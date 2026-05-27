Азбука вкуса Самарканда

Познакомиться с городом через его культовые блюда
Добро пожаловать в Самарканд — сокровищницу узбекской кухни! Мы отправимся в ресторанчики для местных и попробуем лучший плов, хрустящую кокандскую самсу, суп-маставу, бичак и воздушный чап-чак.

Вы узнаете об узбекских кулинарных традициях, поймёте, почему чай пьют часами и чем отличается еда в Европе и Азии.
Описание экскурсии

Вы попробуете хрустящую кокандскую самсу, которую в Самарканде готовят только в глиняных тандырах — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город.

Узнаете, какими должны быть настоящие узбекские манты — не дай бог заказать их в неправильном месте!

Станете фанатами супа-маставы, даже если раньше не жаловали супы.

А ещё продегустируете лучший вариант самаркандского плова, нухат-шурак (суп из говядины и нута), бичак (пирожки со шпинатом или тыквой), чап-чак (воздушную хрустящую лепешку) и традиционный десерт из самаркандской халвы.

Узнаете о традициях во время застолья и различия в рецептах разных регионов Узбекистана.

Мы будем кататься по Старому городу и заодно снаружи рассмотрим главные достопримечательности:

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Махалли (старинные кварталы)

Вы узнаете:

  • О возникновении древнего государства — Согдиана — и зарождении Афросиаба
  • Как местные жители проводят выходные и когда обязательно встречаются с друзьями
  • Какими ритуалами сопровождают приёмы пищи
  • Как отличать самаркандский плов от других видов и почему именно он стал символом узбекской кухни
  • Почему настоящую самсу можно приготовить только в тандыре
  • В чём секрет самаркандского чая и почему его пьют часами

И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном авто Chevrolet или микроавтобусе Hyundai, дегустация (2 самсы, 2 манта, бичак со шпинатом + зеленый/чёрный чай с лимоном)
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): плов — 50 тыс. сумов (≈ $4) за порцию, суп мастава — 45 тыс. сумов (≈ $3,6) за порцию, нухат-шурак — 50 тыс. сумов (≈ $4) за порцию
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника А. Тимуру
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1199 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!

