем рады оказать вам наше искреннее гостеприимство. Добро пожаловать в солнечный Узбекистан!
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