В детстве бабушка часто брала меня на рынок, где мы проводили время «исконно узбекски». Я покажу, как это было. Вас ждёт микс гастротура, погружения в быт узбеков и дружеской прогулки по настоящему Самарканду. Для начала мы купим свежие лепёшки, каймак и сладости.
Позавтракаем ими в чайхане, поболтаем со старейшинами махалли — и отправимся наблюдать за повседневностью Старого города.
Позавтракаем ими в чайхане, поболтаем со старейшинами махалли — и отправимся наблюдать за повседневностью Старого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- День начнётся на рынке Сиаб. Мы возьмём горячую лепёшку, свежий каймак (узбекскую сметану), халву и сухофрукты. Заодно поучимся искусству торга: я объясню, как грамотно сбивать цену и не попадаться на уловки продавцов.
- С покупками отправимся в местную чайхану, где сядем на топчан и будем завтракать. Настоящий завтрак по-узбекски именно такой: без бенедиктов, сосисок и омлетов — только свежайшие продукты с прилавков, а лепёшка — прямо из тандыра! Компанию нам могут составить старейшины местной махалли (общины). В душевной беседе с ними вы узнаете последние новости.
- После завтрака отправимся гулять по самаркандским махаллям. Заглянем во дворы: посмотрим, как живёт детвора и чем занимается старшее поколение. Понаблюдаем за ленивым сражением в шашки и нарды — любимым досугом узбеков. Я расскажу об укладе типичной узбекской семьи: как строится быт, какие праздники люди отмечают и какие традиции соблюдают.
- Мы посетим Ёхудиён — бывший квартал бухарских евреев. Я покажу вам дома зажиточных купцов, некоторым из которых больше 150 лет, и объясню, почему жильцы их покинули. Расскажу о культурном наследии жившей здесь общины, о схожести и отличии бухарских евреев от местных.
- Заглянем в хаммам Давида (Хаммоми Довуди) — уникальный вид еврейских бань, построенных по принципу «комната в комнате»: внутри каждой комнаты есть проход в следующую, где температура заметно выше, чем в предыдущей. Рядом с хаммамом находится синагога — при желании можем зайти и в неё.
- Вишенкой нашей прогулки станет район местных цыган-люли. Не опасайтесь, это безопасно! Цыгане безобидны: занимаются, в основном, сбором макулатуры и переработкой пластика. А разъезжают по своим многочисленным делам на осликах. Я подробнее расскажу о жизни этого народа в Самарканде.
В завершение экскурсии могу подарить вам посещение 1-2 ключевых достопримечательностей города из списка:
- Мавзолей Амира Темура
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шохи Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Мавзолей Святого Даниила
- Бумажная фабрика «Конигиль Мерос»
- Ковровая фабрика «Худжум»
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sportage X Line
- В стоимость включены: трансфер от места вашего проживания, услуги гида, завтрак
- Знакомство с кварталом местных цыган-люли — абсолютно безопасное. Но при желании его можно не посещать, а проехать мимо, рассмотрев из окна авто.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 314 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском,Задать вопрос
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