Посетить комплекс Бахауддина Накшбанди, дворец Ситораи-Мохи-хоса и некрополь Чор-Бакр
После того, как вы осмотрели все ключевые достопримечательности города, самое время отправиться к загородным памятникам его древней архитектуры.
Поверьте, Бухаре ещё найдётся, чем вас удивить! Мы посетим дворец, подобный звёздам и Луне, мемориальный комплекс основателя ордена накшбандия и усыпальницу джуйбарских шейхов.
Описание экскурсии
Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди — почитаемого мудреца и шейха-суфия, основателя крупнейшего ордена накшбандия. Здесь вы увидите медресе, две мечети и минарет, ощутите атмосферу духовного спокойствия, которой наполнено это место.
Дворец Ситораи-Мохи-хоса (в переводе — «подобный звёздам и Луне») — загородная резиденция последнего правителя Бухары. Дворец объединяет восточную утончённость и черты русской архитектуры конца 19 века. Вокруг — ухоженный сад, где свободно гуляют ручные павлины.
Некрополь Чор-Бакр — один из крупнейших мемориальных комплексов Центральной Азии. Это родовая усыпальница джуйбарских шейхов ордена накшбандия, выстроенная как символический город мёртвых с улицами, двориками и воротами. В центре — три главных здания: мечеть, ханака и медресе.
Обед в кафе «Чор-Бакр». Здесь вы попробуете запечённую в тандыре баранину, сочный шашлык и фатир — хрустящие слоёные лепёшки, которыми так славится Бухара.
Вы узнаете:
кто такие дервиши и что за ордена у них были
почему дворец Эмира Бухарского соединил в себе столько архитектурных стилей
что означает «Чор-Бакр»
и другие сведения из истории, культуры и жизни Бухары, вечно юной и древней
Организационные детали
Экскурсия проводится на легковом седане (Cobalt, Gentra) или минивэне. По желанию и за дополнительную плату можем подобрать более комфортабельное авто
Тайминг: время в пути между локациями — ориентировочно 30–45 минут, на каждой из них — около 1–1,5 часа
Дополнительно оплачиваются входные билеты (около $15 за чел. на все объекты) и обед (по желанию)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
