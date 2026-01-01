-
10%
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары (мини-группа)
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда, точное время обс...
29 янв в 08:00
5 фев в 08:00
69 750 ₽
77 500 ₽ за человека
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
Начало: Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договор...
14 апр в 08:00
85 000 ₽ за человека
Классика Узбекистана в мини-группе: главные места, мастер-класс и ночь в юрте в пустыне
Поучиться готовить плов, исследовать Ташкент, Бухару и Самарканд, заглянуть на ковровую фабрику
Начало: Аэропорт Самарканда, 7:00
5 мар в 08:00
11 мар в 08:00
135 600 ₽ за человека
В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
Приготовить самаркандский плов, увидеть, как делают шёлковую бумагу, и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Самарканда, время по договорённости
4 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары (мини-группа);
- Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня;
- Классика Узбекистана в мини-группе: главные места, мастер-класс и ночь в юрте в пустыне;
- В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода.
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Самарканде в январе 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Развлечения" можно забронировать 4 тура от 1200 до 135 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Развлечения», 2 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март