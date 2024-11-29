скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Индивидуальная экскурсия в Самарканд включает поездку на скоростном поезде «Афросиаб» и осмотр исторического центра Бухары
Начало: На вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 170$153 за человека
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 25 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Погрузитесь в мир древнего Самарканда! Узнайте о его богатой истории, уникальной архитектуре и традиционных ремёслах. Откройте для себя город в новом свете
Начало: Около вашего адреса в городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
85$68 за человека
скидка
19%
4 часа
Групповая
до 25 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду. Групповая экскурсия
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около мавзолея Амира Тимура
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
31$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesya29 ноября 2024Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Всё благодаря экскурсоводу Екатерине! Она настолько хорошо знает тему и обладает поставленной речью, что слушать её было одно удовольствие. Отдельная благодарность организатору Мухсину.
- ЯЯна25 ноября 2024Были на экскурсии семьей из 5 человек. Экскурсию проводил нам Муксин,очень образованный,начитанный и приятный человек. Не повезло с погодой,было холодновато
- ЛЛюдмила14 ноября 2024В день прилета попали только на вечернюю экскурсию и ни сколько не пожалели. Часть экскурсии прошла в светлое время, а
- ООльга4 ноября 2024Очень хороший поезд. В поезде чистота. Ехать всего около двух часов.
- ССергей27 октября 2024Организовано все на высшем уровне. Быстро и качественно.
- ММарина20 октября 2024Спасибо Зарине и ее команде за четкую организацию, быструю обратную связь и очень интересную экскурсию по Бухаре))) Нигора прекрасный рассказчик, очень эрудированный и влюбленный в свой город человек)) Получили максимум информации и впечатлений за четыре часа экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мечети и Соборы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 153 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мечети и Соборы», 23 ⭐ отзыва, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль