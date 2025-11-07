Путешествие по пригородам Бухары раскроет тайны Востока. Дворцы, некрополи и священные места - всё это в одной экскурсии
Пригороды Бухары полны древних памятников.
Экскурсия охватывает три ключевых места: дворец Ситораи Мохи-Хоса, некрополь Чор-Бакр и комплекс Накшбанди. Здесь открываются тайны власти и философии Востока, редкие традиции и секреты братств. В завершение - обед в уютном кафе с местными деликатесами. Путешествие идеально для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю региона
Что можно увидеть
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Некрополь Чор-Бакр
Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди
Описание экскурсии
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Название переводится как «дворец звезды, похожей на луну» — по преданию, эмир посвятил его своей любимой супруге, рано ушедшей из жизни. Мы прогуляемся по дворцу и рассмотрим павильон, построенный в честь русской княгини Ольги, — с интерьером, украшенным сусальным золотом.
Некрополь Чор-Бакр
Посетим мемориальный комплекс, известный как «город мёртвых». Он посвящён четырём братьям-шейхам, некогда имевшие такую власть, что от их решения зависела судьба правителей.
Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди
Святое место и центр паломничества в честь одного из самых почитаемых суфиев Востока. Здесь поговорим о тайных правилах братства Накшбандия, суфийской практике и пути достижения совершенства.
Традиционный обед
Вкусным моментом нашей экскурсии станет обед в знаменитом кафе, где вы попробуете тандыр-кебаб — сочное мясо молодого ягнёнка, запечённое в закрытом тандыре на углях арчи и саксаула. Лакомство выше всяких похвал!
Организационные детали
Экскурсия проходит автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia 3, Chevrolet Spark
Ограничение по возрасту — от 5 лет
Отдельно оплачивается: входные билеты — около $20 за чел. за все места, обед по желанию — $10 за чел., трансфер вокзал/аэропорт — по запросу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Н
Нигора
7 ноя 2025
Наш гид Нажмитдин Нуритдинов немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой и это было лучшее решение! Спасибо ему за открытость, заботу и интереснейшие рассказы не только о местах посещения, но и связи с мировой историей. Организовано все было с комфортом на высшем уровне. Очень рекомендую!
Натан
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия, очень интересные места, вежливый, приятный и общительный гид. Рекомендуем!
Н
Наталья
1 ноя 2025
Гид Гуля очень много и интересно рассказывала, ответила на все вопросы, спасибо! Но почему-то программа была изменена - вместо некрополя Чор Бакр и обеда посетили другую локацию. Экскурсия в итоге шла 3 часа с небольшим. Меня никто даже не спросил, согласна ли я
Азамат
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Данный обьект был на реставрации. Гид решил заменить на другой. Следующий раз гид будет внимательнее. Извините.
М
Марина
16 окт 2025
Саиджон провел отличную экскурсию. Чувство юмора гида украсили рассказ об истории и традициях. Время пролетело быстро, благодаря хорошей организищации и стилю подачи информации гида. Рекомендуем.
Г
Гераскина
15 окт 2025
Самая лучшая экскурсия, которую мне удалось посетить! Нажмитдин прекрасный экскурсовод, добродушный и позитивный человек! Спасибо вам огромное за такой насыщенный, интересный день
М
Мария
15 окт 2025
Гид Гуля очень приятная. Комфорт и безопасность были всегда. Но не было огня в глазах, не было интереса. Вяло. Мы ожидали энергии влюбленного в свой край человека, ее не было.
Марина
8 окт 2025
Сегодня посетили экскурсию "Загородные шедевры Бухары" с гидом Евгением. Интересно, красиво, душевно. Евгений сразу расположил к себе искренностью, глубокими знаниями по истории и культуре, отзывчивостью и вниманием ко всем нашим вопросам. читать дальше
Узнали много нового о традициях и философии Востока. Очень понравился загородный дворец Ситораи Мохи-Хоса, построенный в европейском стиле, с роскошной коллекцией дворцовой золотошвейной одежды, поясов, платков, обуви. Особенная благодарность за чудесный обед и впечатляющий рассказ о местной кухне!
Ю
Юлия
7 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Гид Гуля прекрасно рассказывает. Все происходит в спокойном режиме без спешки.
Н
Нелли
3 окт 2025
Гид Гуля очень понравилась, рассказывает интересно и увлекательно, видно, что очень много знает истории. Маршрут построен хорошо, время пролетело совсем не заметно.
Николай
23 сен 2025
Очень интересная экскурсия, гид все подробно и интересно рассказывала. Приятный и приветливый водитель. Узнали очень много всего интересного и получили массу положительных впечатлений. Однозначно всем рекомендую!