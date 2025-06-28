Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Откройте для себя величие Самарканда, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая святыни, такие как мавзолей Тамерлана и площадь Регистан
Пешая экскурсия по Самарканду предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру этого древнего города. Посетители увидят мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и соборную мечеть Биби-Ханум.
Экскурсия включает посещение Сиабского рынка и мечети Хазрет-Хызр, откуда открывается великолепная панорама. Завершится день дегустацией самаркандского плова, что оставит незабываемые впечатления
Мавзолей Гур-Эмир. Начнём экскурсию с могилы Тамерлана. Я расскажу вам о жизни, завоевательных походах, жёнах и наследниках легендарного правителя. А ещё вы узнаете, почему в 1941 году решили вскрыть могилу Тимура.
Регистан. Отправимся на главную площадь города, где поговорим о системе образования и посетим три средневековых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-кори.
Парк Ислама Каримова. Около памятника первому президенту Узбекистана я расскажу о современной жизни страны.
Мечеть Биби-Ханум. Осмотрим снаружи грандиозную постройку Тамерлана, которую, если верить легендам, он посвятил любимой жене.
Обед в национальном стиле. Самаркандский плов, приготовленный по классическому рецепту, сочные манты с нежной начинкой, хрустящая самса, аппетитный шашлык, а также чакка и классический зелёный чай.
Махалли. Отыщем кварталы, которые хранят историю Самарканда, и увидим узкие улицы, потрясающие резные двери, действующие и заброшенные мечети и дом-музей Ислама Каримова.
Комплекс Шахи-Зинда. Это один из самых величественных мемориальных ансамблей на Востоке. Место захоронения царственных особ и знати.
Вы узнаете:
о влиянии Великого шёлкового пути на страны Средней Азии
падениях и возрождении города в разные эпохи
правлении Тамерлана и его потомков
архитектурных особенностях мечетей и медресе
значении символов и букв на фасадах зданий
управлении кварталами, о том, какие отношения были между соседями и какую роль играл старейшина
современной жизни в старинном городе и её связи с прошлым
учёном Мирзо Улугбеке и его открытиях в области астрономии
изюминках национальной кухни
Организационные детали
Входные билеты и обед оплачиваются отдельно: мавзолей Гур-Эмир — $6, площадь Регистан — $8, комплекс Шахи-Зинда — $4
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей дружной команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 752 туристов
Меня зовут Одил, я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня самая дружная команда профессиональных читать дальше
гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, расскажем, как живут местные, покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания о Самарканде ещё долго грели ваше сердце!
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Фотографии от путешественников
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psiholog944@gmail.com
28 июн 2025
Мы думали, что экскурсия 5 часов, это много, но Шохрух провел экскурсию на одном дыхании. Мы очень много узнали о Самарканде, некоторым вещам были удивлены. Все наши вопросы не остались без ответа. Было приятно пообщаться с Шохрухом. Рекомендую, нам очень понравилась экскурсия.
Ирина
23 июн 2025
Спасибо Шахруху за прекрасно проведенную экскурсию по Самарканду! Мы узнали много нового и интересного об истории Самарканда. Очень приятно было слушать человека так хорошо разбирающегося в истории и культуре своей страны!
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Artur
20 июн 2025
Всё супер!
Наталья
18 июн 2025
Добрый день! Сегодня были на экскурсии, проводил её Шохрук. Материал воспринимался легко и интересно, насыщенная программа была. Успели все, было время и на обед и фотографии сделать и сам гид нас читать дальше
фотографировал. Начали у мавзолея Гур-Эмира и закончили у комплекса мавзолеев Шохи-Зинда. Жара стояла 40 градусов, но мы не ощущали этого, гид старался проводить экскурсию в тени, чтобы мы сидели даже где-то, отдыхая и легче воспринимался материал, было время и холодной водички купить и входные билеты купить дополнительно. Остались все довольны!!! Узнали много интересного об Амире Тимуре, о его правлении, семье и походах. Рекомендую экскурсию в первый день приезда в Самарканд. Чтобы лучше ориентироваться в городе и сразу познакомиться с богатой историей Узбекистана.
О
Оксана
18 июн 2025
Экскурсию проводил гид Шохрух. Очень впечатлила глубина знаний и интересная подача материала. Видно, что Шохрух очень увлечён историей Самарканда и у него получается заразить своим увлечением экскурсантов. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но все объекты мы посмотрели и про каждый услышали интересный рассказ, за что гиду отдельное спасибо.
С
Светлана
14 июн 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Очень понравилось. Прекрасный русский язык, чудесная эмоционая подача, взаимодействие со слушателями! Так держать!!!
В
Виктория
14 июн 2025
Благодаря нашему гиду Дониеру, экскурсия получилась очень увлекательная и даже с посещением лазерного шоу (Дониер показал лучше места где наблюдали этот шедевр). Много интересных событий и фактов. Экскурсия прошла позитивно на одном дыхании. Хотела ходили более 6 часов,))
К
Кислицына
13 июн 2025
Был гид Шохрух, очень круто рассказывал, помогал, если нужна была помощь. Очень любит свою страну, и эта любовь заражает. Были в полном восторге. 5 часов пролетели незаметно Великолепно) Большое спасибо!
Т
Татьяна
11 июн 2025
Прекрасный гид Дониёр! Знающий, воспитанный, с иллюстрациями старых картин и гравюр, он показал нам все значимые памятники древней столицы Тамерлана, поделился своими глубокими историческими знаниями и любовью к своему городу с энтузиазмом и тактом. Повел нас отведать прекрасный плов в типичный ресторан для местных жителей. Дониёр не жалеет и не считает своего времени, чтобы заинтересовать гостей города. Браво!
А
Алексей
10 июн 2025
Очень интересная экскурсия. 5 часов пролетели на одном дыхании. Гид Шохрух очень интересный рассказчик и собеседник. Спасибо!
Екатерина
10 июн 2025
Супер! Все отлично! Понравилось
С
Светлана
2 июн 2025
Спасибо Даниеру за чудесную экскурсию. Было интересно и познавательно)
Токарева
25 мая 2025
Нашим гидом был Дониёр.
Мы гуляли 5 часов по Самарканду и остались в полном восторге😍😍😍😍. Начиная от комфортной коммуникации и атмосферы внутри группы, заканчивая очень понятным и структурным рассказом про историю Самарканда.
Рекомендую такой маршрут в первые дни приезда в Самарканд. Гид нам подсказал очень много полезных вещей, которые необходимы только что прибывшим путешественникам.
Максим
24 мая 2025
Хорошая, подробная экскурсия. Один совет - чуть сократить и структурировать рассказ и не выдавать всё сразу в начале, а рассказывать постепенно, например во время перемещения между достопримечательностями.
Б
Богданова
23 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Дониёру за интересную информацию, за фото на его телефон, когда наши разрядились, за красоту вечернего Самарканда и просто за приятное общение!