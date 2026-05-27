Добро пожаловать в Самарканд — сокровищницу узбекской кухни! Мы отправимся в ресторанчики для местных и попробуем лучший плов, хрустящую кокандскую самсу, суп-маставу, бичак и воздушный чап-чак. Вы узнаете об узбекских кулинарных традициях, поймёте, почему чай пьют часами и чем отличается еда в Европе и Азии.

Вы попробуете хрустящую кокандскую самсу, которую в Самарканде готовят только в глиняных тандырах — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город.

Узнаете, какими должны быть настоящие узбекские манты — не дай бог заказать их в неправильном месте!

Станете фанатами супа-маставы, даже если раньше не жаловали супы.

А ещё продегустируете лучший вариант самаркандского плова, нухат-шурак (суп из говядины и нута), бичак (пирожки со шпинатом или тыквой), чап-чак (воздушную хрустящую лепешку) и традиционный десерт из самаркандской халвы.

Узнаете о традициях во время застолья и различия в рецептах разных регионов Узбекистана.

Мы будем кататься по Старому городу и заодно снаружи рассмотрим главные достопримечательности:

Мавзолей Гур-Эмир

Площадь Регистан

Мечеть Биби-Ханум

Махалли (старинные кварталы)

Вы узнаете:

О возникновении древнего государства — Согдиана — и зарождении Афросиаба

Как местные жители проводят выходные и когда обязательно встречаются с друзьями

Какими ритуалами сопровождают приёмы пищи

Как отличать самаркандский плов от других видов и почему именно он стал символом узбекской кухни

Почему настоящую самсу можно приготовить только в тандыре

В чём секрет самаркандского чая и почему его пьют часами

