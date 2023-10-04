Самарканд — воплощение восточной сказки. Мы с радостью станем вашими проводниками в этот волшебный мир. Покажем величественные мечети, мавзолеи и медресе. Расшифруем особенности узбекской архитектуры и расскажем о событиях, изменивших ход истории города. А также поделимся местными традициями и культурными особенностями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тимура и его потомков по мужской линии. Это настоящий архитектурный шедевр, послуживший прототипом для Тадж-Махала. Мы расскажем, как он строился, и расшифруем символику его декоративных элементов.

Площадь Регистан — сердце Самарканда. Вы полюбуетесь бирюзовыми куполами, изящными минаретами и восточными интерьерами, богато декорированными мозаикой, росписью и позолотой.

Соборная мечеть Биби-Ханым — в Средневековье это была самая большая мечеть мира. Её купол в древности сравнивали с небесным сводом, а порталы — с Млечным Путём. И сегодня она впечатлит вас размерами и красотой!

Организационные детали