Ежедневная групповая прогулка по Самарканду

Посетить культовые места исторического центра и погрузиться в их прошлое с профессиональным гидом

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Самарканд — воплощение восточной сказки. Мы с радостью станем вашими проводниками в этот волшебный мир. Покажем величественные мечети, мавзолеи и медресе. Расшифруем особенности узбекской архитектуры и расскажем о событиях, изменивших ход истории города. А также поделимся местными традициями и культурными особенностями.
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тимура и его потомков по мужской линии. Это настоящий архитектурный шедевр, послуживший прототипом для Тадж-Махала. Мы расскажем, как он строился, и расшифруем символику его декоративных элементов.

Площадь Регистан — сердце Самарканда. Вы полюбуетесь бирюзовыми куполами, изящными минаретами и восточными интерьерами, богато декорированными мозаикой, росписью и позолотой.

Соборная мечеть Биби-Ханым — в Средневековье это была самая большая мечеть мира. Её купол в древности сравнивали с небесным сводом, а порталы — с Млечным Путём. И сегодня она впечатлит вас размерами и красотой!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 10-12$ с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
4 окт 2023
Благодарю за экскурсию! Все понравилось.

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