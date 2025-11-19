После того, как вы осмотрели все ключевые достопримечательности города, самое время отправиться к загородным памятникам его древней архитектуры. Поверьте, Бухаре ещё найдётся, чем вас удивить! Мы посетим дворец, подобный звёздам и Луне, мемориальный комплекс основателя ордена накшбандия и усыпальницу джуйбарских шейхов.

за 1–3 человек или $50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди — почитаемого мудреца и шейха-суфия, основателя крупнейшего ордена накшбандия. Здесь вы увидите медресе, две мечети и минарет, ощутите атмосферу духовного спокойствия, которой наполнено это место.

Дворец Ситораи-Мохи-хоса (в переводе — «подобный звёздам и Луне») — загородная резиденция последнего правителя Бухары. Дворец объединяет восточную утончённость и черты русской архитектуры конца 19 века. Вокруг — ухоженный сад, где свободно гуляют ручные павлины.

Некрополь Чор-Бакр — один из крупнейших мемориальных комплексов Центральной Азии. Это родовая усыпальница джуйбарских шейхов ордена накшбандия, выстроенная как символический город мёртвых с улицами, двориками и воротами. В центре — три главных здания: мечеть, ханака и медресе.

Обед в кафе «Чор-Бакр». Здесь вы попробуете запечённую в тандыре баранину, сочный шашлык и фатир — хрустящие слоёные лепёшки, которыми так славится Бухара.

Вы узнаете:

кто такие дервиши и что за ордена у них были

почему дворец Эмира Бухарского соединил в себе столько архитектурных стилей

что означает «Чор-Бакр»

и другие сведения из истории, культуры и жизни Бухары, вечно юной и древней

Организационные детали