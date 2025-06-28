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Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история

Откройте для себя величие Самарканда, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая святыни, такие как мавзолей Тамерлана и площадь Регистан
Пешая экскурсия по Самарканду предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру этого древнего города. Посетители увидят мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и соборную мечеть Биби-Ханум.

Экскурсия включает посещение Сиабского рынка и мечети Хазрет-Хызр, откуда открывается великолепная панорама. Завершится день дегустацией самаркандского плова, что оставит незабываемые впечатления
4.93
164 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в историю Тимуридов
  • 📚 Узнать о средневековом образовании
  • 🍽️ Попробовать самаркандский плов
  • 🏛️ Посетить величественные архитектурные комплексы
  • 📸 Получить памятные фотографии
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский рынок
  • Мечеть Хазрет-Хызр
  • Комплекс Шахи-Зинда

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир. Начнём экскурсию с могилы Тамерлана. Я расскажу вам о жизни, завоевательных походах, жёнах и наследниках легендарного правителя. А ещё вы узнаете, почему в 1941 году решили вскрыть могилу Тимура.

Регистан. Отправимся на главную площадь города, где поговорим о системе образования и посетим три средневековых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-кори.

Парк Ислама Каримова. Около памятника первому президенту Узбекистана я расскажу о современной жизни страны.

Мечеть Биби-Ханум. Осмотрим снаружи грандиозную постройку Тамерлана, которую, если верить легендам, он посвятил любимой жене.

Обед в национальном стиле. Самаркандский плов, приготовленный по классическому рецепту, сочные манты с нежной начинкой, хрустящая самса, аппетитный шашлык, а также чакка и классический зелёный чай.

Махалли. Отыщем кварталы, которые хранят историю Самарканда, и увидим узкие улицы, потрясающие резные двери, действующие и заброшенные мечети и дом-музей Ислама Каримова.

Комплекс Шахи-Зинда. Это один из самых величественных мемориальных ансамблей на Востоке. Место захоронения царственных особ и знати.

Вы узнаете:

  • о влиянии Великого шёлкового пути на страны Средней Азии
  • падениях и возрождении города в разные эпохи
  • правлении Тамерлана и его потомков
  • архитектурных особенностях мечетей и медресе
  • значении символов и букв на фасадах зданий
  • управлении кварталами, о том, какие отношения были между соседями и какую роль играл старейшина
  • современной жизни в старинном городе и её связи с прошлым
  • учёном Мирзо Улугбеке и его открытиях в области астрономии
  • изюминках национальной кухни

Организационные детали

  • Входные билеты и обед оплачиваются отдельно: мавзолей Гур-Эмир — $6, площадь Регистан — $8, комплекс Шахи-Зинда — $4
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей дружной команды

ежедневно в 10:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$26
Дети до 7 летБесплатно
Дети от 7 до 14 лет$17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 164 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
157
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Фотографии от путешественников

Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Наталья)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Екатерина)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Aidana)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Aidana)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Aidana)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Aidana)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Aidana)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Aidana)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Aidana)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Сергей)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Сергей)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Сергей)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история (Светлана)
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28 июн 2025
Мы думали, что экскурсия 5 часов, это много, но Шохрух провел экскурсию на одном дыхании. Мы очень много узнали о Самарканде, некоторым вещам были удивлены. Все наши вопросы не остались без ответа. Было приятно пообщаться с Шохрухом. Рекомендую, нам очень понравилась экскурсия.
Ирина
23 июн 2025
Спасибо Шахруху за прекрасно проведенную экскурсию по Самарканду! Мы узнали много нового и интересного об истории Самарканда. Очень приятно было слушать человека так хорошо разбирающегося в истории и культуре своей страны!
A
20 июн 2025
Всё супер!
Наталья
18 июн 2025
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.
Материал воспринимался легко и интересно, насыщенная программа была. Успели все, было время и на обед и фотографии сделать и сам гид нас
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фотографировал. Начали у мавзолея Гур-Эмира и закончили у комплекса мавзолеев Шохи-Зинда.
Жара стояла 40 градусов, но мы не ощущали этого, гид старался проводить экскурсию в тени, чтобы мы сидели даже где-то, отдыхая и легче воспринимался материал, было время и холодной водички купить и входные билеты купить дополнительно. Остались все довольны!!! Узнали много интересного об Амире Тимуре, о его правлении, семье и походах.
Рекомендую экскурсию в первый день приезда в Самарканд. Чтобы лучше ориентироваться в городе и сразу познакомиться с богатой историей Узбекистана.

Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук.
О
18 июн 2025
Экскурсию проводил гид Шохрух. Очень впечатлила глубина знаний и интересная подача материала. Видно, что Шохрух очень увлечён историей Самарканда и у него получается заразить своим увлечением экскурсантов. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но все объекты мы посмотрели и про каждый услышали интересный рассказ, за что гиду отдельное спасибо.
С
14 июн 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Очень понравилось. Прекрасный русский язык, чудесная эмоционая подача, взаимодействие со слушателями! Так держать!!!
В
14 июн 2025
Благодаря нашему гиду Дониеру, экскурсия получилась очень увлекательная и даже с посещением лазерного шоу (Дониер показал лучше места где наблюдали этот шедевр). Много интересных событий и фактов. Экскурсия прошла позитивно на одном дыхании. Хотела ходили более 6 часов,))
К
13 июн 2025
Был гид Шохрух, очень круто рассказывал, помогал, если нужна была помощь. Очень любит свою страну, и эта любовь заражает. Были в полном восторге. 5 часов пролетели незаметно
Великолепно)
Большое спасибо!
Т
11 июн 2025
Прекрасный гид Дониёр! Знающий, воспитанный, с иллюстрациями старых картин и гравюр, он показал нам все значимые памятники древней столицы Тамерлана, поделился своими глубокими историческими знаниями и любовью к своему городу с энтузиазмом и тактом. Повел нас отведать прекрасный плов в типичный ресторан для местных жителей. Дониёр не жалеет и не считает своего времени, чтобы заинтересовать гостей города. Браво!
А
10 июн 2025
Очень интересная экскурсия. 5 часов пролетели на одном дыхании. Гид Шохрух очень интересный рассказчик и собеседник. Спасибо!
Екатерина
10 июн 2025
Супер! Все отлично! Понравилось
Супер! Все отлично! Понравилось
С
2 июн 2025
Спасибо Даниеру за чудесную экскурсию. Было интересно и познавательно)
Токарева
25 мая 2025
Нашим гидом был Дониёр.

Мы гуляли 5 часов по Самарканду и остались в полном восторге😍😍😍😍. Начиная от комфортной коммуникации и атмосферы внутри группы, заканчивая очень понятным и структурным рассказом про историю Самарканда.

Рекомендую такой маршрут в первые дни приезда в Самарканд. Гид нам подсказал очень много полезных вещей, которые необходимы только что прибывшим путешественникам.
Максим
24 мая 2025
Хорошая, подробная экскурсия. Один совет - чуть сократить и структурировать рассказ и не выдавать всё сразу в начале, а рассказывать постепенно, например во время перемещения между достопримечательностями.
Б
23 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Дониёру за интересную информацию, за фото на его телефон, когда наши разрядились, за красоту вечернего Самарканда и просто за приятное общение!

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