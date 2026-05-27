Добро пожаловать в Самарканд — сокровищницу узбекской кухни! Мы отправимся в ресторанчики для местных и попробуем лучший плов, хрустящую кокандскую самсу, суп-маставу, бичак и воздушный чап-чак.
Вы узнаете об узбекских кулинарных традициях, поймёте, почему чай пьют часами и чем отличается еда в Европе и Азии.
Описание экскурсии
Вы попробуете хрустящую кокандскую самсу, которую в Самарканде готовят только в глиняных тандырах — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город.
Узнаете, какими должны быть настоящие узбекские манты — не дай бог заказать их в неправильном месте!
Станете фанатами супа-маставы, даже если раньше не жаловали супы.
А ещё продегустируете лучший вариант самаркандского плова, нухат-шурак (суп из говядины и нута), бичак (пирожки со шпинатом или тыквой), чап-чак (воздушную хрустящую лепешку) и традиционный десерт из самаркандской халвы.
Узнаете о традициях во время застолья и различия в рецептах разных регионов Узбекистана.
Мы будем кататься по Старому городу и заодно снаружи рассмотрим главные достопримечательности:
Мавзолей Гур-Эмир
Площадь Регистан
Мечеть Биби-Ханум
Махалли (старинные кварталы)
Вы узнаете:
О возникновении древнего государства — Согдиана — и зарождении Афросиаба
Как местные жители проводят выходные и когда обязательно встречаются с друзьями
Какими ритуалами сопровождают приёмы пищи
Как отличать самаркандский плов от других видов и почему именно он стал символом узбекской кухни
Почему настоящую самсу можно приготовить только в тандыре
В чём секрет самаркандского чая и почему его пьют часами
И многое другое!
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на комфортабельном авто Chevrolet или микроавтобусе Hyundai, дегустация (2 самсы, 2 манта, бичак со шпинатом + зеленый/чёрный чай с лимоном)
Дополнительно оплачиваются (по желанию): плов — 50 тыс. сумов (≈ $4) за порцию, суп мастава — 45 тыс. сумов (≈ $3,6) за порцию, нухат-шурак — 50 тыс. сумов (≈ $4) за порцию
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника А. Тимуру
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1199 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма.
У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!