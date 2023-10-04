Посетить культовые места исторического центра и погрузиться в их прошлое с профессиональным гидом
Самарканд — воплощение восточной сказки. Мы с радостью станем вашими проводниками в этот волшебный мир. Покажем величественные мечети, мавзолеи и медресе. Расшифруем особенности узбекской архитектуры и расскажем о событиях, изменивших ход истории города. А также поделимся местными традициями и культурными особенностями.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тимура и его потомков по мужской линии. Это настоящий архитектурный шедевр, послуживший прототипом для Тадж-Махала. Мы расскажем, как он строился, и расшифруем символику его декоративных элементов.
Площадь Регистан — сердце Самарканда. Вы полюбуетесь бирюзовыми куполами, изящными минаретами и восточными интерьерами, богато декорированными мозаикой, росписью и позолотой.
Соборная мечеть Биби-Ханым — в Средневековье это была самая большая мечеть мира. Её купол в древности сравнивали с небесным сводом, а порталы — с Млечным Путём. И сегодня она впечатлит вас размерами и красотой!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 10-12$ с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мавзолея Гур-Эмир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Я Джафар, гид-переводчик и туроператор с 10-летним стажем. Организую и провожу экскурсии по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием наших городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
4 окт 2023
Благодарю за экскурсию! Все понравилось.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Площадь Регистан
Популярные места
Мечеть Биби-Ханым
Святые места
Похожие туры из Самарканда
Групповая
3 часа
В тренде
Групповая экскурсия по вечернему Самарканду
Посетить важные локации, послушать местные легенды и погрузиться в культуру Узбекистана
от мавзолея Тамерлана
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€10 за человека
Мини-группа
4 часа
Сияние куполов древнего Самарканда
Посетить ключевые достопримечательности города и окунуться в его историю на экскурсии в мини-группе
Мавзолей Амира Тимура
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
€25 за человека
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Узнать город из восточных сказок и сохранить свои впечатления на красочных снимках
18 окт
19 окт
20 окт
25 окт
€100 за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании