Экскурсии по мечетям и соборам Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Самарканде на русском языке, цены от $25, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
На поезде
скидка
10%
9 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Индивидуальная экскурсия в Самарканд включает поездку на скоростном поезде «Афросиаб» и осмотр исторического центра Бухары
Начало: На вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 170$153 за человека
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
14 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 25 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Погрузитесь в мир древнего Самарканда! Узнайте о его богатой истории, уникальной архитектуре и традиционных ремёслах. Откройте для себя город в новом свете
Начало: Около вашего адреса в городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
85$68 за человека
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
скидка
19%
4 часа
Групповая
до 25 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду. Групповая экскурсия
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около мавзолея Амира Тимура
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
31$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesya
    29 ноября 2024
    Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Всё благодаря экскурсоводу Екатерине! Она настолько хорошо знает тему и обладает поставленной речью, что слушать её было одно удовольствие. Отдельная благодарность организатору Мухсину.
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Всё благодаря экскурсоводу Екатерине! Она настолько хорошо знает тему и обладает поставленной речьюЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Всё благодаря экскурсоводу Екатерине! Она настолько хорошо знает тему и обладает поставленной речьюЭкскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Всё благодаря экскурсоводу Екатерине! Она настолько хорошо знает тему и обладает поставленной речью
  • Я
    Яна
    25 ноября 2024
    Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
    Были на экскурсии семьей из 5 человек. Экскурсию проводил нам Муксин,очень образованный,начитанный и приятный человек. Не повезло с погодой,было холодновато
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    и ветренно,но считаю,что очень повезло с гидом. Несмотря на погодные условия, гид захватил всё наше внимание, не торопясь рассказывал про историю своего народа,было очень интересно, видно,что человек любит свою профессию,страну,народ и хочет максимально донести всё это до туриста. Благодарны Муксину за информативную экскурсию! Всё остались довольны! Рекомендуем!

  • Л
    Людмила
    14 ноября 2024
    Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
    В день прилета попали только на вечернюю экскурсию и ни сколько не пожалели. Часть экскурсии прошла в светлое время, а
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    часть в темноте, при свете фонарей и подсветки. Ощущения незабываемые. Спасибо нашему гиду, который грамотно и доходчивой рассказал историю каждого объекта. Время пролетело незаметно и мы много успели увидеть. Благодарим за эмоции и новые знания.

  • О
    Ольга
    4 ноября 2024
    Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
    Очень хороший поезд. В поезде чистота. Ехать всего около двух часов.
  • С
    Сергей
    27 октября 2024
    Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
    Организовано все на высшем уровне. Быстро и качественно.
  • М
    Марина
    20 октября 2024
    Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
    Спасибо Зарине и ее команде за четкую организацию, быструю обратную связь и очень интересную экскурсию по Бухаре))) Нигора прекрасный рассказчик, очень эрудированный и влюбленный в свой город человек)) Получили максимум информации и впечатлений за четыре часа экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
  2. Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
  3. Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 153 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мечети и Соборы», 23 ⭐ отзыва, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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