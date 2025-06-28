Пешая экскурсия по Самарканду предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру этого древнего города. Посетители увидят мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и соборную мечеть Биби-Ханум. Экскурсия включает посещение Сиабского рынка и мечети Хазрет-Хызр, откуда открывается великолепная панорама. Завершится день дегустацией самаркандского плова, что оставит незабываемые впечатления

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Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир. Начнём экскурсию с могилы Тамерлана. Я расскажу вам о жизни, завоевательных походах, жёнах и наследниках легендарного правителя. А ещё вы узнаете, почему в 1941 году решили вскрыть могилу Тимура.

Регистан. Отправимся на главную площадь города, где поговорим о системе образования и посетим три средневековых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-кори.

Парк Ислама Каримова. Около памятника первому президенту Узбекистана я расскажу о современной жизни страны.

Мечеть Биби-Ханум. Осмотрим снаружи грандиозную постройку Тамерлана, которую, если верить легендам, он посвятил любимой жене.

Обед в национальном стиле. Самаркандский плов, приготовленный по классическому рецепту, сочные манты с нежной начинкой, хрустящая самса, аппетитный шашлык, а также чакка и классический зелёный чай.

Махалли. Отыщем кварталы, которые хранят историю Самарканда, и увидим узкие улицы, потрясающие резные двери, действующие и заброшенные мечети и дом-музей Ислама Каримова.

Комплекс Шахи-Зинда. Это один из самых величественных мемориальных ансамблей на Востоке. Место захоронения царственных особ и знати.

Вы узнаете:

о влиянии Великого шёлкового пути на страны Средней Азии

падениях и возрождении города в разные эпохи

правлении Тамерлана и его потомков

архитектурных особенностях мечетей и медресе

значении символов и букв на фасадах зданий

управлении кварталами, о том, какие отношения были между соседями и какую роль играл старейшина

современной жизни в старинном городе и её связи с прошлым

учёном Мирзо Улугбеке и его открытиях в области астрономии

изюминках национальной кухни

Организационные детали