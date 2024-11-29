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и ветренно,но считаю,что очень повезло с гидом. Несмотря на погодные условия, гид захватил всё наше внимание, не торопясь рассказывал про историю своего народа,было очень интересно, видно,что человек любит свою профессию,страну,народ и хочет максимально донести всё это до туриста. Благодарны Муксину за информативную экскурсию! Всё остались довольны! Рекомендуем!