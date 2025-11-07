Мои заказы

Загородные шедевры Бухары

Путешествие по пригородам Бухары раскроет тайны Востока. Дворцы, некрополи и священные места - всё это в одной экскурсии
Пригороды Бухары полны древних памятников.

Экскурсия охватывает три ключевых места: дворец Ситораи Мохи-Хоса, некрополь Чор-Бакр и комплекс Накшбанди. Здесь открываются тайны власти и философии Востока, редкие традиции и секреты братств. В завершение - обед в уютном кафе с местными деликатесами. Путешествие идеально для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю региона
4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕌 Погружение в историю Востока
  • 🧭 Тайны суфийских братств
  • 🍽️ Вкусный обед в традиционном кафе
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Загородные шедевры Бухары© Азамат
Загородные шедевры Бухары© Азамат
Загородные шедевры Бухары© Азамат

Что можно увидеть

  • Дворец Ситораи Мохи-Хоса
  • Некрополь Чор-Бакр
  • Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди

Описание экскурсии

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Название переводится как «дворец звезды, похожей на луну» — по преданию, эмир посвятил его своей любимой супруге, рано ушедшей из жизни. Мы прогуляемся по дворцу и рассмотрим павильон, построенный в честь русской княгини Ольги, — с интерьером, украшенным сусальным золотом.

Некрополь Чор-Бакр

Посетим мемориальный комплекс, известный как «город мёртвых». Он посвящён четырём братьям-шейхам, некогда имевшие такую власть, что от их решения зависела судьба правителей.

Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди

Святое место и центр паломничества в честь одного из самых почитаемых суфиев Востока. Здесь поговорим о тайных правилах братства Накшбандия, суфийской практике и пути достижения совершенства.

Традиционный обед

Вкусным моментом нашей экскурсии станет обед в знаменитом кафе, где вы попробуете тандыр-кебаб — сочное мясо молодого ягнёнка, запечённое в закрытом тандыре на углях арчи и саксаула. Лакомство выше всяких похвал!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia 3, Chevrolet Spark
  • Ограничение по возрасту — от 5 лет
  • Отдельно оплачивается: входные билеты — около $20 за чел. за все места, обед по желанию — $10 за чел., трансфер вокзал/аэропорт — по запросу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 2410 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
2
1
Н
Нигора
7 ноя 2025
Наш гид Нажмитдин Нуритдинов немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой и это было лучшее решение! Спасибо ему за открытость, заботу и интереснейшие рассказы не только о местах посещения, но и связи с мировой историей. Организовано все было с комфортом на высшем уровне. Очень рекомендую!
Наш гид Нажмитдин Нуритдинов немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой иНаш гид Нажмитдин Нуритдинов немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой иНаш гид Нажмитдин Нуритдинов немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой иНаш гид Нажмитдин Нуритдинов немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой и
Натан
Натан
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия, очень интересные места, вежливый, приятный и общительный гид. Рекомендуем!
Н
Наталья
1 ноя 2025
Гид Гуля очень много и интересно рассказывала, ответила на все вопросы, спасибо! Но почему-то программа была изменена - вместо некрополя Чор Бакр и обеда посетили другую локацию. Экскурсия в итоге шла 3 часа с небольшим. Меня никто даже не спросил, согласна ли я
Азамат
Азамат
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Данный обьект был на реставрации. Гид решил заменить на другой. Следующий раз гид будет внимательнее. Извините.
М
Марина
16 окт 2025
Саиджон провел отличную экскурсию. Чувство юмора гида украсили рассказ об истории и традициях. Время пролетело быстро, благодаря хорошей организищации и стилю подачи информации гида. Рекомендуем.
Г
Гераскина
15 окт 2025
Самая лучшая экскурсия, которую мне удалось посетить! Нажмитдин прекрасный экскурсовод, добродушный и позитивный человек! Спасибо вам огромное за такой насыщенный, интересный день
М
Мария
15 окт 2025
Гид Гуля очень приятная. Комфорт и безопасность были всегда.
Но не было огня в глазах, не было интереса. Вяло.
Мы ожидали энергии влюбленного в свой край человека, ее не было.
Марина
Марина
8 окт 2025
Сегодня посетили экскурсию "Загородные шедевры Бухары" с гидом Евгением.
Интересно, красиво, душевно. Евгений сразу расположил к себе искренностью, глубокими знаниями по истории и культуре, отзывчивостью и вниманием ко всем нашим вопросам.
читать дальше

Узнали много нового о традициях и философии Востока.
Очень понравился загородный дворец Ситораи Мохи-Хоса, построенный в европейском стиле, с роскошной коллекцией дворцовой золотошвейной одежды, поясов, платков, обуви.
Особенная благодарность за чудесный обед и впечатляющий рассказ о местной кухне!

Ю
Юлия
7 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Гид Гуля прекрасно рассказывает. Все происходит в спокойном режиме без спешки.
Н
Нелли
3 окт 2025
Гид Гуля очень понравилась, рассказывает интересно и увлекательно, видно, что очень много знает истории. Маршрут построен хорошо, время пролетело совсем не заметно.
Николай
Николай
23 сен 2025
Очень интересная экскурсия, гид все подробно и интересно рассказывала. Приятный и приветливый водитель. Узнали очень много всего интересного и получили массу положительных впечатлений. Однозначно всем рекомендую!

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии из Бухары

Путешествие по окрестностям Бухары
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 10:00
14 ноя в 14:00
$160 за всё до 4 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
На машине
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Медресе Чор-Минор, знаковая суфийская святыня и летняя резиденция бухарских эмиров
Начало: В районе старого города
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
от $148 за всё до 10 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
На машине
4.5 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
$150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре