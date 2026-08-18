В мастерской медресе Абдулазизхана вы познакомитесь с одним из древнейших искусств Узбекистана. Узнаете, какие смыслы мастера вкладывали в узоры, и выберете занятие, которое больше по душе: распишете керамическую тарелку или слепите небольшое изделие из глины. Готовый сувенир покроют лаком, и его можно будет сразу забрать с собой.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Знакомство с бухарской керамикой — мастер расскажет, почему местные изделия прославились далеко за пределами страны, какие орнаменты использовали ремесленники и какие секреты передавали из поколения в поколение.

После экскурсии по мастерской вы выберете одно из двух направлений: роспись или лепку.

Роспись керамической тарелки

Вы получите заготовку, кисти и специальные краски. Мастер покажет основные элементы восточного орнамента, поможет подобрать цвета и создать собственный рисунок. Опыт не требуется — всё получится даже у тех, кто впервые держит кисть в руках.

Лепка из глины

Вы познакомитесь со свойствами материала и освоите базовые техники ручной лепки. И сделаете миниатюрную чашу, фигурку, декоративный элемент или небольшой сувенир. Мастер будет рядом и поможет, если это необходимо.

В перерыве мы угостим вас чаем или кофе.

После мастер-класса вы сможете сразу забрать готовое изделие. Обратите внимание, что это будет декоративный предмет, не предназначенный для контакта с пищей.

Организационные детали