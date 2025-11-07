Пригороды Бухары полны древних памятников. Экскурсия охватывает три ключевых места: дворец Ситораи Мохи-Хоса, некрополь Чор-Бакр и комплекс Накшбанди. Здесь открываются тайны власти и философии Востока, редкие традиции и секреты братств. В завершение - обед в уютном кафе с местными деликатесами. Путешествие идеально для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю региона

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Название переводится как «дворец звезды, похожей на луну» — по преданию, эмир посвятил его своей любимой супруге, рано ушедшей из жизни. Мы прогуляемся по дворцу и рассмотрим павильон, построенный в честь русской княгини Ольги, — с интерьером, украшенным сусальным золотом.

Некрополь Чор-Бакр

Посетим мемориальный комплекс, известный как «город мёртвых». Он посвящён четырём братьям-шейхам, некогда имевшие такую власть, что от их решения зависела судьба правителей.

Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди

Святое место и центр паломничества в честь одного из самых почитаемых суфиев Востока. Здесь поговорим о тайных правилах братства Накшбандия, суфийской практике и пути достижения совершенства.

Традиционный обед

Вкусным моментом нашей экскурсии станет обед в знаменитом кафе, где вы попробуете тандыр-кебаб — сочное мясо молодого ягнёнка, запечённое в закрытом тандыре на углях арчи и саксаула. Лакомство выше всяких похвал!

Организационные детали