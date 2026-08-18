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Секреты бухарских керамистов: мастер-класс по лепке или росписи

Побывать в мастерской старинного медресе, рассмотреть восточные орнаменты и сделать сувенир
В мастерской медресе Абдулазизхана вы познакомитесь с одним из древнейших искусств Узбекистана.

Узнаете, какие смыслы мастера вкладывали в узоры, и выберете занятие, которое больше по душе: распишете керамическую тарелку или слепите небольшое изделие из глины. Готовый сувенир покроют лаком, и его можно будет сразу забрать с собой.
Секреты бухарских керамистов: мастер-класс по лепке или росписи
Секреты бухарских керамистов: мастер-класс по лепке или росписи
Секреты бухарских керамистов: мастер-класс по лепке или росписи

Описание мастер-класса

Знакомство с бухарской керамикой — мастер расскажет, почему местные изделия прославились далеко за пределами страны, какие орнаменты использовали ремесленники и какие секреты передавали из поколения в поколение.

После экскурсии по мастерской вы выберете одно из двух направлений: роспись или лепку.

Роспись керамической тарелки

Вы получите заготовку, кисти и специальные краски. Мастер покажет основные элементы восточного орнамента, поможет подобрать цвета и создать собственный рисунок. Опыт не требуется — всё получится даже у тех, кто впервые держит кисть в руках.

Лепка из глины

Вы познакомитесь со свойствами материала и освоите базовые техники ручной лепки. И сделаете миниатюрную чашу, фигурку, декоративный элемент или небольшой сувенир. Мастер будет рядом и поможет, если это необходимо.

В перерыве мы угостим вас чаем или кофе.

После мастер-класса вы сможете сразу забрать готовое изделие. Обратите внимание, что это будет декоративный предмет, не предназначенный для контакта с пищей.

Организационные детали

  • Все материалы и инструменты, а также чай / кофе входят в стоимость
  • По желанию за доплату вы можете оставить изделие на обжиг и забрать позже по готовности или оформить доставку за счёт получателя. Условия согласуем дополнительно в зависимости от размера изделия
  • С вами будет мастер из нашей команды

ежедневно в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Базовый билет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Медресе Абдулазизхана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наргиза
Наргиза — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 46 туристов
Я родилась и выросла в сказочной Бухаре. Узенькие улочки, исторические достопримечательности с бухарским колоритом не оставят вас равнодушными. Город расцвёл среди пустыни и начал украшаться дворцами, куполами, минаретами. Три тысячи
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лет стоит на земле древняя Бухара. Это родина Ходжи Насреддина, знаменитого Авиценны, надменных эмиров. Это город легенд и сказок, шумных базарных рядов, уютных хаммамов и разноцветных ковров. С нами Бухара красивей и интересней.

Входит в следующие категории Бухары

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