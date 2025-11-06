Новогодние праздники 2 в 1: тур по Бухаре и Самарканду
Познакомиться с народными ремёслами, домчать до Самарканда на Афросиабе и встретить Новый год
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
30 дек в 13:30
$1189 за человека
Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Заглянуть в сквер Амира Темура, погулять по площади Регистан и увидеть Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
2 янв в 08:00
$595 за человека
Новый год в Узбекистане с комфортом: путешествие по Бухаре и Самарканду
Осмотреть главные усыпальницы, увидеть знаковые медресе и прогуляться по торговым куполам
Начало: Аэропорт Бухары, с 14:00, возможно согласование вр...
2 янв в 14:00
6 янв в 14:00
$820 за человека
