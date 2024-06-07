🚶 Пешая Групповая 4 часа 188 отзывов В тренде Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности Начало: От мавзолея Тамерлана «Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века» Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30 € 11 за человека

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Популярное предложение Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам Начало: С отеля 154 € 116 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 4.5 часа 78 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре Начало: У мавзолея Гур-Эмир «Мечеть Биби-Ханум — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, чей возраст насчитывает почти 7 столетий» Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00 35 € 32 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 114 отзывов Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана «Мечеть Биби-Ханым — построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами» € 42 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 119 отзывов Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда Начало: Локация обозначается гостями «А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию» € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 140 отзывов Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров «Мечеть Биби-Ханум, где мы вновь поговорим о Тамерлане» 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 140 отзывов Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей «Соборная мечеть Биби-Ханум — когда-то самая большая мечеть мира» € 77 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 61 отзыв Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом «Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды» € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 228 отзывов Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города «Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум» € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 353 отзыва Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию «Мечеть Биби-Ханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу» € 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 135 отзывов О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом «Биби-Ханым — одна из самых грандиозных мечетей всего мусульманского мира и крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии того времени» € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 29 отзывов Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир «Вы увидите самые древние памятники архитектуры Самарканда, находящиеся на перекрестке Великого шёлкового пути — мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, величественную мечеть Биби-Ханым, застывшую песнь — некрополь Шахи-Зинда» € 35 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 5 часов 30 отзывов Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре «— Изучим мечеть Биби-Ханум, окутанную мифами и легендами» 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке «А рядом с базаром мы увидим мечеть Биби-Ханым: о ней мы тоже поговорим, ведь и Верещагин тоже не обошёл её стороной» 100 € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 75 отзывов Фотопрогулка по легендарному Самарканду Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас «Мечеть Биби-Ханым — грандиозный памятник победного индийского похода Тамерлана» € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре «Мечеть Биби-Ханым — вы полюбуетесь ее небесно-голубым куполом и аркой размером с Млечный Путь» 100 € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 27 отзывов 10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар «Пройдясь по караванной дороге, от которой пролегала одна из малых веток Шелкового пути, окажемся в самой грандиозной мечети Биби-Ханым, окутанной разными легендами и байками» € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 7 отзывов Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас «Поднявшись к мечети Хазрат-Хызр, мы полюбуемся видом на мечеть Биби-Ханум и древний Сиабский базар, куда мы потом отправимся» € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории «Мечеть Биби-Ханум, поражающая своими размерами» € 103 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Популярное предложение Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото «Мы не просто покажем вам самые интересные места Самарканда — площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Шахи-Зинда и некрополь Гур-Эмир, — но и пофотографируем вас в лучших городских локациях» € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки Начало: У входа в мавзолей Тамерлана «В нашей программе: мавзолеи Гур-Эмир и Рухабад, комплекс Регистан, мечеть Биби-Ханум и другие символы Самарканда» € 43 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Главное в Самарканде + обед в центре плова Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале «Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана» от 115 € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Мир искусств Самарканда: полное погружение Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии «Биби-Ханум — величественная мечеть 15 века, рядом с которой мы посетим колоритный и древний Сиабский базар» € 92 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 24 отзыва Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука Начало: В мечети Биби-Ханым «Фоном и действущими лицами этой истории станут знаковые и тайные места города: мечеть Биби-Ханым, площадь Регистан, мавзолей Рухабад, Еврейский квартал и заброшенный рынок» Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00 € 24 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Ежедневная групповая прогулка по величественному Самарканду Погрузитесь в атмосферу восточной сказки во время прогулки по историческим местам Самарканда с опытным гидом Начало: У памятника Амира Темура «Соборная мечеть Биби-Ханым — в Средневековье это была самая большая мечеть мира» € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Самарканд: История Тамерлана и древние памятники - Путешествие в прошлое Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру «Покорив Регистан, мы с вами отправимся в Биби-Ханым — некогда самую большую мечеть в мире, построенную по приказу Железного хромца (Тамерлана)» € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда € 97 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 50 отзывов Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии Начало: Встреча в отеле или на вокзале «А затем по Ташкентской улице вы выйдете к мечети Биби Ханум 15 века — крупнейшему средневековому сооружению Центральной Азии» € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 5 часов 1 отзыв Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира «Мечеть Биби-Ханум конца 14 века» Расписание: ежедневно в 10:30 45 € 41 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов Начало: Место встречи планируется с туристами 135 € 122 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 33 отзыва Самарканд тёплый и дружелюбный В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции Начало: У вашего отеля «Мечеть Биби-Ханум — грандиозная мечеть 15 века, построенная Амиром Тимуром в честь жены» 150 € 135 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля «Мечеть Биби-Ханум конца 14 века» 135 € 129 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 45 отзывов Здравствуй, Самарканд Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды Начало: У мавзолея Тимура «А в грандиозной мечети Биби-Ханым узнаете, насколько властными могут быть женщины Самарканда» € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Самарканд: ярко, вкусно, интересно Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день Начало: Мавзолей Гур Эмир «Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана» € 99 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Средневековый Самарканд и его древние ремёсла Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки «Вы посетите площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи Зинда и Сиабский базар» € 140 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 29% скидка Мини-группа 4 часа 5 отзывов Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления Начало: У мавзолея Гур-Эмир «, вход в мечеть Биби-Ханум — €3/чел, билет в некрополь Шахи-Зинда — €4/чел» 55 € 39 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 5.5 часов 3 отзыва Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память Начало: У мавзолея Гур-Эмир «Мы посетим фамильную усыпальницу Тимуридов, погрузимся в легенды мечети Биби-Ханым и прогуляемся по колоритным улочкам Старого города» 323 € 275 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 4 часа 1 отзыв Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах «Мечеть Биби-Ханум — величественная постройка, вызывающая трепет своими размерами и красотой» от € 170 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 3 отзыва По вечернему Самарканду - на велосипеде Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии Начало: У памятника Исламу Каримову «Самая большая мечеть 15 века — Биби-Ханум» Расписание: ежедневно в 18:00 € 39 за человека

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 3 часа «50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками Начало: У вашего отеля 150 € 135 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса «Проследите жизненный путь Амира Темура и осмотрите священные архитектурные сооружения: мечеть Биби-Ханым и усыпальницу Гур-Эмир» от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 2 часа Главное в Самарканде за 2 часа Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате Начало: В удобном для вас месте «Кем для него была Биби-Ханум — главной любовью жизни или способом приблизиться к заветному титулу» 100 € 95 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города «Мечеть Биби-Ханым — самую большую мечеть 15 века во всей Центральной Азии, за строительством которой следила любимая жена Тамерлана» € 170 за всё до 3 чел.