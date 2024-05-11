На Рождество – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Самарканде на русском языке, цены от $490, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
На автобусе
7 отзывов
5 дней
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
17 сен в 08:00
24 сен в 08:00
$490 за человека
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
На машине
1 отзыв
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
77 500 за человека
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
На машине
скидка
10%
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
9150082 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    11 мая 2024
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Три города - четыре гида. Самарканд - году 5, хотя группа сборная и не все посмотрели. Шахрисабз - гиду 4,
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    информация интересная, но подаётся плоховато. Бухара - пешеходная экскурсия. Группа маленькая, город красивый, но году-2, плохое знание языка и истории(только основные факты, для гида это плохо) 4 день - гиду 5, молодец и опытный.

  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
    Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
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    они в программе)таили в себе море исторических фактов,мифов и красоты (теперь вошли в список любимых мест),гиды - профессионалы и очень симпатичные и интересные люди, отели -явно выше присвоенных им звёзд, не особо любимый до поездки плов оказался удивительно вкусным(как и узбекское вино). Самарканд и Бухара запечатлелись восточной сказкой наяву, местные люди-образец гостеприимства. Возвращаться домой из плюс 30 в майский снег вообще не хотелось. Андрей-замечательный организатор, однозначно,рекомендую довериться и следовать всем его советам! Огромное спасибо!

  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Будет значительно комфортнее и гиду и туристам, если использовать наушники и передатчик.
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Очень понравилась поездка. Остались только положительные впечатления. Замечательная организация тура. Вкусные обеды в дни экскурсий, четко организованы переезды между городами. прекрасные гиды, достаточно комфортные отели.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На Рождество»

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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
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  2. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в сентябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 490 до 82 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на рождество, 8 ⭐ отзывов, цены от $490. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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